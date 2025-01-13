Кадыров изменил пост о боях спецназа «Ахмат» в Белгородской области

Кадыров рассказал о совместных действиях спецназа «Ахмат» и ВКС России в Белгородской области

Tекст: Ольга Иванова

Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно с Воздушно-космическими силами (ВКС) России ведут боевые действия против вооруженных сил Украины на территории Белгородской области. Он отметил, что действия направлены на уничтожение позиций противника и его живой силы.

Кадыров уточнил, что операции проходят в тактическом направлении поселка Красная Яруга. В своем сообщении он также продемонстрировал кадры работы танка Т-64 и авиации по укреплениям, расположенным в лесопосадках. Глава Чечни поздравил российские войска с успешной «зачисткой российской территории от вражеского присутствия» и пожелал им «удачной охоты».

Позже корреспондент «Ленты.ру» обратил внимание, что запись в канале Кадырова была отредактирована. Из первоначального текста было удалено упоминание о конкретном населенном пункте, однако информация о продолжающейся зачистке на «Белгородском направлении» осталась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября 2024 года украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась захватить окраину села Журавлевка в Белгородской области, но атаку удалось отбить благодаря оперативным действиям российских военных.