Грузинские поклонники футбола оценили жест капитана сборной России и раскритиковали украинцев

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В комментариях на сайте sportall.ge болельщики называют «молодцом» капитана сборной России.

«Как не отметить, что российский футболист отдал нам первое место? Это надо оценить. А где же украинцы?! Даже в этом проявилось их отношение к Грузии!» – пишет один из пользователей.

«Никакая Украина нам не дружественная, а их президент – клоун. Изгнал посла Грузии, осыпают нас незаслуженными оскорблениями», – отмечает другой.

При этом грузинские поклонники футбола подчеркивают, что капитан сборной Грузии Гурам Кашия, в отличие от капитана сборной России, назвал Кварацхелию всего лишь третьим.

«Стыдно за тебя, Кашия! Какой ты после этого капитан? Ты поступил недостойно и больше не имеешь права быть капитаном сборной!» – пишут пользователи.

ФИФА признала лучшим аргентинца Лионеля Месси. Впервые в истории футбола Грузии представитель этой страны – вингер «Наполи» Кварацхелия вошел в десятку, замкнув ее.