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    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

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    20 января 2025, 14:19 • Новости дня

    Число пострадавших при обстреле ВСУ школы Херсонской области возросло до 25 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара по пришкольной территории в селе Бехтеры Херсонской области пострадали 25 человек, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

    В результате обстрела села Бехтеры в Херсонской области число пострадавших возросло до 25 человек, сообщает ТАСС. Среди пострадавших числятся четверо детей, рассказал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

    Обстрел произошел на территории, прилегающей к школе. Известно, что удар был нанесен Вооруженными силами Украины. Сведения о числе пострадавших вначале были меньше, но по мере поступления информации цифры увеличились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. В момент удара в школе находились дети. Прежде сообщалось о 21 пострадавшем.

    20 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово

    ВСУ начали минировать шкафы и тумбочки, используя мяуканье для привлечения людей

    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали использовать взрывные устройства с динамиками, издающими мяуканье, для минирования мебели.

    Как отметили в Минобороны, ВСУ начали использовать новые методы минирования, размещая взрывные устройства в мебели и оборудуя их динамиками, которые издают звук мяуканья, передает ТАСС.

    По словам командира взвода саперов Леонида Отдельнова, звуки помогают привлечь людей к заминированным объектам.

    Минобороны подтвердило разминирование освобожденного населенного пункта Селидово, где саперам приходится сталкиваться с различными видами мин и неразорвавшихся боеприпасов иностранного производства.

    В ведомстве отметили, что саперы стараются обезвредить найденные боеприпасы, а в случае невозможности извлечения, уничтожают их на месте с помощью накладного заряда.

    До этого Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово. Также сообщалось, что Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения преступлений ВСУ против гражданских с акцентом на события в Селидово.

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    20 января 2025, 09:09 • Новости дня
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Богодухове в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ, произошел удар, вызвавший детонацию и выезд нескольких скорых на место происшествия.

    Удар был нанесен по городу Богодухову в Харьковской области на Украине, где собираются подразделения Вооруженных сил Украины перед отправкой на фронт, сообщает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Лебедев уточнил, что удар был нанесен по бывшей воинской части на западной окраине города в 22.45. Он сообщил, что склады в этом районе по-прежнему используются, а стрельбище применяется для подготовки военных. Также на территории находится большая автостоянка для обучения навыкам вождения бронетехники.

    После удара местные жители слышали детонацию, а в направлении взрыва выехало несколько машин скорой помощи, включая военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщало о нанесении удара по базе иностранных наемников под Харьковом, который был охарактеризован как удар «редкого качества». Также нанесен удар по румынским наемникам в Одесской области. Подполье также сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    19 января 2025, 23:43 • Новости дня
    В Туве начата проверка из-за видео избиения контрактников электрошокером

    В Туве начата проверка из-за видео с избиением контрактников перед отправкой на СВО

    Tекст: Максим Попов

    В Туве установлены виновные в инциденте с избиением контрактников перед их отправкой в зону СВО, сообщили в правительстве республики. Ранее в соцсетях появилось видео происшествия.

    Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», говорится в сообщении на сайте правительства Республики Тыва.

    По словам спецпредставителя главы Тувы по вопросам СВО Тимура Куулара, по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура. Виновные лица установлены, проводится  доследственная проверка, по итогам которой будет дана оценка обстоятельствам инцидента.

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    20 января 2025, 04:49 • Новости дня
    Избившего сослуживцев электрошокером контрактника из Тувы арестовали

    Контрактника из Тувы арестовали за избиение сослуживцев электрошокером

    Tекст: Максим Попов

    В Туве задержали военнослужащего, избившего контрактников электрошокером перед отправкой в зону боевых действий на Украине.

    Военнослужащий, избивший сослуживцев в части на территории Тувы, был задержан и помещен под стражу, сообщила Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

    «Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу», – сообщил представитель ЦВО.

    По данным пресс-службы, в отношении него  возбуждено уголовное дело. Комиссия Минобороны совместно с правоохранителями занимается выяснением обстоятельств дела.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО».

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    20 января 2025, 01:12 • Новости дня
    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году

    Блинкен в 2022 году настоял на продолжении конфликта Украины, вопреки Пентагону

    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году
    @ Chris Kleponis/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2022 года настаивал на продолжении боевых действий Украиной, несмотря на позицию Пентагона, который советовал Киеву перейти к мирным переговорам, сообщила The New York Times.

    По информации издания, Блинкен отстаивал продолжение боевых действий Украиной, в то время как Пентагон рекомендовал Киеву начать мирные переговоры. Госсекретарь, представляя более агрессивную линию, чем руководство Пентагона, стремился укрепить военную поддержку Украины, говорится в материале.

