  • Новость часаСК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские выборы становятся делом России и США
    Возвращение Трампа может разморозить западные активы в России
    Эксперты оценили слова Байдена о намерении остаться
    Куценко выразил соболезнования родственникам найденной в его машине погибшей
    Стало известно о формировании огневого мешка для ВСУ у Новоегоровки
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    Вагенкнехт назвала США ослабевающей супердержавой
    Генерал Бундесвера заявил об отсутствии мира между Германией и Россией
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    13 комментариев
    20 января 2025, 15:35 • Новости дня

    Генерал бундесвера заявил об отсутствии мира между Германией и Россией

    Генерал бундесвера Бодеманн заявил об отсутствии мира между ФРГ и Россией

    Генерал бундесвера заявил об отсутствии мира между Германией и Россией
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генерал бундесвера Андре Бодеманн заявил, что между ФРГ и Россией формально нет состояния войны, однако на практике мир уже давно отсутствует, а Германия играет ключевую роль в конфликте.

    В интервью РИА «Новости» генерал бундесвера Андре Бодеманн отметил, что между Россией и Германией уже нет мира, хотя формально они не находятся в состоянии войны.

    Бодеманн подчеркнул, что геостратегическое положение Германии в центре Европы обязывает ее занимать ключевую позицию в случае гипотетического военного конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг отметил, что запасы российских вооружений продолжают увеличиваться, и подчеркнул отсутствие уверенности в намерениях России начать войну. Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.

    18 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты с иронией отреагировали на выразительное фото с уходом обиженной министра иностранных дел Германии Анналены Бербок от канцлера Германии Олафа Шольца.

    «Множество мемов породила фотография, на которой Шольц пытается остановить Бербок, чтобы она не покинула правительственное заседание», – отметила газета ВЗГЛЯД.

    «Чуть обработать, будет Караваджо, – сказала @suchstuff моя Ящерь, вытягивая фотку из-под новости «Бербок покинула Шольца, не оставшись на совместное фото. И стал Караваджо. А также: Ukraine. Disconnecting People», – отреагировал на фото с обиженной Бербок специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

    «Очередной разворот Бербок «на 360 градусов». Вот это страсти!», – передает «Царьград».

    Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выходку Бербок цитатой из Bild: «Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая».

    «Рука канцлера уже не способна далеко дотянуться», – пишут немецкие СМИ.

    «Олаф не может. У него лапки», – прокомментировал канал «360».

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.

    Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов. Фото как Шольц пытается оставить Бербок вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

    Коментарии (32)
    18 января 2025, 10:38 • Новости дня
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине, пишет Bild.

    По данным издания, Шольц заблокировал выделение 3 млрд евро в качестве военной помощи Украине, данный шаг вызвал негативную реакцию со стороны Бербок.

    Как отмечает Bild, министр иностранных дел Германии промолчала. Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов.

    Инцидент подчеркивает усиливающееся напряжение между двумя ключевыми фигурами немецкой политики.

    В течение нескольких месяцев Министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии работали над подготовкой документов для нового пакета помощи Украине. В него планировалось включить три зенитные батареи IRIS-T, управляемые ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

    Напомним, Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

    Коментарии (31)
    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 17:20 • Новости дня
    Корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море

    ERR: Военные корабли НАТО приступили к миссии «Балтийский часовой» в Балтийском море

    Корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море
    @ Petty Officer 2nd Class Matthew/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках новой миссии «Балтийский часовой», целью которой заявлено повышение ситуационной осведомленности альянса, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Телеканал сообщил, что патрулирование началось после саммита стран НАТО Балтийского региона, прошедшего в Хельсинки 14 января с участием генсека альянса Марка Рютте, передает ТАСС.

