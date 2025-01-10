  • Новость часаЗеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
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    Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

    13 комментариев
    10 января 2025, 00:47 • Новости дня

    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом

    Мелони на встрече в Риме пообещала Зеленскому продолжить поддержку Украины со стороны Италии

    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме подтвердила поддержку Украины, пообещав создание лучших условий для достижения мира, сообщил правительственный Дворец Киджи.

    Мелони в четверг встретилась в Риме с Зеленским. В ходе встречи, которая продолжалась около часа, Мелони подчеркнула, что Италия продолжит всестороннюю поддержку Украины. Она заявила, что Италия будет оказывать помощь, создавая «для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира».

    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом. В пятницу его примет президент страны Серджо Маттарелла, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о готовности страны участвовать в миссии миротворцев на Украине. Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни считает такое обсуждение преждевременным. Таяни также заявил, что если российские войска продолжат наступать, Зеленскому «придется пойти на уступки», чтобы ситуация не ухудшилась.

    9 января 2025, 05:11 • Новости дня
    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию

    Роберт Фицо обеспечил поставки газа в Словакию без повышения цен после визита в Россию

    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию
    @ Metodi Popow/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным, прошедших в декабре в Москве.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надежные поставки газа из России главным итогом декабрьских переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    В своем видеообращении  Фицо заявил: «Я должен был обеспечить поставки газа для нужд Словакии. Поставки газа обеспечены даже без повышения цен на газ».

    Фицо также обвинил Украину в нанесении ущерба энергетической безопасности Словакии. Он отметил, что отказ Украины продлить соглашение о транзите российского газа через ее территорию угрожает поставкам. В ответ словацкий премьер пригрозил, что Словакия может сократить пособия украинским беженцам и прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    Визит Фицо в Москву состоялся 22 декабря, где его принял президент России Владимир Путин. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждались пути и варианты поставок российского газа в Европу.

    Транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Это соглашение предусматривало прокачку 40 млрд кубометров газа ежегодно. Отказ Украины, по словам Газпрома, лишил российский холдинг возможности подавать топливо этим маршрутом. Европейские газотранспортные операторы подтвердили прекращение поставок в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

    Фицо указал, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен, заявили в словацком министерстве экономики.

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    9 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об опустевших украинских колониях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный Владимир Вольский сообщил, что большинство заключенных украинских исправительных учреждений отправлены на фронт без учета статьи осуждения.

    Большинство заключенных из украинских исправительных учреждений отправлены на фронт, сообщил пленный солдат 48-го отдельного штурмового батальона ВСУ Владимир Вольский, передает ТАСС. Он отметил, что в колониях осталось очень мало людей, так как всех забирают на войну. Вольский утверждает, что статья, по которой осужден человек, не имеет значения.

    По словам Вольского, людям увеличивают сроки заключения, чтобы легче было их отправлять на фронт. