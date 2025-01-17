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Соперник Санду на выборах обвинил власти Молдавии в обмане о газовой зависимости
Бывший генпрокурор Молдавии Стояногло заявил о сохранении зависимости страны от российского газа
Президент Молдавии Майя Санду и правительство Дорина Речана обманывали граждан, заявляя о том, что избавили страну от зависимости от российского газа, создавая иллюзию энергетической независимости, заявил бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло.
По его словам, за последние четыре года власти создали иллюзию энергетической независимости, игнорируя реальное положение дел и доступность газа для граждан и экономики страны. Стояногло отметил, что Молдавия все еще зависит от российского газа и покупает его по самым высоким ценам, что делает экономику неконкурентоспособной, передает ТАСС.
«Власть утверждала, что мы можем покупать газ где угодно, но игнорировала главный вопрос – его доступность для граждан и экономики», – заявил Стояногло.
По его словам, Молдавия платит за «самый дорогой газ», что подрывает экономику и делает ее неконкурентоспособной.
Стояноглу заявил, что Санду и ее правительство создают идлюзию независимости от российского газа, оставлял страну в кризисе.
Поставки газа в страну прекратились в начале января после запрета Киева на транзит российского газа через Украину и отказа Кишинева урегулировать задолженность в размере 709 млн долларов. В то время как Приднестровье не имеет альтернативных источников газа, в регионе начались веерные отключения электроэнергии, центральное отопление было отключено, и население стало использовать дрова и электрообогреватели для отопления.
Ранее молдавский премьер Дорин Речан выразил недовольство решением России поставлять газ только для Приднестровья, оставляя неподдержанной Молдавскую ГРЭС, обеспечивающую до 80% электроэнергии в стране.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при условии участия со стороны Молдавии, которая не сообщала о своей готовности помочь.
До этого сообщалось, что Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, из-за чего 122 населенных пункта в Приднестровье остались без газа, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.