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Суд в Перу постановил заключить экс-президента под стражу на полтора года
RPP сообщила о решении суда заключить экс-президента Перу Кастильо под стражу на полтора года
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Перуанский суд постановил заключить бывшего главу государства Педро Кастильо под стражу на 18 месяцев по делу об организации мятежа, сообщают СМИ.
Кастильо назначено «предварительное заключение». Суд согласился с прокуратурой, которая не исключила попытки побега Кастильо – президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщал, что тот хотел получить убежище в посольстве в Лиме. Экс-главе правительства Анибалю Торресу запрещено покидать департамент Лима, его подозревают в «соучастии в преступлении против конституционного строя и мятеже», передает ТАСС со ссылкой на RPP.
Напомним, Кастильо распустил парламент, а тот в ответ принял решение об отставке президента. Армия и полиция выступили против президента, Кастильо задержали. Его пост заняла Дина Болуарте. Однако в стране вспыхнули беспорядки, участники протестов требуют проведения в Перу новых выборов.
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининград
Алиханов: Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен на ЖКХ
Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ, рассказал губернатор региона Антон Алиханов.
По его словам, немцы приезжают в Калининград перезимовать, потому что стоимость аренды квартиры за четыре месяца в Калининграде равняется месяцу жизни в Дюссельдорфе, передает РИА «Новости».
«С одним немцем был разговор. Спрашиваем, вы что тут делаете, а он говорит: «Мы к вам (приехали) перезимовать», – рассказал Алиханов.
Ранее немецкие СМИ предупредили жителей Германии о резком повышении цен на электроэнергию.
Роскосмос подтвердил повреждение корабля «Союз МС-22»
Космонавты подтвердили утечку в системе «Союза МС-22»
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Корабль «Союз МС-22» получил повреждение верхней поверхности, это подтвердили космонавты, поведя визуальный осмотр, сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Уточняется, что в четверг произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, передает РИА «Новости».
Экипаж сообщил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который показал, что давление в системе охлаждения упало.
После осмотра было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента МКС.
Российский космонавт Анна Кикина сфотографировала внешнюю поверхность корабля и передала данные на Землю, где их изучат специалисты.
В Роскосмосе уточнили, что все системы Международной космической станции и корабля «Союз» работают штатно, космонавты в безопасности.
Ранее стало известно, что российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за предупредительного сигнала системы диагностики корабля «Союз МС-22».
В Совфеде оценили желание Конгресса США исключить Россию из СБ ООН
Сенатор Джабаров: Исключить Россию из Совбеза ООН без упразднения самой организации и ее устава – невозможно
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ООН – один из последних инструментов, регулирующих международные отношения. Исключение России из СБ ООН приведет к краху организации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Конгресс США на рассмотрение был внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН.
«Создание ООН – это итог окончания Второй мировой войны. Еще тогда, в 1945 году, в Совет Безопасности вошли страны-члены антигитлеровской коалиции. Россия получила это почетное место не по блату, а в результате колоссальных испытаний, тягот, потерь и побед, которых добилась наша страна во Второй мировой. Место России в СБ ООН – это признание нашей роли победителей», – указывает Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
«Ни одна страна в мире не вправе ставить вопрос об исключении России из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН. В противном случае СБ ООН потеряет легитимность, а сама организация развалится», – акцентирует сенатор.
«Между тем, ООН – один из последних инструментов, регулирующих международные отношения на данном историческом этапе. Американцам стоит уяснить, что исключить Россию из СБ ООН без упразднения самой организации и ее устава – невозможно. Подобные заявления со стороны Вашингтона могут привести к повторению опыта Лиги Наций, которая распалась еще до начала Второй мировой войны», – подчеркивает собеседник.
«К тому же подобные заявления просто не имеют под собой юридических оснований. С таким же успехом мы можем Госдумой и Советом Федерации принять резолюцию об исключении США из СБ ООН», – отмечает сенатор.
«Что касается регулярных заявлений Владимира Зеленского на эту тему и его лоббистских усилий, то он вообще не вправе рассуждать на эту тему. Зеленский – исполнитель чужой воли и говорит то, что его попросили. Он разрушает Украину, он борется с православными. Чем раньше он покинет свой пост – тем лучше для всех украинцев», – резюмировал Джабаров.
Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Америка своими действиями сделала СВО неизбежной.
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Терапевт назвал особенности нынешней вспышки гриппа
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В этом году волна гриппа пришла раньше, чем обычно, ведь, как правило, большая вспышка ежегодно приходится на январь, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на рост заболевших гриппом и ОРВИ в России, в стране не намерены вводить ограничения на федеральном уровне, поскольку в этом нет никакой необходимости, передает ТАСС. При этом она призвала граждан самостоятельно соблюдать все меры предосторожности, в том числе носить маски в общественных местах.
«Волна гриппа только пришла, она только началась. Как вчера сказал президент России Владимир Путин, у нас 35% прироста в неделю идет. Грипп пришел раньше времени в этом году», – говорит Воробьев.
Врач подчеркивает, что осенью происходит обычное сезонное обострение респираторных инфекций, но, как правило, они «вялотекущие» с точки зрения количества зараженных. А в январе уже начинается большая вспышка, которая в этом году сместилась на декабрь.
Также он рассказывает, что пока преобладает штамм гриппа А(H1N1) – свиной грипп, который достаточно тяжело протекает и дает тяжелые осложнения, а иногда смертельные, в отличие от обычного гриппа.
«Этот вид гриппа дает необычно долгую температуру, до недели. Дня три из них бывает температура под 40, а то и за 40 градусов наблюдается у детей. Кроме того, он дает вторую волну через неделю в виде осложнений», – заключил специалист.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что доля вирусов гриппа в России продолжает возрастать. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 82 субъектах России. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B.
Ватикан принес извинения России за слова папы римского о чеченцах и бурятах
Захарова сообщила об извинениях Ватикана за слова папы римского о бурятах и чеченцах
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Ватикан извинился перед Россией за слова Папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов, инцидент полностью исчерпан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она сообщила, что в четверг от государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина поступило официальное заявление с извинениями, передает ТАСС.
В заявлении Святой Престол подчеркнул, что с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира.
Захарова подчеркнула, что сейчас в международном общении все реже встречается способность признавать свои ошибки. Эта ситуация продемонстрировала, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение этот диалог вести и прислушиваться к собеседникам.
По словам дипломата, такой подход вызывает искреннее уважение. Инцидент исчерпан, Москва рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.
Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на письмо понтифика, заявил, что слова Франциска о жестокости бурят и чеченцев на Украине были неправильно истолкованы и являются лишь «фигурой речи».
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
Эксперт оценил возможность модернизации украинских авиабомб в управляемые боеприпасы
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«Вообще, JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. Если мы говорим о стандартных западных бомбах, то процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, комментируя сообщение о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб.
«Большая часть боезарядов Украины состоит из советских ракет. Вопрос заключается в том, как успешно пройдет совмещение технологии JDAM (Joint Direct Attack Munition – присоединяемое снаряжение прямого поражения ) с советскими образцами. Такие работы ранее не проводились. Скорее всего, они будут проводиться на Западе, а оттуда бомбы будут поставляться на Украину уже собранными комплектами», – считает Кашин.
По его словам, Запад еще не занимался поставкой Киеву никаких корректируемых бомб. «Если технологию JDAM удастся интегрировать с боеприпасами украинской авиации, то Киев сможет получить большое количество «умных» бомб. Производство JDAM очень дешево», – отмечает эксперт.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация Байдена планирует отправить Украине электронное оборудование, которое способно модернизировать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Комплекты включают в себя устройства геопозиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия. Американские военные использовали эту технологию для бомб весом до 2 тыс. фунтов (около 900 кг), обычно применяя ее на бомбардировщиках и истребителях.
Как сообщает издание The Atlas News, JDAM намного дешевле, чем другие высокоточные боеприпасы в арсенале США, как, например, ракеты Tomahawk. В 2022 году средняя цена одного JDAM, прикрепленного к бомбе серии Mk80, составляла 27 тыс. долларов США, тогда как стоимость Tomahawk составляет около 730 тыс. долларов США (перевод газеты ВЗГЛЯД).
Однако у боеприпаса, оснащенного JDAM, есть один существенный недостаток по сравнению с другими высокоточными ракетами – дальность полета. Заявленная дальность стрельбы JDAM – около 15 морских миль (примерно 28 км).
Напомним, согласно заявлению американских чиновников высокого ранга, администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».
