Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Путину доложили о столкновении двух трамваев в Кемерове
Президент Владимир Путин осведомлен о столкновении двух трамваев в Кемерове, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом особых поручений от главы государства не поступало, поскольку все меры принимают региональные власти, все службы выполняют свою работу, добавил Песков, передает ТАСС.
«Это, безусловно, страшная авария, и конечно, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии», – сказал Песков.
По данным Минздрава, число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове выросло до 109. Один из пострадавших в ДТП скончался.