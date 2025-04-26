Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Путин внес в Госдуму договор с Таиландом о выдаче преступников
Президент России направил в нижнюю палату парламента договор о сотрудничестве с Таиландом, предусматривающий выдачу подозреваемых и осужденных между странами.
Документ о ратификации соглашения размещен в электронной базе Госдумы, передает РИА «Новости». Договор между Россией и Таиландом был подписан в Москве 23 октября 2024 года. Он касается выдачи людей, которых одна из сторон разыскивает для привлечения к ответственности или исполнения наказания за совершенные преступления. В проекте федерального закона предлагается ратифицировать этот договор, что позволит странам обмениваться разыскиваемыми лицами в соответствии с национальным и международным законодательством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Таиландом о выдаче лиц, совершивших преступления.