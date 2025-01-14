Хуситы заявили об ударе по электростанции в Израиле

Хуситы заявили об ударе крылатой ракетой по электростанции на юге Израиля

Tекст: Денис Тельманов

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар крылатой ракетой по электростанции в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля. Об этом сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа, передает ТАСС.



«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав крылатой ракетой электростанцию израильского противника в районе Умм-эш-Рашраш (арабское название города Эйлат) на юге оккупированной Палестины», – сказал Сариа.

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