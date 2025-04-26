  • Новость часаПесков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США
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    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    6 комментариев
    26 апреля 2025, 10:44 • Новости дня

    Путин внес в Госдуму договор с Таиландом о выдаче преступников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России направил в нижнюю палату парламента договор о сотрудничестве с Таиландом, предусматривающий выдачу подозреваемых и осужденных между странами.

    Документ о ратификации соглашения размещен в электронной базе Госдумы, передает РИА «Новости». Договор между Россией и Таиландом был подписан в Москве 23 октября 2024 года. Он касается выдачи людей, которых одна из сторон разыскивает для привлечения к ответственности или исполнения наказания за совершенные преступления. В проекте федерального закона предлагается ратифицировать этот договор, что позволит странам обмениваться разыскиваемыми лицами в соответствии с национальным и международным законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Таиландом о выдаче лиц, совершивших преступления.

    23 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Путин призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в армии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии акцентировал важность быстрого внедрения искусственного интеллекта для военного превосходства.

    На заседании Военно-промышленной комиссии, передает ТАСС, президент Владимир Путин подчеркнул необходимость активизировать выпуск и использование отечественных решений в сфере искусственного интеллекта для применения в системах военного управления.

    По его словам, кто быстрее начнет осваивать технологии ИИ в военном деле, тот получит значительные преимущества на поле боя. Путин отметил: «Возможности использования искусственного интеллекта являются колоссальными. И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать». Президент добавил, что в России уже есть и другие перспективные разработки, подробности о которых будут обсуждаться отдельно.

    В ходе заседания Путин также поручил ускорить производство робототехнических комплексов, безэкипажных катеров и боевых лазеров. Особое внимание, подчеркнул он, следует уделить развитию лазерных комплексов, которые способны поражать как беспилотники, так и другую военную технику, включая самолеты и ракеты. Путин отметил, что в этой сфере уже имеются изготовленные образцы техники.

    Кроме того, президент призвал членов комиссии прогнозировать характер будущих вооруженных конфликтов с учетом глобальных тенденций развития военных технологий, а также уделять внимание перспективным разработкам российских научных центров и КБ.

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    25 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за минувшую неделю вырос до 80%, а его работу положительно оценивают 81% опрошенных граждан страны, следует из данных опроса ФОМ «Общественное мнение».

    Как следует из данных ФОМ, уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю увеличился на один процентный пункт и достиг 80%. При этом 81% опрошенных считают, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями, передает ТАСС.

    Положительно работу правительства оценивают 56% респондентов, что на два процентных пункта выше показателя прошлой недели. Работе премьер-министра Михаила Мишустина положительный отклик дали 57% участников опроса – этот показатель снизился на один процентный пункт.

    Партия «Единая Россия» получила 46% поддержки (плюс 2 п.п.), уровень поддержки КПРФ составил 9% россиян (плюс 1 п.п.), столько же поддержали ЛДПР (без изменений). Партия «Справедливая Россия – За правду» набрала 4% (плюс 1 п.п.), а «Новые люди» – 3% (без изменений).

    Опрос проводился фондом «Общественное мнение» с 18 по 20 апреля среди 1,5 тыс. граждан России.

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    25 апреля 2025, 20:30 • Видео
    Новые требования Зеленского к России и Трампу

    Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

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    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

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    23 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск

    Путин: FPV-дроны стали наиболее серьезным фактором боевого успеха

    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дроны-камикадзе, управляемые от первого лица операторами (first-person view, англ., FPV), показали себя как наиболее серьезный фактор успеха в боевых действиях, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Президент в ходе заседания прокомментировал результаты прошлого года. Он заявил, что каждый день на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов, передает ТАСС.

    «Это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха», – отметил Путин.

    В войсках пока не достает таких аппаратов, но в будущем их производство планируется нарастить. «Их очень ждут», – подчеркнул президент.

    «Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром [обороны Андреем Белоусовым], предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле», – указал Путин.

    При этом Путин уверен, что все планы по наращиванию производства будут выполнены. «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул глава государства.

    «Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено также более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности», – добавил Путин.

