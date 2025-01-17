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Израиль исключил сохранение власти ХАМАС в Газе
Израиль пообещал сменить правительство ХАМАС в секторе Газа после окончания войны
Израиль не позволит ХАМАС сохранить власть в секторе Газа после завершения боевых действий, заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
Саар подчеркнул, что власти Израиля не допустят сохранения у радикального палестинского движения ХАМАС власти в секторе Газа по окончании текущих боевых действий. Об этом он заявил в разговоре с главой дипломатии Европейского союза Каей Каллас, передает ТАСС.
Саар сообщил, что проинформировал Каю Каллас о достигнутой сделке по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.
«Израилю придется заплатить тяжелую цену. Я подчеркнул, что мы не примем власть ХАМАС в Газе после войны, поскольку это будет угрожать безопасности Израиля и продолжит разрушать жизнь самих палестинцев», – заявил он.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что освобождение заложников может начаться уже в воскресенье, 19 января, при условии одобрения кабинетом министров и правительством Израиля соглашения о прекращении огня. В заявлении говорится, что в случае вступления соглашения в силу освобождение заложников будет происходить в соответствии с намеченным планом.
Ранее израильский премьер-министр Нетаньяху пообещал продолжить войну в Газе после завершения сделки по освобождению заложников.
Напомним, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара достигли соглашения о перемирии в секторе Газа, официально подписав документ, который предусматривает освобождение заложников и прекращение огня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется на создание условий для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц.