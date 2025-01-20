Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Анонсированы переговоры Лаврова с главой МИД Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с армянским коллегой Араратом Мирзояном для обсуждения двусторонних отношений и сотрудничества.
Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 21 января в Москве, передает ТАСС. В этот день Мирзоян посетит российскую столицу с рабочим визитом.
Согласно информации российского дипведомства, главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр вопросов, касающихся российско-армянского сотрудничества. Особое внимание будет уделено взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других интеграционных объединений на евразийском пространстве. Ожидается, что Лавров и Мирзоян также обменяются мнениями по актуальным вопросам мировой повестки дня.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого Пашинян объяснил ситуацию, связанную с действиями Армении в контексте отношений с Евросоюзом.