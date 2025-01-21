Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.2 комментария
Путин пожелал Си Цзиньпину «удачи в десяти тысячах дел»
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с лидером КНР Си Цзиньпином поздравил его с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел.
«Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и удачи. Как в Китае говорят, удачи в десяти тысячах дел. Вашему народу – мира и процветания», – цитирует Путина РИА «Новости».
Также он поздравил председателя КНР и китайский народ с Новым годом и наступающим праздником весны.
В ходе переговоров российский лидер подчеркнул общность подходов России и Китая к международным отношениям, включая вопросы безопасности и сотрудничества.