    В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что новая миссия призвана повысить ситуационную осведомленность альянса на Балтике. Однако точное количество развернутых кораблей и воздушных средств не разглашается. Как заявило верховное командование ОВС НАТО в Монсе, миссия носит бессрочный характер,

    По данным ERR, в Таллине бросили якорь два корабля НАТО, включая фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп», который возглавляет эскадру. На борту «Тромпа» находится вертолет для наблюдения, а также участвует гидролокационное судно для инспекции подводной инфраструктуры. По данным телерадиокомпании, большую роль в миссии играет сотрудничество военно-морских сил Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии.

    «Мы следим за ситуацией, и если произойдет что-то странное, то будем готовы реагировать», – заявил коммодор ВМС Нидерландов Арьен Варнаар.

    Хотя корабли выполняют задачу патрулирования, они являются частью боевой группы НАТО, которая «при необходимости может применить силу».

    Ранее два литовских корабля начали патрулирование Балтийского моря в рамках миссии НАТО Baltic Sentry, целью которой является охрана критической энергетической инфраструктуры в регионе.

    Сообщалось, что НАТО планирует контролировать судоходство в нейтральных водах Балтики, что ставит под вопрос главные правила мореплавания.

    В Госдуме заявили, что планы НАТО контролировать судоходство на Балтике нарушают морское право.

    Коментарии (47)
    18 января 2025, 17:10 • Новости дня
    Журналист Боуз высмеял обиду Бербок из-за помощи Украине

    Журналист Боуз заявил, что Бербок считает заботу о народе оскорбительной

    Журналист Боуз высмеял обиду Бербок из-за помощи Украине
    @ Daniel laeb/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила недовольство тем, что некоторые европейские политики уделяют больше внимания голосам избирателей, чем поддержке Украины, что вызвало насмешки на Западе, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х( бывший Twitter, заблокирован в России) высмеял главу МИД Германии Анналену Бербок, которая выразила недовольство позицией европейских политиков относительно помощи Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Боуза, Бербок оскорблена тем, что некоторые политики ставят интересы и голоса своих избирателей выше помощи Украине. Журналист подчеркнул, что для нее забота о собственном народе является оскорбительной.

    К своему сообщению Боуз прикрепил фотографию Бербок, покидающей заседание после того, как канцлер Германии Олаф Шольц отказался предоставить помощь Киеву. Ситуацию прокомментировало издание Bild, отметив «паршивую атмосферу» между политическими деятелями.

    Ранее блогеры и журналисты с иронией отреагировали на выразительное фото, где министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покидает совещание с канцлером Германии Олафом Шольцем, после того как канцлер наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.

    Канцлер попытался остановить министра, но все равно она ушла на глазах других политиков и журналистов.

    Коментарии (4)
    18 января 2025, 18:45 • Новости дня
    Маск поддержал лозунг кандидата АдГ для Европы

    Илон Маск повторил лозунг кандидата АдГ Алисы Вайдель о величии Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X разместил лозунг, ранее использованный кандидатом на пост канцлера ФРГ от партии АдГ Алисой Вайдель, заменив слово «Америка» на «Европа».

    Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X лозунг, ранее провозглашенный кандидатом на пост канцлера Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель, сообщает РИА «Новости».

    Вайдель адаптировала известный слоган Дональда Трампа «Make America great again!» («Сделаем Америку снова великой!»), заменив слово «Америка» на «Европа». Маск повторил этот лозунг, написав в своем аккаунте: «Сделаем Европу вновь великой!»

    20 декабря 2024 года Маск выразил уверенность в том, что только АдГ способна спасти Германию, что вызвало резкую реакцию канцлера Олафа Шольца. Шольц указал на то, что мнение Маска не является хорошим политическим советом, и выразил уверенность, что все остальные демократические партии страны с ним согласны. Маск, в свою очередь, назвал Шольца «некомпетентным дураком» и призвал его уйти в отставку, комментируя реакцию Шольца на теракт в Магдебурге.

