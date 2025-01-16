Российские войска уничтожили несколько огневых точек ВСУ в Петропавловке

Tекст: Максим Попов

Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, российские штурмовые подразделения продвинулись в Петропавловке Купянского района Харьковской области, улучшив свое тактическое положение, передает ТАСС. В ходе активных боев, включая контактные, были уничтожены несколько долговременных огневых точек украинских сил в северной и северо-западной части поселка.

Марочко сообщил, что российские войска применили артиллерию для поражения фортификационных сооружений противника между Кучеровкой и Петропавловкой. В результате атаки противник лишился командно-наблюдательного пункта, двух блиндажей и одного полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения.

По словам эксперта, Киев понес значительные потери, число убитых и раненых составило около 50 человек. Эти действия обеспечили российским войскам контроль над стратегическими объектами на данном направлении и способствовали увеличению эффективности их операций, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что ударные дроны группировки «Центр» уничтожили Leopard и опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Также стало известно об уничтожении 13 пунктов управления беспилотниками и трех станций спутниковой связи Starlink.