    Он отметил, что в прошлом году в стране более чем вдвое был увеличен выпуск средств поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Ранее в России разработали электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, способные работать в условиях аномально высоких температур. Изделия испытывались при температурах до +200 градусов.

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    25 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, но сделка требует «тонкой настройки», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва «готова заключить соглашение». «Но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «вполне обоснованно верит», что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

    Лавров отметил, что «президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины» украинского кризиса. Министр сказал, что американский президент осознает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможности новой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, Лавров заявил, что Россия и США «продолжают контакты с американской стороной».

    Комментируя действия российских войск, глава МИД заявил: «Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент Путин говорил об этом уже много раз».

    Фрагмент интервью Лаврова CBS был опубликован в четверг. Его полная версия выйдет в эфире в воскресенье.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

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    25 апреля 2025, 18:57 • Новости дня
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву – это пример челночной дипломатии.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Дональда Трампа Владимиру Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями для Трампа, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил: «Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами». На дополнительный вопрос, действительно ли происходит обмен посланиями между лидерами стран через Уиткоффа, пресс-секретарь подтвердил: «Конечно, он же спецпосланник».

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем.

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    25 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов, передает «Коммерсант».

    РИА «Новости» распространило видеозапись, на которой, как предположили журналисты агентства, кортеж Стива Уиткоффа покидает территорию Кремля.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

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    24 апреля 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вряд ли встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится в Саудовской Аравии, заявил глава американского государства Дональд Трамп, добавив, что ожидает встречи «вскоре после этого».

    На вопрос о том, планирует ли Трамп встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, президент США ответил: «Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого». Трамп посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар 13–16 мая, передает РИА «Новости».

    Трамп также заявил о сложностях в работе с украинским лидером Владимиром Зеленским: «Я думал, что с Зеленским будет работать проще. Пока что это было сложнее, но это нормально».

    При этом президент США уклонился от ответа на вопрос о возможности признания Крыма частью России, заявив, что желает завершения конфликта и что у него «нет любимчиков». Он выразил уверенность, что Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине: «Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским».

    Оценивая переговоры по Украине в Лондоне, президент США выразил мнение, что «они прошли хорошо».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Axios со ссылкой на свои источники сообщал, что американский спецпосланник Стивен Уиткофф, вероятно, прибудет в Россию для переговоров с Путиным в пятницу.

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    24 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Sky News: Трамп стремится скопировать стиль управления Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа Фиона Хилл заявила, что Трамп стремится управлять США по примеру Владимира Путина, пишет Sky News.

    По ее словам, оба президента видят мир разделенным между тремя державами – США, Россией и Китаем, каждая из которых имеет четкие сферы влияния, передает Sky News.

    Хилл отметила, что Трамп хотел создать «гиперперсонализированное президентство» и действовать сверху вниз, минимизируя систему сдержек и противовесов.

    «Это первый случай, когда президент США хочет подражать российскому лидеру», – подчеркнула она.

    Советник добавила, что Трамп ставил перед собой задачу «нормализовать и перезапустить» отношения между США и Россией, а также лично заинтересован в экономических и бизнес-сделках с Россией.

    По ее мнению, при Трампе вероятность сближения с Путиным значительно возрастает по сравнению с другими лидерами США.

    Ранее президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп выразили восхищение российским лидером Владимиром Путиным.

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    24 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин призвал замедлить динамику цен в России
    Путин призвал замедлить динамику цен в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране необходимо принять меры для замедления динамики цен, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Как уже сказал: важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», – цитирует президента РИА «Новости».

    Он добавил, что кредитный портфель российских банков в 2025 году снижается, сообщает ТАСС.

    «Так, за первые три месяца объем рублевых кредитов бизнесу на балансе банков сократился на 680 млрд рублей. Объем кредитов физическим лицам уменьшился на 192 млрд рублей», – привел статистику Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в совещании будет участвовать экономический блок правительства, на нем планируется обсудить текущие экономические и социально-экономические вопросы.

