Путину доложили о столкновении двух трамваев в Кемерове

Tекст: Елизавета Шишкова

При этом особых поручений от главы государства не поступало, поскольку все меры принимают региональные власти, все службы выполняют свою работу, добавил Песков, передает ТАСС.

«Это, безусловно, страшная авария, и конечно, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии», – сказал Песков.

По данным Минздрава, число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове выросло до 109. Один из пострадавших в ДТП скончался.