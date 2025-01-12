Путин подчеркнул важность работы прокуроров во всех сферах деятельности

Путин подчеркнул приоритеты работы прокуратуры в России на День работника

Tекст: Максим Попов

Президент Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника прокуратуры, который отмечается 12 января, отметил широкий круг обязанностей прокуроров и необходимость их достойного выполнения, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения прав и социальных гарантий бойцов СВО, но указал, что другие участки работы прокуратуры остаются не менее значимыми.

Путин выделил несколько ключевых направлений в работе прокурорских работников. «Имею в виду противодействие терроризму и экстремизму, криминалу и коррупции, защиту экономических интересов страны и прав предпринимателей, а также поддержание гособвинения в судах и природоохранную деятельность», – сказал президент.

До этого Путин поручил прокурорам усилить надзор за поставками вооружений в войска и призвал их уделить особое внимание проблемам Донбасса и Новороссии.