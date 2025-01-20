Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Генерал бундесвера заявил об отсутствии мира между Германией и Россией
Генерал бундесвера Бодеманн заявил об отсутствии мира между ФРГ и Россией
Генерал бундесвера Андре Бодеманн заявил, что между ФРГ и Россией формально нет состояния войны, однако на практике мир уже давно отсутствует, а Германия играет ключевую роль в конфликте.
В интервью РИА «Новости» генерал бундесвера Андре Бодеманн отметил, что между Россией и Германией уже нет мира, хотя формально они не находятся в состоянии войны.
Бодеманн подчеркнул, что геостратегическое положение Германии в центре Европы обязывает ее занимать ключевую позицию в случае гипотетического военного конфликта с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг отметил, что запасы российских вооружений продолжают увеличиваться, и подчеркнул отсутствие уверенности в намерениях России начать войну. Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.