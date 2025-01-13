Волонтеры Народного фронта продолжили ликвидацию последствий разлива топлива в Черном море

Волонтеры Народного фронта присоединились в Севастополе и Анапе к уборке пляжей от мазута после разлива нефти

В Севастополе около 30 участников молодежной команды фронта очищают пляжи от мазута и помогают в реабилитации птиц, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Координатор Молодежки Народного фронта в Севастополе Владислав Ромушин отметил: «Работаем на разных пляжах города. Выезжаем туда, где больше всего нужна волонтерская помощь. Очищали береговую линию «Голубой бухты», «Вязовой рощи», «Маяка», «Романтики» и «Звездного берега». В среднем в день собираем более 100 мешков мазута. Также по мере необходимости помогаем в центре помощи птицам».

В Анапе к уборке привлечены участники московской Молодежки Народного фронта. Работа проводится в рамках штаба #МЫВМЕСТЕ, и волонтеры очищают побережье от мазутных отложений. Дмитрий Латыпов, представитель московской команды, рассказал, что они также помогают в реабилитационном центре «Гагара», где стабилизируют состояние птиц, попавших в мазут.

Народный фронт включился в работу по ликвидации последствий разлива топлива 18 декабря. Представители движения продолжают обеспечивать волонтеров необходимыми средствами индивидуальной защиты, контролируют вывоз и утилизацию собранного мазута. Их деятельность координируется с местными жителями и другими организациями, чтобы минимизировать экологический ущерб.