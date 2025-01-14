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    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

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    14 января 2025, 22:05 • Новости дня

    Хуситы заявили об ударе по электростанции в Израиле

    Хуситы заявили об ударе крылатой ракетой по электростанции на юге Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило об атаке на объект энергетической инфраструктуры на территории Израиля.

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар крылатой ракетой по электростанции в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля. Об этом сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа, передает ТАСС.

    «Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав крылатой ракетой электростанцию израильского противника в районе Умм-эш-Рашраш (арабское название города Эйлат) на юге оккупированной Палестины», – сказал Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря власти Израиля заявили об обнаружении на шельфе в Средиземном море крупнейшего за последние годы месторождения природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы атаковали гиперзвуковой ракетой министерство обороны Израиля в Тель-Авиве заявили вооруженные силы хуситов, а также нанесли удар по критической цели в Тель-Авиве, используя гиперзвуковую баллистическую ракету.

    13 января 2025, 18:20 • Новости дня
    ВСУ отправили в бой под Красноармейск батальон из восьми человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ отправило батальон из восьми человек под Красноармейск в помощь 155-й бригаде «Анна Киевская».

    Как сообщает ТАСС, украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что под Красноармейск был переброшен батальон ВСУ, состоящий всего из восьми человек, для поддержки 155-й бригады «Анна Киевская». Бутусов уточнил, что все восемь пехотинцев были распределены по позициям без пополнений, и выразил недоумение по поводу такого состава батальона одной из лучших бригад ВСУ.

    Из открытых источников известно, что штатная численность батальона ВСУ должна составлять от 400 до 800 человек. 155-я бригада «Анна Киевская» ранее была подготовлена во Франции, но оказалась в центре скандала из-за массового дезертирства. По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, из бригады дезертировали более 30% личного состава.

    С февраля 2022 года на Украине ведется всеобщая мобилизация, которая была ужесточена в мае этого года. Власти сталкиваются с трудностями в комплектовании ВСУ необходимым количеством военнослужащих, несмотря на закон, позволяющий призывать еще сотни тысяч украинцев на службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, и это совпадает с показателями в еще 14 бригадах, что отметил экс-президент Украины Петр Порошенко. С осени 2024 года на Украине значительно возросло количество военных, оставляющих части и дезертирующих, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о снижении подобных случаев. Украинский военнослужащий Задорожный рассказал о побеге своего знакомого в Польшу за 3 тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

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    12 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Бербок удостоилась рукопожатия при встрече с министром Сирии в Эр-Рияде

    Глава МИД Германии удостоилась рукопожатия при встрече с министром Сирии Асадом Хасаном аш-Ширбани в Эр-Рияде

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась с главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани в Эр-Рияде и удостоилась рукопожатия, чего не произошло в ее предыдущем визите в Дамаск, сообщила DPA.

    Как написали немецкие журналисты, на этот раз дипломатические обычаи были соблюдены, и Бербок была приветствована рукопожатием, что контрастирует с ее предыдущим визитом в Сирию, передает ТАСС.

    Напомним, в январе, когда глава МИД Германии посещала Дамаск, ей отказали в рукопожатии: сначала в аэропорту, а затем и при встрече с лидером вооруженных формирований Ахмедом аш-Шараа. Бербок тогда отметила, что это стало очевидным, как только она прибыла в страну: «Как только я прибыла, мне стало понятно, что здесь, очевидно, не будет обычных рукопожатий».

    Известно, что Бербок участвует в расширенных переговорах по Сирии, которые проходят в Эр-Рияде. Инициатором встречи выступила Саудовская Аравия. Переговоры направлены на поиск путей стабилизации региона и установление мирного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД 4 января, визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Дамаск закончился провалом, так как сирийская сторона не поддержала ее попытки дискредитировать Россию и обозначить преступления Башара Асада.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    11 января 2025, 23:30 • Новости дня
    Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

    Хуситы нанесли удар по авианосцу USS Harry Truman в Красном море

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей в северной части Красного моря, используя крылатые ракеты и беспилотники, передает Al Masirah.