    Как отметили обозреватели, в то время Блинкен рассматривался как «военный стратег» и выступал против менее рискованной позиции Пентагона, активно поддерживая отправку Украине более мощного вооружения. В это же время, Марк Милли, занимавший тогда пост председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, выразил мнение о необходимости для Украины начать переговоры с Россией.

    Напомним, 8 января Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня. До этого он усомнился в способности Киева «вернуть» утерянные территории.

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    20 января 2025, 10:23 • Новости дня
    ВСУ взорвали шахту «Белицкая» при отступлении в ДНР

    Пушилин сообщил о взрыве шахты «Белицкая» украинскими войсками в ДНР

    ВСУ взорвали шахту «Белицкая» при отступлении в ДНР
    @ Volodymyr Petrov/Press Service of the 33rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска при отступлении на Красноармейском направлении взорвали шахту «Белицкая» на территории Донецкой народной республики (ДНР), нанося ущерб, чтобы затруднить восстановление местной инфраструктуры.

    Украинские войска, отступая на Красноармейском направлении, взорвали шахту «Белицкая» в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что противник, не считая ДНР своей землей, старается нанести ущерб даже в процессе отступления из населенных пунктов, передает ТАСС.

    Пушилин отметил, что действия украинских военных усложняют восстановление предприятий и обеспечение освобожденного гражданского населения необходимыми ресурсами.

    В освобожденном Курахово в ДНР остается несколько тысяч жителей, по словам Пушилина, сейчас важно сосредоточиться на оказании им необходимой помощи. В дальнейшем задействуют отработанные механизмы работы профильных ведомств для обеспечения жизнедеятельности в районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вошли в населенный пункт Удачное на западе Донецкой народной республики (ДНР), подняли флаг во Времевке, также расположенной в ДНР, а ударные дроны уничтожили танки Leopard на Красноармейском направлении.

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    20 января 2025, 10:10 • Новости дня
    ВСУ ударили по школе в Херсонской области, пострадали дети

    ВСУ нанесли удар по школе в Бехтерах Херсонской области, пострадали дети

    ВСУ ударили по школе в Херсонской области, пострадали дети
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ВСУ по школе в Бехтерах Херсонской области пострадали шестеро, включая трех детей.

    В Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. В момент удара в школе находились дети, что привело к ранениям трех несовершеннолетних, двух охранников и директора учебного заведения. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи, сообщает ТАСС.

    Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что инцидент произошел в 08:20 по московскому времени, когда дети только приходили в школу. На данный момент информация о состоянии пострадавших уточняется.

    «В 8.20 мск, как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ. Информация еще уточняется, но уже известно о троих пострадавших детях, двух охранниках школы и директоре. Они направлены в больницу», – написал он в своем Telegram-канале.

    Правоохранительные органы и медики продолжают работать на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека, а после обстрела автозаправки в Новой Каховке погиб оператор.

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    20 января 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки освободили населенные пункты Шевченко в Донецкой народной республике и Новоегоровку в Луганской народной республике, сообщило российское Министерство обороны.

    Группировка «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Шевченко в ДНР, ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, бронетранспортеры и артиллерийские установки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения группировки «Запад» освободили Новоегоровку в ЛНР. Украинская армия потеряла до 400 военнослужащих и значительную часть техники, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры американского производства.

    На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районе Волчанска. Украинская сторона потеряла до 20 человек, а также станцию РЭБ.

    Южная группировка заняла выгодные позиции. В результате боев противник потерял более 220 военнослужащих и значительное количество техники, включая боевые машины. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся значительные потери в районах Константинополя, Нового Комара, Богатыря и других. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и ряд единиц техники, включая танк и французские артиллерийские установки Caesar.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по позициям противника в Херсонской и Запорожской областях. Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 65 военнослужащих, а также технику и боеприпасы.

    Ранее группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Воздвиженка в Донецкой народной республике. На юге, востоке и западе поселка Великая Новоселка начались боевые действия.

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    20 января 2025, 08:12 • Новости дня
    Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на предприятия
    Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на предприятия
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Казани все беспилотные летательные аппараты, пытавшиеся атаковать промышленные предприятия, были успешно обезврежены, жертв и разрушений удалось избежать.

    В Казани утром была предпринята попытка атаки промышленных объектов беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС. Власти Татарстана сообщили, что в результате принятых мер все БПЛА были обезврежены.

    По словам представителей пресс-службы главы Татарстана, жертв и разрушений нет. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, осуществляя мероприятия по ликвидации возможных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Нижнекамска временно приостановил рейсы, аэропорт Казани временно приостановил прием и выпуск рейсов, а аэропорт Ижевска временно ограничил прием и выпуск рейсов.

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    20 января 2025, 09:51 • Новости дня
    В Татарстане за час уничтожили два украинских дрона
    В Татарстане за час уничтожили два украинских дрона
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства ПВО за час уничтожили два украинских беспилотника в Татарстане, сообщило Министерство обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были уничтожены над территорией Республики Татарстан.