    Ранее Маск опубликовал статью в немецкой газете Welt, в которой заявлял, что АдГ – единственная партия, способная спасти Германию от превращения в «тень своего прежнего я». Статья вызвала бурные обсуждения в Германии, и глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после ее выхода. Кандидат в канцлеры от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц охарактеризовал публикацию как беспрецедентное вмешательство в выборы Германии.

    Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что Маск вмешивается в выборы в Германии и других странах, используя свои соцсети.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск взломал правила европейской политики.

    Коментарии (3)
    18 января 2025, 20:54 • Новости дня
    США начали размещать в Европе новые ядерные авиабомбы B61-12

    США начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб B61-12

    Tекст: Вера Басилая

    США начали размещать в Европе новые модифицированные ядерные авиабомбы B61-12, которые обладают меньшей мощностью, но более высокой точностью благодаря новому хвостовому оперению, сообщила глава Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

    Хруби заявила, что новые B61-12 «в полном масштабе размещаются на передовых рубежах». Эти авиабомбы пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, обладая меньшей мощностью от 0,3 до 50 килотонн, но более высокой точностью благодаря управляемому хвостовому оперению, передает «Интерфакс».

    Министерство обороны США получило финальную партию этих ядерных авиабомб в декабре. Точное количество новых авиабомб с плутониевым сердечником, производившихся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси, не раскрывается.

    По данным на 2023 год, около 100 старых вариантов тактических бомб B61 находились в подземных хранилищах на авиабазах союзников по НАТО в Европе. Каждая из баз в Бюхеле, Кляйне-Брогель, Волкеле и Геди содержала по 15 бомб, а в Авиано и Инджирлик – по 20. Эти бомбы могут использоваться истребителями-бомбардировщиками F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

    Ранее СМИ писали, что американская модернизация ядерных бомб B61 на базе Инджирлик превратила Турцию в потенциальную мишень в случае ядерной войны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2024 году изменила реальность ядерного сдерживания в Европе и мире, разработав и испытав ракету «Орешник».

    Коментарии (33)
    18 января 2025, 22:49 • Новости дня
    В Карлсруэ прошел протест против предвыборной кампании АдГ

    Около 3,5 тыс человек в Карлсруэ протестовали против листовок АдГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Порядка 3,5 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Карлсруэ против предвыборной кампании партии «Альтернатива для Германии», протестуя против листовок, похожих на авиабилеты для нелегальных мигрантов.

    В Карлсруэ прошла демонстрация против предвыборной кампании партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает DPA. В акции приняли участие около 3,5 тыс. человек, хотя организаторы заявили о 5 тыс. участников. Протестующие выражали недовольство предвыборными листовками АдГ, которые напоминали авиабилеты для нелегальных мигрантов в их страны происхождения.

    Мероприятие прошло под лозунгом «С нами, а не против нас», и, по данным местной полиции, носило мирный характер. Ранее полиция Германии начала проверку листовок АдГ на предмет разжигания ненависти, так как в социальных сетях появилось изображение «депортационного авиабилета». На этом билете датой отправления указан день выборов – 23 февраля, а пунктом прибытия значится безопасная страна происхождения мигрантов.

    Представитель «Альтернативы для Германии» из Карлсруэ пояснил, что это предвыборная кампания районного отделения. Однако правительство Германии назвало такие действия безвкусными, подчеркнув, что оценками кампании должны заниматься правоохранительные органы. АдГ в Германии имеет репутацию правопопулистской партии, с которой другие политические силы отказываются сотрудничать в коалициях как на федеральном, так и на региональном уровнях. При этом рейтинг партии по последним опросам достиг 18-20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа активистов в Регенсбурге попыталась сорвать выступление лидера СвДП Кристиана Линднера, подняв плакаты с надписью «король клоунов». Американский миллиардер Илон Маск разместил в соцсети X лозунг, ранее использованный кандидатом на пост канцлера ФРГ от партии АдГ Алисой Вайдель, изменив его на «Европа». Глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, чтобы предотвратить «наводнение страны получателями пособий».


