Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Шольц счел нормальным отсутствие приглашения на инаугурацию Трампа
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит проблемы в отсутствии приглашения на инаугурацию Дональда Трампа, пишет FAZ.
Как пишет FAZ, Шольц заявил, что считает нормальным отсутствие приглашения на инаугурацию Дональда Трампа, передает RT. По словам канцлера ФРГ, участие в церемонии примут дипломатические представители, такие как послы.
На инаугурацию между тем приглашены некоторые мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и президента Аргентины Хавьера Милея.
Сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения. На инаугурацию Трампа также не поедет премьер Венгрии Виктор Орбан.