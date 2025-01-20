Анонсированы переговоры Лаврова с главой МИД Армении

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 21 января в Москве, передает ТАСС. В этот день Мирзоян посетит российскую столицу с рабочим визитом.

Согласно информации российского дипведомства, главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр вопросов, касающихся российско-армянского сотрудничества. Особое внимание будет уделено взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других интеграционных объединений на евразийском пространстве. Ожидается, что Лавров и Мирзоян также обменяются мнениями по актуальным вопросам мировой повестки дня.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого Пашинян объяснил ситуацию, связанную с действиями Армении в контексте отношений с Евросоюзом.