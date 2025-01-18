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Путин обсудил успехи и развитие государственного эндокринологического центра
Президент России Владимир Путин на встрече с главой государственного эндокринологического центра Иваном Дедовым обсудил достижения учреждения и его будущее развитие.
На встрече Путин отметил значительные достижения государственного эндокринологического научного центра, передает ТАСС.
Дедов рассказал о развитии центра и его специалистах, подчеркнув, что учреждение стало медцентром мирового уровня.
Центр охватывает все направления в эндокринологии и ежегодно принимает 150 тыс. пациентов амбулаторно и 25 тыс. стационарно.
Путин согласился с важностью проделанной работы и предложил обсудить дальнейшие шаги по развитию центра. «Сделано очень много. Давайте теперь поговорим о будущем, о следующих шагах в развитии центра», – отметил он.
Государственный научный эндокринологический центр основан в 1925 году. В следующем году учреждению исполняется 100 лет. Центр продолжает стремиться к высоким стандартам, объединяя достижения в области эндокринологии.
Напомним, прошлая встреча Владимира Путина с Дедовым состоялась летом 2023 года, в ходе беседы обсуждался ход строительства нового корпуса центра.