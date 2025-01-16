В Госдуме назвали важной задачей для России защиту исторической правды

Tекст: Вера Басилая

Зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в комментарии по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» отметил, что защита исторической правды особенно актуальна в сегодняшних реалиях.

«Из-за рубежа льется поток деструктивной и, попросту говоря, лживой информации, порочащей историю нашей страны, умаляющей вклад нашего народа в победу над мировым фашизмом», – заявил Спиридонов.

Он отметил, что знание подлинных событий прошлого, основанное на архивных документах, подтверждаемое живыми свидетелями тех событий – это часть фундамента, на котором современная Россия строит свое будущее.

Спиридонов заявил, что о необходимости защиты исторической правды и передаче знаний молодым поколениям регулярно говорит президент России Владимир Путин, глава государства напомнил об этом и на заседании российского организационного комитета «Победа».

«Очевидно, что, не помня прошлого, невозможно построить и будущее», – подытожил депутат.

«Защита исторической правды – важное направление и в работе «Единой России». На то, чтобы сохранить достоверные данные о нашей истории и передать их потомкам, направлен партийный проект «Историческая память», под эгидой которого по всей стране ведется просветительская работа с молодежью», – отметила руководитель направления «Долголетие для всех» проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия», депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

По ее словам, партия уделяет особое внимание сохранению памятников, воинских захоронений и других мест, связанных с событиями ВОВ, они вносятся в цифровой реестр. Стенякина добавила, что за каждым мемориалом ухаживают волонтеры, которые привлекают к этому также детей и подростков.

«Наши дети воспитываются на достойных примерах, знают свою историю и, самое главное, разделяют российские ценности и принимают ответственность за судьбу своего Отечества», – подчеркнула депутат, добавив, что благодаря развитию патриотического воспитания Россия может быть уверена в своем будущем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.