    Как отметил представитель хуситов Яхья Сариа, для атаки использовались крылатые ракеты и беспилотные аппараты, передает ТАСС. По его словам, авианосец был вынужден изменить свое местоположение и передислоцироваться в крайнюю северную часть Красного моря.

    Напомним, 5 января йеменские повстанцы атаковали электростанцию в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2».

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    12 января 2025, 20:41 • Новости дня
    Лавров и Фидан обсудили шаги по урегулированию в Сирии

    Главы МИД России и Турции Лавров и Фидан обсудили урегулирование в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили дальнейшие шаги по поддержке сирийского урегулирования, уделив внимание инклюзивному национальному диалогу с участием всех сторон, сообщили в МИД России.

    Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги по сирийскому урегулированию, сообщает МИД России.

    Были рассмотрены возможности организации инклюзивного национального диалога, в который включатся все политические и этноконфессиональные силы Сирии, а также внешние игроки, способные содействовать разрешению конфликта.

    В дополнение к основной теме Лавров и Фидан обменялись мнениями по вопросам международной и региональной проблематики, уделив особое внимание ситуации вокруг Украины. Обсуждение затронуло необходимость предотвращения действий, которые могут создать риски для энергетической безопасности, что также подчеркнули в МИД России в ходе диалога.

    Ранее сообщалось, что Фидан намерен поднять вопрос снятия санкций с Сирии на встрече в Эр-Рияде.

    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о решимости предотвратить расчленение Сирии и сохранить ее унитарное устройство.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что неспособность бывшего президента Сирии Башара Асада справиться с социальными проблемами в условиях деструктивных шагов США привела к стремительному развитию ситуации в Сирии.

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    14 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине

    Опрос показал поддержку американцами планов Трампа по сокращению помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией, как это намерен сделать избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом, 50% американцев поддерживают намерение Дональда Трампа сократить военную помощь Украине и инициировать переговоры с Россией. Опрос проводился с 7 по 11 января среди тысячи респондентов, с погрешностью ±3,1 процентных пункта.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что при его администрации Украина не сможет рассчитывать на те же объемы помощи, которые предоставлялись во времена Джо Байдена. Этот шаг поддержали 50% респондентов, в то время как 44% выразили несогласие.

    Трамп также высказывал надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в течение полугода после его возвращения в Белый дом. Он уверен, что может урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня, хотя в России считают, что проблема требует гораздо более сложного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    14 января 2025, 08:28 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар по Минобороны Израиля в Тель-Авиве

    Хуситы атаковали Минобороны Израиля в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение хуситов нанесло удар по министерству обороны Израиля в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой, заявили вооруженные силы хуситов.

    Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило об атаке на министерство обороны Израиля в Тель-Авиве.

    Как сообщает РИА «Новости», хуситы использовали гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» для удара. Согласно заявлению вооруженных сил хуситов, ракета достигла цели, а системы-перехватчики Израиля не смогли ее остановить.

    Атака на Тель-Авив стала третьей по счету за последние 12 часов, подчеркивают представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы пообещали скоро ответить на атаку Британии, США и Израиля, затем атаковали американский авианосец в Красном море и недавно заявили об ударе «гиперзвуковой ракетой» по Тель-Авиву.

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    13 января 2025, 23:00 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе «гиперзвуковой ракетой» по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменские хуситы нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по критической цели в Тель-Авиве, заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

    Сариа сообщил, что операция была проведена ракетными войсками вооруженных сил Йемена, которые атаковали с помощью ракеты типа «Палестина-2» критически важную цель в районе Яффо. Он подчеркнул, что операция достигла своей цели, передает ТАСС.

    В свою очередь, израильская армия ранее сообщила о перехвате ракеты, которая была запущена из Йемена.

    Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей в северной части Красного моря с использованием крылатых ракет и беспилотников.

    Кроме того, хуситы 5 января нанесли удар по электростанции в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2».

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    12 января 2025, 16:46 • Новости дня
    Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация Израиля прибыла в столицу Катара для участия в переговорах по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

    По словам Гендельмана переговоры по Газе начнутся 12 января, делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху, передает ТАСС.

