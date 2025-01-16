Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
ВС России продвинулись в Петропавловке Харьковской области
Российские войска уничтожили несколько огневых точек ВСУ в Петропавловке
Российские штурмовики после активных боев улучшили тактическое положение в Петропавловке, уничтожив несколько огневых точек ВСУ точными ударами, и лишили противника командно-наблюдательного пункта.
Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, российские штурмовые подразделения продвинулись в Петропавловке Купянского района Харьковской области, улучшив свое тактическое положение, передает ТАСС. В ходе активных боев, включая контактные, были уничтожены несколько долговременных огневых точек украинских сил в северной и северо-западной части поселка.
Марочко сообщил, что российские войска применили артиллерию для поражения фортификационных сооружений противника между Кучеровкой и Петропавловкой. В результате атаки противник лишился командно-наблюдательного пункта, двух блиндажей и одного полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения.
По словам эксперта, Киев понес значительные потери, число убитых и раненых составило около 50 человек. Эти действия обеспечили российским войскам контроль над стратегическими объектами на данном направлении и способствовали увеличению эффективности их операций, подчеркнул он.
До этого сообщалось, что ударные дроны группировки «Центр» уничтожили Leopard и опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Также стало известно об уничтожении 13 пунктов управления беспилотниками и трех станций спутниковой связи Starlink.