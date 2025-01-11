В Страсбурге произошло столкновение трамваев, много раненых

Число пострадавших в столкновении трамваев в Страсбурге достигло 50 человек

Tекст: Мария Иванова

В результате столкновения двух трамваев в Страсбурге на востоке Франции пострадали 50 человек, передает ТАСС. Инцидент произошел на станции под вокзалом, сообщил начальник пожарно-спасательной службы департамента Нижний Рейн Рене Силье.

По его словам, травмы, в числе которых ссадины головы, переломы и вывихи, не угрожают жизни пострадавших, половина из которых была госпитализирована.

Изначально сообщалось о 20 пострадавших, среди которых, по данным местных СМИ, пятеро получили тяжелые травмы. Однако эти данные были уточнены Силье, который заявил, что тяжело пострадавших среди госпитализированных нет. В момент аварии в трамваях находились около 150 человек.

По предварительной информации, причиной аварии стала ошибка при переводе стрелок, в результате чего один из трамваев заехал на неправильный путь и столкнулся со вторым. На месте происшествия было зафиксировано задымление, которое попало в кадры снятых очевидцами. Представители транспортной службы Страсбурга отметили, что один из трамваев двигался задним ходом. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Операция по ликвидации последствий аварии осуществляется более чем 130 сотрудниками пожарно-спасательной службы. Движение трамваев на станции приостановлено, а площадь перед вокзалом оцеплена полицией. Также на месте происшествия временно прекращено движение автобусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столкновение двух трамваев в Кемерове прошлым летом привело к травмам у 119 человек и гибели одного человека. Ранее сообщалось о ДТП в Казани с участием трамвая и маршрутного автобуса, в результате которого пострадали восемь человек.