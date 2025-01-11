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Кварацхелия попросил «Наполи» о трансфере
Конте сообщил о просьбе Кварацхелии покинуть «Наполи» из-за разочарования
Хвича Кварацхелия, 23-летний грузинский полузащитник «Наполи», попросил клуб продать его после того, как тренер Антонио Конте полгода убеждал его остаться, несмотря на успешный сезон и чемпионский титул в Италии.
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте сообщил, что грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия обратился к руководству клуба с просьбой о трансфере, сообщает РИА «Новости»/a>. По словам Конте, желание покинуть клуб выражали и другие игроки еще летом.
«Этим летом он попросил о трансфере. И не только он. Полгода мне пришлось работать над тем, чтобы убеждать ключевых игроков остаться. Мы усердно работали, и я рад, что нам удалось сохранить их. Сегодня они рады остаться и быть частью нашего проекта», – приводит слова Конте Sky Sport.
Конте добавил, что Кварацхелия не сыграет против «Вероны» 12 января. Он выразил разочарование в связи с решением игрока, отметив, что последние шесть месяцев старался убедить Кварацхелию остаться и даже работал над продлением его контракта. Однако теперь решение будут принимать руководство клуба и окружение игрока.
Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» летом 2022 года за 13,3 млн евро. Его контракт действует до 2027 года. В текущем сезоне 23-летний полузащитник забил пять голов в 19 матчах во всех турнирах. Ранее он выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».
Как писала газета ВЗГЛЯД, лучший футболист Грузии Хвича Кварацхелия из «Наполи» стал жертвой буллинга радикалов, которые требовали от него осудить законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
Пользователи соцсетей Грузии ранее позитивно оценили жест капитана сборной России по футболу Георгия Джикии, который отдал свой голос в номинации ФИФА на лучшего футболиста 2023 года Хвиче Кварацхелии из «Наполи», и раскритиковали украинцев, которые не упомянули в опросах грузинского футболиста.