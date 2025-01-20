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Число пострадавших при обстреле ВСУ школы Херсонской области возросло до 25 человек
В результате удара по пришкольной территории в селе Бехтеры Херсонской области пострадали 25 человек, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
В результате обстрела села Бехтеры в Херсонской области число пострадавших возросло до 25 человек, сообщает ТАСС. Среди пострадавших числятся четверо детей, рассказал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
Обстрел произошел на территории, прилегающей к школе. Известно, что удар был нанесен Вооруженными силами Украины. Сведения о числе пострадавших вначале были меньше, но по мере поступления информации цифры увеличились.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. В момент удара в школе находились дети. Прежде сообщалось о 21 пострадавшем.