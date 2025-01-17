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В Минобороны рассказали, как освобождались Леонидово и Александрия
Минобороны: Крымские десантники ВДВ освободили населенные пункты Леонидово и Александрия
Крымские десантники из Феодосии при поддержке артиллерии и БПЛА освободили населенные пункты Леонидово и Александрия, улучшив положение по переднему краю в Суджанском районе, сообщили в Минобороны.
Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии при поддержке артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) провели успешную операцию по освобождению населенных пунктов Леонидово и Александрия в Суджанском районе Курской области, передает Telegram-канал Минобороны.
В ходе разведывательных действий десантники вскрыли систему обороны противника, выявив основные опорные пункты и огневые средства ВСУ в данных населенных пунктах и на их подступах.
В результате контрбатарейной борьбы удалось подавить позиции артиллерии противника. Десантники уничтожили вскрытые пункты управления, а расчеты БПЛА вывели из строя артиллерию, танки и бронированную технику ВСУ. Под прикрытием бронегрупп штурмовые отряды ВДВ начали атаку на населенные пункты.
Вскрытые огневые средства врага оперативно уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп. Штурмовые группы, используя стрелковое вооружение, захватили населенные пункты. Противник был вынужден бежать, оставляя раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.
В январе российские войска освободили четыре населенных пункта в Курской области, включая Александрию и Леонидово.