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Захарова: США не уйдут от ответственности за причастность к террору против России
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Вашингтон не сможет избежать от ответственности за их причастность к террористическим действиям против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, «окрыленное поддержкой США» украинское командование чуть ли не планирует ударить по критической инфраструктуре Подмосковья. Однако Вашингтону, который фактически стал стороной конфликта, не удастся уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России, передает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что череда атак украинских диверсантов на российские города и населенные пункты, включая ракетный обстрел 13 декабря города Клинцы Брянской области, производятся киевским режимом с одобрения США, которые предоставляют ВСУ спутниковую развединформацию.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок, а также два многоквартирных дома.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу, однако на этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду.
ВСУ пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска
В украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил, сообщили СМИ.
Как рассказал украинский военный на видео, размещенном изданием «Страна.ua», российским силам удалось продвинуться в восточной части города. При этом всю ночь была очень плохая погода и ВСУ вели тяжелые бои, передает РИА «Новости».
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что оборона ВСУ в городе Артемовске могла быть уже прорвана, если бы ее не поддерживали постоянным пополнением личного состава.
Путин назвал ключевые цели государственной политики России в 2023 году
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обозначил приоритетные задачи, которые стране предстоит решить в 2023 году.
«Их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года», – приводит слова президента сайт Кремля.
Глава государства указал, что необходимо вывести взаимодействие с ключевыми партнерами на новый уровень, это касается энергетического, продовольственного секторов, финансов, а также логистики и высокотехнологичных отраслей.
«Введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития, но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции и автаркии, как я уже неоднократно об этом говорил. Напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где – чужие, а где – национальные, собственные интересы», – сказал президент.
Он отметил, что Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения: «Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Собственно говоря, это происходит у нас уже в течение многих лет – даже вне привязки к сегодняшним событиям в мире».
Другой задачей является укрепление технологического суверенитета, обеспечение опережающего роста обрабатывающей промышленности.
«Санкционные ограничения поставили перед нашей страной много непростых задач: возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но, с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом», – заявил президент.
«Важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как, уже говорили, искусственный интеллект, вычисления и передача данных, новые промышленные технологии и так далее», – пояснил Путин.
Он отметил, что обрести технологический суверенитет нельзя в один момент – нужно продолжать системную работу на перспективу. «В этой связи необходимо ускорить и подготовку обновленных планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа, в том числе с учетом результатов работы Координационного совета при правительстве России по обеспечению наших вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции», – заявил глава государства.
Еще одним приоритетом станет обеспечение финансового суверенитета России. У экономики страны есть ресурсы, нужно повысить их доступность для проектов новой экономики, для высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, сказал президент.
«Работа нашей финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование, должна обеспечить приток долгосрочных сбережений и инвестиций в акционерный капитал, вложения в масштабные инфраструктурные и новые производственные проекты и – особо подчеркну – в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы. По всем этим направлениям в следующем году необходимо добиться ощутимого, заметного прогресса», – считает Путин.
Среди важных задач на следующий год президент назвал и опережающее развитие инфраструктуры: «Мы уже добились хороших, заметных результатов в обновлении федеральной автодорожной сети, которая соединяет регионы, сшивает пространство нашей огромной страны. Следующим шагом необходимо привести в порядок региональные трассы. В 2024 году, буквально позавчера мы об этом вспоминали, не менее 85 процентов дорог в крупнейших агломерациях, а также более половины дорог регионального и муниципального значения должны находиться в нормативном состоянии, то есть стать современными и безопасными».
В число главных приоритетов президент включил рост доходов населения: «Ключевая задача, по сути, системообразующая, сквозная, которая концентрирует, интегрирует работу по всем остальным направлениям. Несмотря на объективные трудности текущего года, мы добьемся позитивных результатов в снижении бедности, а в следующем году необходимо закрепить эту положительную динамику».
Он отметил, что ключ к повышению материального благополучия российских семей, их доходов – это высокие темпы экономического роста: «В наступающем году приоритетной задачей для правительства и субъектов Федерации должно стать обеспечение заметного, ощутимого роста реальных заработных плат. Одним из важнейших индикаторов здесь является минимальный размер оплаты труда. В этом году он был увеличен, повышен дважды – на 8,6% и на 10%, а с начала нового года он составит более 16 тысяч рублей в месяц».
«Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход», – подчеркнул президент.
Кроме того, Путин назвал в качестве ключевой задачи следующего года защиту материнства, детства, поддержку семей на всех уровнях. «Защита материнства, детства, поддержка семей и сбережение народа – это абсолютная, непререкаемая ценность для каждого из нас, для всей страны», – заявил глава государства. Он сообщил, что с 1 января 2023 года будет трансформирована система поддержки материнства и детства: введено единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет.
«Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителя или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», – сказал президент.
Также отдельно Путин обозначил обеспечение безопасности и восстановление качества жизни в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
«В целом в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов», – отметил глава государства.
В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где обозначил ряд важнейших задач государственной политики на 2023 год.
Путин: Льготная ипотека по всей территории России будет продлена до 1 июля 2024 года
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Механизмы льготной ипотеки будут плавно свернуты, она будет продлена до 1 июля 2024 года под ставку 8%, для жителей новых регионов будут предоставлены особые условия ипотеки под ставку 2% для жилья в новостройках, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам Путина, льготная ипотека по всей территории России будет продлена до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до восьми процентов, но ее механизмы будут сворачиваться.
«При этом, напротив, будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая становится нашим основным инструментом. Сейчас такой кредит могут получить только те семьи, в которых дети родились, начиная с 2018 года. Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке в шесть процентов для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет. Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации», – приводит слова Путина сайт Кремля.
Также президент предложил ввести особое решение для новых регионов юго-запада России – Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
«Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках, по льготной ставке два процента. Ясно, что сейчас там новая стройка в зачаточном состоянии находится, но это будет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство. Да, объем жилищного строительства здесь пока ограничен, но введение льготной ипотеки, на мой взгляд, и коллеги с этим согласны, послужит условием для долгосрочного развития стройки на новых территориях», – отметил президент.
Ранее Путин рассказал о результатах реализации государственных программ в 2022 году.
Депутат рассказал о роли Зюганова в развале СССР
Заявления лидеров КПРФ, что они не участвовали в демонтаже Советского Союза – цинизм, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.
По его словам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов договаривался с депутатами-коммунистами, чтобы они проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений, следует из воспоминаний Михаила Горбачева.
«Конечно, распад начался сверху. Началась политика гласности, когда все антисоветские книги хлынули потоком в массовое сознание, когда народу рассказывали, что Зоя Космодемьянская, Александр Матросов – сумасшедшие, Павлик Морозов – предатель, а Щорса вообще не было. Все это народ пересказывал как байки», – заявил Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), его выступление опубликовано в Telegram.
По словам депутата, такие байки распространялись «лесным пожаром». «Из людей вынули идеологическую основу существования Советского Союза», – пояснил Матвейчев.
Матвейчев добавил, что этим занимался в том числе и Зюганов, который с 1985 года трудился в отделе агитации ЦК КПСС. «При его непосредственном участии происходила политика гласности и поливание грязью советского периода нашей истории», – сказал он.
Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета фонда «Круг добра»
Президент России Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра» актрису, соучредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову и актрису и попечителя фонда «Дети-бабочки» Ксению Раппопорт.
Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации, в нем говорится об исключении из фонда четырех человек, среди которых Хаматова и Раппопорт.
Одновременно с этим новыми членами фонда стали детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк.
Ранее Путин сообщил, что лекарства для детей с заболеваниями, перечисленными в госпрограмме высокозатратных нозологий, со следующего года будут закупаться за счет средств фонда «Круг добра».
Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов.
Кремль прокомментировал слухи об «отставке Лаврова»
Песков: Предположения об отставке Лаврова являются слухами
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы предстоящей отставке главы МИД Сергея Лаврова является слухами, и призвал ей не верить.
Представитель Кремля призвал относиться к слухам соответствующим образом, передает ТАСС.
Ранее Песков отверг предположения о смене руководства Генштаба.
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Кировоградском, Сумском и Харьковском регионах, следует из данных официального ресурса для оповещения.
Согласно данным сервиса, тревогу в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили примерно одновременно – в 7.09 (8.09 по Москве), в Кировоградской – в 7.10 (8.10), в Харьковской – в 7.11 (8.11) и в Сумской – в 7.11 (8.11), передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.