Прокуратура Перу обязала президента Болуарте обосновать отсутствие из-за ринопластики

Президенту Перу Дине Болуарте пришлось объяснять отсутствие на работе из-за ринопластики

Tекст: Мария Иванова

Гепрокуратура Перу обязала президента страны Дину Болуарте предоставить обоснования проведенной пластической операции, из-за которой она, предположительно, не исполняла обязанности главы государства, передает ТАСС. Президент должна предоставить оригиналы 91 нормативного документа, которые, как отмечается, она подписала в период с 28 июня по 9 июля 2023 года, а также медицинские документы, обосновывающие необходимость операции.

Прокуратура начала предварительное расследование в отношении Болуарте в декабре прошлого года, подозревая ее в неисполнении должностных обязанностей. В период с 29 июня по 9 июля 2023 года, согласно их данным, Болуарте отсутствовала из-за перенесенной операции, но не уведомила об этом кабинет министров и Конгресс Перу.

Группа депутатов ранее предложила объявить импичмент президенту, указав, что Болуарте не работала 12 дней из-за ринопластики.

Кроме того, против президента Перу ведутся расследования по подозрению в коррупции и превышении полномочий. Генпрокуратура представила на рассмотрение парламента конституционную жалобу против Болуарте, связав это с гибелью 44 участников протестов, проходивших с 7 декабря 2022 года по 9 февраля 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году перуанский суд постановил заключить бывшего главу государства Педро Кастильо под стражу на 18 месяцев по делу об организации мятежа. Бывшая вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу главы государства после ареста Педро Кастильо.

Тогда в Андауайласе демонстранты, которые требовали проведения в Перу новых выборов, захватили аэропорт с сотрудниками и подожгли часть терминалов.