    Коментарии (0)
    18 января 2025, 23:14 • Новости дня
    В Германии из-за угрозы взрыва эвакуирован вокзал

    Вокзал в немецком Пассау эвакуировали из-за угрозы взрыва, полиция обследует поезда ICE

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожная станция в немецком Пассау была эвакуирована в субботу из-за поступившей в компанию Deutsche Bahn угрозы взрыва, специалисты проверяют скоростные поезда ICE, сообщило издание Bild.

    Издание Bild сообщило, что угроза поступила в железнодорожную компанию Deutsche Bahn. В настоящее время полиция проводит обследование скоростного поезда ICE, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, была проведена проверка на наличие взрывчатых веществ в поезде ICE, находящемся в австрийском городе Шердинг. В связи с мерами безопасности движение через станцию Пассау временно приостановлено.

    Специалисты продолжают работу по обеспечению безопасности на объекте, ситуация находится под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вокзале в Штутгарте провели эвакуацию из-за обнаружения «нескольких подозрительных людей», в связи с чем движение поездов было временно остановлено.

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 23:05 • Новости дня
    Минобороны Дании опровергло гибель летчика на Украине

    Министр обороны Дании заявил об отсутствии погибших датских военных на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен опроверг сообщения о гибели датского летчика Йеппа Хансена на Украине, заявив об отсутствии потерь среди военнослужащих королевства в ходе конфликта.

    Поульсен выступил с опровержением сообщения о гибели на Украине датского летчика Йеппа Хансена, передает ТАСС.  Министр заявил, что ни один датский военнослужащий не погиб за время украинского конфликта.

    Поульсен отметил, что «никакие датские солдаты не были убиты на Украине», добавив, что распространяемая информация о гибели Хансена не соответствует действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 января в Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший украинских пилотов эксплуатации истребителей F-16. До этого стало известно, что датские военные инструкторы приезжали на Украину для подготовки боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в России).


    Коментарии (0)
    18 января 2025, 16:55 • Новости дня
    Депутат АдГ предложила выслать всех украинских беженцев из Германии

    Баварский депутат от АдГ предложила выслать украинских беженцев из Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, заявив о необходимости предотвратить «наводнение страны получателями пособий».

    Газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Эбнер-Штайнер, предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из Германии.

    Она обосновала свою позицию тем, что АдГ выступает за «комплексную ремиграцию» для предотвращения «наводнения страны получателями пособий, которые не желают интегрироваться».

    По ее мнению, все украинские военные беженцы должны покинуть страну немедленно, поскольку в Украине достаточно мест для их возвращения. Кроме этого, Эбнер-Штайнер предложила поставить на границах Германии заборы и дать баварским городам право объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере предоставления убежища. Она считает, что это позволит отказывать беженцам в размещении.

    Катрин Эбнер-Штайнер также предложила выдавать помощь беженцам только товарами, прекратив переводы денег на банковские карты.

    По данным издания, в Германии сейчас находятся 1,2 млн беженцев с Украины, из которых до 200 тысяч проживают в Баварии.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев, которые не стремятся трудоустроиться и пользуются системой компенсаций.

    Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко выразил недовольство тем, что многие украинские беженцы живут за счет грязных денег в Монако, что способствует затягиванию конфликта на Украине.

    Между тем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что некоторые западные страны используют украинцев как дешевую рабочую силу и хотят вернуть безработных беженцев на Украину.

    Коментарии (2)
    18 января 2025, 20:17 • Новости дня
    Активисты с плакатами «король клоунов» пытались сорвать выступление Линднера в ФРГ

    Активисты с плакатами «король клоунов» пытались сорвать выступление Линднера в Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Группа активистов с клоунскими носами попыталась сорвать выступление бывшего министра финансов ФРГ, лидера СвДП Кристиана Линднера в Регенсбурге, подняв плакаты с надписью «король клоунов», сообщил телеканал NTV.

