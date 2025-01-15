Савельев заявил о позитивной динамике в ликвидации разлива мазута

Tекст: Ольга Иванова

Вице-премьер Виталий Савельев сообщил о положительной динамике в ликвидации разлива мазута с танкеров в Черном море, передает ТАСС. По его словам, уже виден прогресс в этом направлении. Савельев подчеркнул, что этот факт является обнадеживающим.

В ходе беседы с журналистами в Анапе Савельев отметил, что на предстоящем заседании правительственной комиссии, которое состоится в пятницу в 10 утра, будет рассмотрено множество вопросов. Он выразил уверенность, что движение в направлении устранения экологической катастрофы уже началось.

Заседание оперативного штаба, по итогам которого Савельев сделал свои заявления, подтвердило, что принимаемые меры начинают приносить результаты. Вице-премьер добавил, что правительство внимательно следит за ситуацией и предпринимает все необходимые шаги для минимизации последствий разлива мазута в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к вечеру четверга планируется завершить обвалование танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Кубани, что позволит локализовать утечку мазута в море.



