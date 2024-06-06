Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.6 комментариев
В результате столкновения трамваев в Кемерове пострадали 119 человек
В Кемерове 119 человек получили травмы в результате столкновения двух трамваев, один человек погиб, сообщили оперативные службы.
Отмечается, что 21 человек, включая детей, были госпитализированы. 84 взрослых и 10 детей получили помощь амбулаторно. Еще четыре человека находятся под наблюдением врачей, передает ТАСС.
Напомним, в Кемерове произошло столкновение двух трамваев. По предварительным данным, у одного из них отказали тормоза. О ДТП доложено президенту Владимиру Путину.