Генерал бундесвера Бодеманн заявил об отсутствии мира между ФРГ и Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

В интервью РИА «Новости» генерал бундесвера Андре Бодеманн отметил, что между Россией и Германией уже нет мира, хотя формально они не находятся в состоянии войны.

Бодеманн подчеркнул, что геостратегическое положение Германии в центре Европы обязывает ее занимать ключевую позицию в случае гипотетического военного конфликта с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг отметил, что запасы российских вооружений продолжают увеличиваться, и подчеркнул отсутствие уверенности в намерениях России начать войну. Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.