Бывший генпрокурор Молдавии Стояногло заявил о сохранении зависимости страны от российского газа

Tекст: Вера Басилая

По его словам, за последние четыре года власти создали иллюзию энергетической независимости, игнорируя реальное положение дел и доступность газа для граждан и экономики страны. Стояногло отметил, что Молдавия все еще зависит от российского газа и покупает его по самым высоким ценам, что делает экономику неконкурентоспособной, передает ТАСС.

«Власть утверждала, что мы можем покупать газ где угодно, но игнорировала главный вопрос – его доступность для граждан и экономики», – заявил Стояногло.

По его словам, Молдавия платит за «самый дорогой газ», что подрывает экономику и делает ее неконкурентоспособной.

Стояноглу заявил, что Санду и ее правительство создают идлюзию независимости от российского газа, оставлял страну в кризисе.

Поставки газа в страну прекратились в начале января после запрета Киева на транзит российского газа через Украину и отказа Кишинева урегулировать задолженность в размере 709 млн долларов. В то время как Приднестровье не имеет альтернативных источников газа, в регионе начались веерные отключения электроэнергии, центральное отопление было отключено, и население стало использовать дрова и электрообогреватели для отопления.

Ранее молдавский премьер Дорин Речан выразил недовольство решением России поставлять газ только для Приднестровья, оставляя неподдержанной Молдавскую ГРЭС, обеспечивающую до 80% электроэнергии в стране.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при условии участия со стороны Молдавии, которая не сообщала о своей готовности помочь.

До этого сообщалось, что Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, из-за чего 122 населенных пункта в Приднестровье остались без газа, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.