    Группа активистов попыталась сорвать предвыборное выступление Кристиана Линднера в городе Регенсбург, передает ТАСС.

    Активисты появились на мероприятии с красными клоунскими носами и плакатами, на которых было написано «король клоунов». Позже они развернули баннер с надписью «торт для короля клоунов».

    Линднер отреагировал на инцидент спокойно. Он предложил активистам поднять свои баннеры выше и пообещал серьезно рассмотреть их требования, если они удержат плакаты до конца его выступления. Эти слова вызвали аплодисменты у участников мероприятия.

    В декабре шесть ведущих партий Германии заключили соглашение о честной предвыборной борьбе, где отказались от личных оскорблений и дискредитации. Это соглашение подписали Социал-демократическая партия, Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз Баварии, «зеленые», Свободная демократическая партия и Левая партия. Однако партии «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» не присоединились к этой договоренности.

    Ранее во время предвыборного мероприятия в немецком городе Грайфсвальд экс-министра финансов и лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера атаковали, когда неизвестная женщина бросила ему в лицо торт.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер снял с должностей трех министров партии свободных демократов, включая министра финансов Кристиана Линднера.

    Бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил Европейскому центральному банку рассмотреть возможность включения криптоактивов в свои резервы.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 00:58 • Новости дня
    СМИ опровергли связь задержанного в Германии марокканца с разведкой королевства

    Hespress: задержанный в Германии аль-Асрути не сотрудничал с разведкой Марокко

    Tекст: Денис Тельманов

    Юсеф аль-Асрути, задержанный в Германии по подозрению в работе на марокканские спецслужбы, оказался радикальным активистом, связанный с антимарокканскими движениями и стремящийся получить политическое убежище.

    Как сообщает Hespress, марокканский гражданин Юсеф аль-Асрути, задержанный в Германии, не имеет отношения к разведывательным службам Марокко. Аль-Асрути проживает в Нидерландах и является радикальным активистом, выступающим с антимарокканскими идеями. По информации источника, аль-Асрути пытается создать себе репутацию среди радикалов и намерен получить политическое убежище.

    Также портал сообщает, что аль-Асрути является членом республиканского движения, возглавляемого Джабиром аль-Гадиуи в Дюссельдорфе. Аль-Гадиуи, по данным источника, связан с алжирской разведкой, что еще больше подтверждает отсутствие связи аль-Асрути с марокканскими спецслужбами.

    Ранее, 16 января, Генпрокуратура Германии опубликовала заявление о задержании аль-Асрути сотрудниками Федерального управления уголовной полиции ФРГ в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Он подозревался в работе на марокканскую спецслужбу с января 2022 года. Подозреваемый был задержан в Испании с 1 декабря 2024 года по европейскому ордеру и переведен в Германию, где суд постановил его предварительное заключение под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии задержали американца по подозрению в шпионаже в пользу Китая после выдачи ордера Федеральным судом 30 октября 2024 года. Ранее правоохранительные органы Германии задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу, согласно сообщению Генпрокуратуры Германии. Также сообщалось, что германские правоохранительные органы задержали трех граждан ФРГ по подозрению в связях со спецслужбами Китая.


    Коментарии (0)
    20 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Вагенкнехт назвала США ослабевающей супердержавой

    Вагенкнехт назвала США ослабевающей супердержавой, угрожающей упадком Германии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт назвала США державой, борющейся за влияние за счет союзников, и предупредила о возможном упадке Германии из-за подчинения американским предписаниям.

    Вагенкнехт выразила критическое мнение о политике Соединенных Штатов. Она заявила, что Соединенные Штаты, по ее мнению, являются ослабевающей сверхдержавой, которая стремится сохранять свое мировое влияние, поступая при этом все более бесцеремонно по отношению к своим союзникам, передает ТАСС.

    Вагенкнехт также выразила обеспокоенность тем, что слепое следование указаниям Соединенных Штатов может привести Германию к экономическому и политическому упадку. Такие заявления политик сделала в связи с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.