    Средства противовоздушной обороны сработали в период с 6.00 до 7.00 по московскому времени.

    Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на промышленные предприятия.

    В то же время на улице Можайского в Казани обнаружили упавший обломок беспилотника, он оказался не взрывоопасным.

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    20 января 2025, 04:37 • Новости дня
    Морпех ВСУ обжаловал пожизненный срок в Верховном суде России

    Морпех ВСУ, осужденный за убийства в Мариуполе, подал жалобу в Верховный суд России

    Tекст: Максим Попов

    Денис Мирза, осужденный на пожизненное за убийства в Мариуполе, обжаловал приговор в Верховном суде, рассмотрение дела назначено на февраль 2025 года.

    Как сообщает ТАСС, бывший начальник службы радиационной, химической и биологической защиты отдельного батальона морской пехоты ВСУ Денис Мирза, подал жалобу в Верховный суд РФ. Мирза был осужден за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, а Верховный суд ДНР ранее приговорил его к пожизненному лишению свободы.

    В суде сообщили: «В суд поступила жалоба Мирза Д. В. по делу об убийстве трех жителей Мариуполя. Рассмотрение жалобы назначено на 6 февраля 2025 года».

    Обвинение в убийстве основывается на инцидентах, произошедших в марте 2022 года, когда Мирза находился на боевой позиции на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища. Следствие утверждает, что он застрелил мирного жителя, а также совместно с сослуживцем расстрелял двух гражданских в подвале этого учреждения. Также он отдал приказ об устранении трех мирных жителей, двое из которых скончались на месте.

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    19 января 2025, 23:05 • Новости дня
    Минобороны Дании опровергло гибель летчика на Украине

    Министр обороны Дании заявил об отсутствии погибших датских военных на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен опроверг сообщения о гибели датского летчика Йеппа Хансена на Украине, заявив об отсутствии потерь среди военнослужащих королевства в ходе конфликта.

    Поульсен выступил с опровержением сообщения о гибели на Украине датского летчика Йеппа Хансена, передает ТАСС.  Министр заявил, что ни один датский военнослужащий не погиб за время украинского конфликта.

    Поульсен отметил, что «никакие датские солдаты не были убиты на Украине», добавив, что распространяемая информация о гибели Хансена не соответствует действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 января в Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший украинских пилотов эксплуатации истребителей F-16. До этого стало известно, что датские военные инструкторы приезжали на Украину для подготовки боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в России).


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    20 января 2025, 04:03 • Новости дня
    Командование ВСУ заминировало пути отступления в Курахово для своих солдат

    Пленный ВСУ заявил, что пути отступления из Курахово ВСУ заминировали

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военнопленный рассказал, что Вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

    Украинский военнопленный Максим Корейко заявил, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово, передает РИА «Новости». «Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от 'птичек' уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь. Отступать нам уже было некуда», – отметил он.

    По словам Корейко, последние оставшиеся в Курахово части ВСУ много раз запрашивали разрешение на отход у командования. Но в ответ слышали только «вперед». При этом, как отметил Корейко, к тому времени командование уже успело вывести из населенного пункта  операторов беспилотников и пехоту, вооруженную противотанковыми ракетными комплексами Javelin американского производства.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 6 января российские войска полностью освободили город Курахово на юго-западе Донбасса. Позднее солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сложить оружие.

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    19 января 2025, 23:55 • Новости дня
    Главком ВСУ признал отсутствие средств для перехвата «Орешника»

    Главком Сырский сообщил об отсутствии средств перехвата ракет «Орешник» на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал отсутствие средств для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник».

    Сырский заявил, что Украина не обладает средствами для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности комплекса «Орешник». Он подчеркнул, что такие средства на данный момент отсутствуют, передает ТАСС.

    Напомним, 21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на удары по России западным дальнобойным оружием Москва впервые применила новейшие баллистические ракеты «Орешник» в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины – заводу «Южмаш». По его словам, «Орешник» может поражать цели на дальности до 5 тыс. км, и у противника нет реальной возможности для его перехвата.

    После этого в ходе диалога о противостоянии «Орешника» с американской ПРО Путин заявил о готовности снова применить гиперзвуковую ракету, если это потребуется. 21 декабря замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил уверенность в том, что ВС России способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

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    19 января 2025, 14:53 • Новости дня
    Минобороны России сообщило об уничтожении САУ Paladin в Сумской области

    «Ланцет» уничтожил американскую САУ Paladin в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» группировки войск «Север» успешно уничтожил американскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin в Сумской области.

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» из состава группировки войск «Север» успешно поразил в Сумской области украинскую самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки PzH-2000 в приграничье Курской области, а также уничтожили «Ланцетом» танк ВСУ в Курской области.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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