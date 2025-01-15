Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.3 комментария
Названы сроки локализации утечки мазута из танкера «Волгонефть-239»
Стало известно о завершении обвалования танкера «Волгонефть-239» к вечеру четверга
К вечеру четверга планируется завершить обвалование танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Кубани, что позволит локализовать утечку мазута в море.
У берегов Кубани произошла утечка мазута из танкера «Волгонефть-239», сообщает ТАСС. Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что обваловка судна будет завершена к вечеру четверга. Он уточнил: «По заявлению ответственных руководителей завтра к вечеру обваловка будет закончена, то есть будет создан внешний контур, который позволит локализовать утечки мазута в сторону моря».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе, а в Анапе начали обвалование севшего на мель танкера «Волгонефть-239».