    На переговорах будет обсуждаться возможное освобождение израильских граждан, захваченных в Газе. Делегация надеется на достижение прогресса в переговорах с катарскими посредниками.

    Ранее в Дохе и Каире состоялись прошли технические переговоры с целью прекращения военных действий в Газе, в которых приняли участие представители сторон конфликта и посредники.

    Движение ХАМАС подтвердило, что в Дохе начнется новый раунд непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, которые включают обсуждение вывода израильских военных и возвращения перемещенных лиц.

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    12 января 2025, 07:52 • Новости дня
    В результате обстрелов сектора Газа погибли палестинцы

    Израильские обстрелы унесли жизни палестинцев в секторе Газа

    Tекст: Максим Попов

    В результате обстрелов лагерей Эль-Бурейдж и Нусейрат в секторе Газа израильской артиллерией погибли и ранены палестинцы, сообщил Al Jazeera.

    По данным телеканала, артиллерия Израиля обстреляла лагеря беженцев Эль-Бурейдж и Нусейрат, что привело к гибели и ранениям нескольких палестинцев, передает ТАСС.

    Сообщается, что обстрел произошел в центральной части сектора Газа, что вызвало резонанс среди международного сообщества.

    Израильская сторона пока не прокомментировала инцидент. Международные организации продолжают призывать к прекращению огня и восстановлению мирных переговоров между сторонами конфликта.

    До этого сообщалось, что в результате израильского удара по школе в Джабалии погибли восемь человек.

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    13 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Швеция разработала новый рой беспилотников для армии

    Швеция приняла на вооружение новый рой дронов с автономным управлением

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швеция планирует в этом году внедрить в свою армию рой беспилотников, разработанный компанией SAAB и вооруженными силами, которые смогут выполнять задачи без ручного управления, включая разведку и наблюдение.

    По данным, предоставленным ТАСС, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о разработке нового типа роя беспилотников на ежегодной конференции «Народ и оборона». Министр отметил, что разработка, которая могла бы занять пять лет, была завершена всего за один год благодаря слаженной работе вооруженных сил Швеции и компании SAAB.

    Йонсон подчеркнул, что быстрые темпы вооружения армии необходимы для обеспечения национальной безопасности, и беспилотные технологии играют ключевую роль в этом процессе. Новый рой дронов оснащен программным обеспечением, которое позволяет выполнять задачи, такие как разведка и наблюдение, без ручного управления со стороны оператора.

    Испытания новой системы пройдут во время военных учений Arctic Strike в марте. Ожидается, что система будет полностью внедрена в течение года, а обучение ее использованию пройдут как постоянный состав армии, так и призывники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт предупредила, что количество жертв от украинских беспилотников может увеличиться; в январе 2024 года «Росэлектроника» поставила более 100 противодроновых комплексов «Серп»; разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов.

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    12 января 2025, 02:46 • Новости дня
    В результате взрыва на газовой станции в Йемене погибли семь человек

    В Йемене семь человек погибли и 65 пострадали в результате взрыва на газовой станции Эль-Байды

    Tекст: Максим Попов

    В результате мощного взрыва на газовой станции в провинции Эль-Байда в Йемене погибли семь человек, 65 получили ранения, из них 15 находятся в критическом состоянии.

    Как сообщает РИА «Новости», взрыв произошел на станции по продаже бытового газа в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда. По словам источника в администрации провинции, вследствие произошедшего сильного пожара погибли семь человек и 65 были ранены, при этом 15 человек находятся в критическом состоянии.

    Взрыв также привел к повреждению более 20 автомобилей. В связи с инцидентом силы безопасности начали расследование, чтобы выяснить причины произошедшего.

    Отмечается, что в последнее время ситуация в провинции Эль-Байда остается напряженной из-за столкновений между войсками поддерживающими шиитское движение «Ансар Алла» на севере Йемена и противостоящими им вооруженными группировками.

    До этого стало известно, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей в северной части Красного моря.

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    13 января 2025, 15:42 • Новости дня
    Против наемника ВСУ из Парагвая возбудили дело

    Российские следователи обвинили Хорхе Луго Хименеса в терроризме и наемничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Парагвая Хорхе Адриана Луго Хименеса, который заочно подозревается в террористическом акте и наемничестве на стороне ВСУ в Курской области.