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    25 апреля 2025, 14:22 • Новости дня
    Путин начал встречу с посланником США Уиткоффом в Кремле
    Путин начал встречу с посланником США Уиткоффом в Кремле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом в стенах Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа». Другие подробности переговоров на момент публикации не раскрываются, передает ТАСС.

    Это уже вторая встреча лидеров за последние две недели и четвертая с начала года. Последняя подобная беседа состоялась в Петербурге 11 апреля и длилась более четырех часов. Песков подчеркивал, что обсуждаемые вопросы отличаются высокой сложностью, поэтому переговоры получаются продолжительными.

    В Кремле считали взаимодействие с Уиткоффом очень полезным и называли его «очень хорошим, надежным каналом доведения позиций» между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Ранее ТАСС сообщил, что Уиткофф также провел встречу с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву в пятницу утром, а правительственный кортеж покинул территорию Внуково-2 одновременно с сообщениями о визите спецпосланника в российскую столицу.

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    25 апреля 2025, 02:41 • Новости дня
    Лавров пошутил о недоверии ведущей CBS Трампу

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью шуткой ответил на вопрос ведущей телеканала CBS о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    У Лаврова спросили, состоится ли в пятницу встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. О том, что эта встреча запланирована ранее сообщил глава американского государства Дональд Трамп. В ответ на вопрос ведущей Лавров заявил: «Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» – передает РИА «Новости».

    Напомним, Bloomberg предположило, что Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России будет настаивать на праве Украины обладать собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность, если планируется новая встреча, до момента возможной встречи детали переговоров раскрыты не будут.

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    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    США сочли поведение Зеленского в рамках переговоров по Украине неприемлемым

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский обсуждает условия возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ, это неприемлемо, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    «К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации», – приводит слова Ливитт ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Она подчеркнула, что для Вашингтона «это неприемлемо», переговоры должны вестись «за закрытыми дверями».

    Ливитт также отметила, что США вложили значительные усилия в попытки положить конец военному конфликту. Она добавила, что американские налогоплательщики выделили миллиарды долларов на эти цели, и заявила: «Хватит!»

    Ливитт указала, что никто не просил Украину признать Крым российской территорией, от Киева требовалось «сесть за стол переговоров». «Чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны будут вынуждены разойтись немного недовольными», – сказала она.

    Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что ей пока нечего сообщить относительно возможной встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и последовавшего отказа главы Госдепа США Марко Рубио лететь в Лондон. США заявили, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».

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    24 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Путин призвал использовать новые возможности для экономики России

    Путин заявил о необходимости использовать новые возможности для роста экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выделил приоритет развития отечественного производства и экспорта на фоне глобальных экономических изменений.

    Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что важно не только отслеживать и прогнозировать изменения мировой экономической обстановки, но и активно использовать возникающие возможности для развития собственного производства, расширения торговых связей и экспорта.

    Путин отметил: «Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное – использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики».

    Президент также поставил задачу обеспечить стабильные темпы экономического роста при одновременном сокращении инфляции, подчеркнув сложность ситуации на мировых рынках и серьезные колебания, которые они испытывают.

    Ранее Путин заявил, что рост ВВП России в текущем году будет немного ниже, так как власти сознательно стремятся к этому для борьбы с инфляцией.

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    23 апреля 2025, 21:34 • Новости дня
    Путин наградил уральских ученых медалями за заслуги в науке

    Путин наградил уральских ученых медалями за научные заслуги

    Tекст: Ольга Иванова

    Высокие государственные награды получили ведущие ученые Института физики металлов и первый проректор УрФУ, отличившиеся в научной и педагогической деятельности.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении уральских ученых медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за их вклад в отечественную науку и многолетнюю работу, передает ТАСС.

    Награды удостоены главные научные сотрудники лаборатории Института физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН Аркадий Добромыслов и Юрий Драгошанский. Их отметили за выдающиеся заслуги в научной деятельности и добросовестную службу.

    Медаль ордена также присуждена первому проректору Уральского федерального университета Дмитрию Бугрову за успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогическую работу и значительный трудовой стаж.

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    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

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      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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