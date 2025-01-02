Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».10 комментариев
Ураган оставил без света 4,5 тыс. человек в Новгородской области
Сильный ветер оставил без света 250 населенных пунктов в Новгородской области, энергетики продолжают работу по восстановлению электроснабжения, сообщило министерство ЖКХ и ТЭК региона.
В результате сильного ветра утром в четверг без электричества остались 250 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Новгородской области, передает РИА «Новости». По данным регионального министерства ЖКХ и ТЭК, больше всего отключений произошло в Демянском, Крестецком и Маревском районах.
Энергетики Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» оперативно приступили к устранению аварийной ситуации и в течение дня восстановили электроснабжение почти в полусотне населенных пунктов. По состоянию на 14.00 четверга без света оставались 212 населенных пунктов, где проживает 4,5 тыс. человек.
Для проведения восстановительных работ привлечены 43 бригады, состоящие из 140 специалистов.
Во вторник в Чувашии из-за метели и сильного ветра произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего без света остались почти 10 тыс. человек.
Руководитель МЧС России Александр Куренков заявлял, что число чрезвычайных ситуаций возрастет из-за увеличения аномальных природных явлений, которые связываются с изменением климата.