Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.6 комментариев
Грузинские поклонники футбола оценили жест капитана сборной России и раскритиковали украинцев
Пользователи соцсетей Грузии позитивно оценили жест капитана сборной России по футболу Георгия Джикии, который отдал свой голос в номинации ФИФА на лучшего футболиста 2023 года Хвиче Кварацхелии из «Наполи», и раскритиковали украинцев, которые не упомянули в опросах грузинского футболиста, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В комментариях на сайте sportall.ge болельщики называют «молодцом» капитана сборной России.
«Как не отметить, что российский футболист отдал нам первое место? Это надо оценить. А где же украинцы?! Даже в этом проявилось их отношение к Грузии!» – пишет один из пользователей.
«Никакая Украина нам не дружественная, а их президент – клоун. Изгнал посла Грузии, осыпают нас незаслуженными оскорблениями», – отмечает другой.
При этом грузинские поклонники футбола подчеркивают, что капитан сборной Грузии Гурам Кашия, в отличие от капитана сборной России, назвал Кварацхелию всего лишь третьим.
«Стыдно за тебя, Кашия! Какой ты после этого капитан? Ты поступил недостойно и больше не имеешь права быть капитаном сборной!» – пишут пользователи.
ФИФА признала лучшим аргентинца Лионеля Месси. Впервые в истории футбола Грузии представитель этой страны – вингер «Наполи» Кварацхелия вошел в десятку, замкнув ее.