    12 января Вагенкнехт заявила, что Германии грозит деиндустриализация, что может привести к значительной потере благосостояния населения и социальной защищенности.

    Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на досрочных парламентских выборах. Поддержку АдГ высказывал и миллиардер Илон Маск. По его словам, только эта партия «может спасти Германию».

    Коментарии (0)
    17 января 2025, 22:47 • Новости дня
    Lufthansa завершила покупку 41% акций ITA Airways

    Lufthansa приобрела 41% акций ITA Airways, Италия сохранила 59%

    Tекст: Денис Тельманов

    Lufthansa Group завершила сделку по приобретению 41% акций ITA Airways, став пятым членом концерна.

    Германский авиационный концерн Lufthansa Group завершил сделку по приобретению 41% акций итальянской авиакомпании ITA Airways, сообщает ТАСС. Это означает, что ITA Airways становится пятым членом Lufthansa Group. Министерство экономики и финансов Италии продолжит владеть оставшимися 59% акций.

    Сделка была согласована в мае 2023 года, а в июле получила одобрение Еврокомиссии при соблюдении ряда антимонопольных условий. В частности, Италия должна сохранить контрольный пакет акций ITA Airways, а также предоставить возможность конкурентам осуществлять прямые рейсы между Римом и Миланом.

    Первый этап инвестиций предполагает увеличение капитала на 325 млн евро. Опции на приобретение оставшихся акций согласованы и могут быть реализованы с этого года. Таким образом, Lufthansa продолжает укреплять свое присутствие в Европе, интегрируя ITA Airways в свою структуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта США наложило штраф на немецкую авиакомпанию Lufthansa за отказ в посадке на рейс евреям из-за их внешнего вида, также планирует прекратить выполнение рейсов из Франкфурта-на-Майне в Пекин из-за санкций против России, и временно прекратил все пассажирские и грузовые авиарейсы в Тель-Авив и продлил приостановку полетов в Бейрут в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

    Коментарии (0)
    20 января 2025, 14:16 • Новости дня
    Стало известно о планах Киева открыть центры для возвращения беженцев из ФРГ

    DPA сообщило о создании в Германии центров помощи возвращению украинских беженцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Киева планируют открыть в Берлине и других городах Германии центры Unity Hubs для содействия украинским беженцам в возвращении на родину, включая помощь в трудоустройстве и поиске жилья.

    Власти в Киеве намерены создать в Берлине и других городах Германии так называемые Unity Hubs («Центры единства»), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA. Эти центры будут содействовать украинским беженцам в трудоустройстве или поиске жилья на Украине. Такая инициатива направлена на поддержку тех, кто рассматривает возможность возвращения на родину.

    Как отметил глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов, значительное число украинцев всерьез задумывается о возвращении. Он подчеркнул важность создания таких центров для ускорения этого процесса. На прошлой неделе Чернышов участвовал в подготовке к открытию одного из таких центров в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила выслать всех украинских беженцев из ФРГ, а в связи с демографическими проблемами Киев поддерживает сокращение помощи от стран ЕС, чтобы стимулировать возвращение на Украину от шести до 10 млн граждан.

    Коментарии (0)
    Главное
    Хинштейн потребовал согласовывать выезды курских чиновников за границу
    Экс-премьер Польши не смог попасть к Трампу с помощью Википедии
    В России предложили внепланово повысить пенсии
    Раввин Борода назвал оскорблением неприглашение России на годовщину в Освенциме
    Пушков назвал революцией планы Трампа раскрыть засекреченные досье США
    Фон дер Ляйен не смогла согласовать встречу с Трампом
    Китайские космонавты впервые получили кислород в космосе

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские выборы становятся делом России и США

    Все больше признаков того, что в 2025 году на Украине все-таки состоятся выборы президента страны. Почему главе киевского режима Зеленскому будет трудно от этого уклониться, кто будет участвовать в выборах и каким окажется их результат? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............