    Следственный комитет России сообщил в своем Telegram-канале, что возбуждено уголовное дело против гражданина Республики Парагвай Хорхе Адриана Луго Хименеса. Его обвиняют в совершении террористического акта и наемничестве. Отмечается, что подозреваемый принимал участие в вооруженном конфликте на территории России в качестве наемника ВСУ.

    По данным следствия, в декабре 2024 года Луго Хименес незаконно пересек государственную границу России, вторгшись на территорию Курской области. Он использовал автоматическое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, взрывные устройства и военную технику. Цель его действий, по версии следствия, заключалась в устрашении населения, причинении значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти.

    Следственный комитет принимает меры по установлению местонахождения Луго Хименеса. В рамках расследования планируется выяснить все обстоятельства совершенных преступлений и дать их юридическую оценку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области. Вслед за этим ведомство возбудило дело о теракте и наемничестве против Кристиана Родриго Карвалло из Парагвая, который в составе ВСУ вторгся в Курскую область. В 2024 году российские суды вынесли заочные приговоры более 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ.

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    12 января 2025, 05:57 • Новости дня
    В результате израильского удара по школе в Джабалии погибли восемь человек

    Школа в Джабалии подверглась израильскому удару, погибли восемь человек

    Tекст: Максим Попов

    На севере Джабалии в секторе Газа в результате израильского удара по школе Зайнаб аль-Вазир погибли не менее восьми человек, включая женщин и детей, передает Al Jazeera.

    По информации катарского телеканала, школа использовалась как убежище для местных жителей, пытающихся укрыться от напряженной ситуации в регионе, передает ТАСС. Нападение вызвало шок и возмущение среди местного населения и международной общественности.

    Напомним, 3 января Израиль заявил о поражении 40 объектов ХАМАС в Газе. При этом некоторые из подвергшихся атаке объектов находились на территории, ранее занимаемой школами.

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    13 января 2025, 21:48 • Новости дня
    Израильские больницы начали готовиться к приему заложников ХАМАС

    Израильские учреждения получили указание подготовиться к приему заложников от ХАМАС

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские госучреждения и больницы начали подготовку к приему заложников в рамках возможной сделки с ХАМАС по сектору Газа, что может произойти в ближайшие дни.

    Как передает Kan, израильские госучреждения и больницы получили указание подготовиться к приему заложников, которые могут быть освобождены в рамках переговоров с палестинским движением ХАМАС. Уточняется, что если сделка будет одобрена, заложники могут прибыть в Израиль уже в ближайшие дни.

    Гостелерадиокомпания сообщает, что Армия обороны Израиля уже провела встречи с должностными лицами министерства здравоохранения для подготовки больниц к приему похищенных. В понедельник портал Walla сообщил, что Израиль и посредники достигли согласия по проекту соглашения с ХАМАС.

    По информации телеканала Al Arabiya, ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа без замечаний. В Дохе продолжается раунд переговоров с посредниками о прекращении огня и освобождении заложников.

    Седьмого октября 2023 года ХАМАС захватил более 250 израильтян в ходе атаки на южные поселения. Из них 98 человек остаются в плену, включая тех, кого считают погибшими. До сих пор удалось вернуть 156 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дохе начнется новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС по вопросам прекращения огня и связанных переговоров об освобождении заложников. Израильская делегация уже прибыла в столицу Катара для участия в этих переговорах, что подтверждает серьезность намерений сторон. Возможность мирных переговоров между ХАМАС и Израилем существует, но для доверительного диалога требуется посредник, которым может стать Россия, учитывая ее нейтральное отношение и историю сотрудничества с Израилем.

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    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

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    Прибалтийская экономика задыхается без российского электричества

    Уже в ближайшие недели страны Прибалтики, как заявляется, «окончательно преодолеют последствия советской оккупации». Речь идет о полном разрыве электросетей этих стран с российской энергосистемой. Однако уже сейчас эйфория от этого события сменилась растерянностью – прибалты вдруг осознали, что обрекают себя на эпоху дефицитного и дорогого электричества. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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