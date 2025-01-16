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Представитель Volkswagen опроверг сообщения о продаже заводов в ФРГ Китаю
Представитель Volkswagen назвал сообщения о продаже заводов в ФРГ Китаю слухами
Утверждения, что Volkswagen может продать китайским компаниям готовящихся к закрытию заводов в Германии, являются спекуляцией, но возможно создание совместных предприятий с «третьей стороной», заявил глава отдела стратегических и финансовых коммуникаций автогиганта Кристофер Хаусс.
Хаусс заявил, что Volkswagen ответственно относится к своим сотрудникам и не комментирует подобные слухи. По его словам, завод в Оснабрюке после приостановки производства в 2027 году продолжит использоваться Volkswagen, а закрытие в этом году коснется только завода в Дрездене, передает РИА «Новости».
По его словам, Volkswagen изучает альтернативные варианты для заводов, включая участие в совместных проектах с третьими сторонами. Цель компании – найти решение, которое удовлетворит интересы как компании, так и ее сотрудников.
Хаусс назвал слухами сообщения о продаже китайским компаниям заводов автогиганта в Германии. Он подчеркнул, что такие утверждения являются спекуляцией, но не исключил возможности создания совместных предприятий с третьими сторонами.
Ранее агентство Reuters сообщило, что китайские автопроизводители рассматривают покупку заводов Volkswagen в Германии, которые компания намеревалась закрыть. Однако под давлением профсоюзов планы изменились. Источник агентства отметил, что китайская позиция зависит от нового правительства Германии после выборов в феврале.
Другой источник сообщил, что сотрудники одного из закрываемых заводов готовы работать на совместном с КНР предприятии, при условии сохранения бренда VW.
Ранее главный экономист компании Bantleon Даниэль Хартманн заявил, что в течение следующего десятилетия Германия потеряет до 500 тыс. рабочих мест в автопромышленности и связанных с ней отраслях.
Также сообщалось, что немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю закрывает три завода в Германии из-за роста затрат на производство автомобилей.
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