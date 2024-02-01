Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром

Tекст: Ольга Иванова

«Они сейчас уничтожают свой автопром», – сказал он. «Надо им как-то помочь», – с улыбкой добавил Путин после шуточной истории о вкладе России в зарождение автомобильной промышленности в Германии, передает ТАСС.

Речь об этом зашла, когда президент осматривал павильон «Сбера» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Главе государства задали вопрос, связан ли нынешний спад в германском автопроме с отказом россиян от немецких авто, Путин пояснил: «Не только».

Путину рассказали в том числе о первом вкладчике Сбербанка – Николае Кристофари. Проводивший экскурсию по выставке Захар Зайцев упомянул о «вкладе» Кристофари в немецкий автопром. События разворачивались в XIX веке. Во время путешествия по Европе российскому аристократу потребовалось починить часы. Кристофари нашел подходящую мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал о его мечте создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу. Мастером был Карл Бенц. Впоследствии он действительно изобрел автомобиль, а созданная им фирма сейчас известна как Mercedes-Benz.

«Поэтому мы можем безапелляционно заявить, что немецкий автопром начался с нас», – с улыбкой пояснил Зайцев, рассказав историю. «Мы – спонсоры!» – согласился Путин.

В четверг Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.