Минобороны: Крымские десантники ВДВ освободили населенные пункты Леонидово и Александрия

Tекст: Елизавета Шишкова

Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии при поддержке артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) провели успешную операцию по освобождению населенных пунктов Леонидово и Александрия в Суджанском районе Курской области, передает Telegram-канал Минобороны.

В ходе разведывательных действий десантники вскрыли систему обороны противника, выявив основные опорные пункты и огневые средства ВСУ в данных населенных пунктах и на их подступах.

В результате контрбатарейной борьбы удалось подавить позиции артиллерии противника. Десантники уничтожили вскрытые пункты управления, а расчеты БПЛА вывели из строя артиллерию, танки и бронированную технику ВСУ. Под прикрытием бронегрупп штурмовые отряды ВДВ начали атаку на населенные пункты.

Вскрытые огневые средства врага оперативно уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп. Штурмовые группы, используя стрелковое вооружение, захватили населенные пункты. Противник был вынужден бежать, оставляя раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

В январе российские войска освободили четыре населенных пункта в Курской области, включая Александрию и Леонидово.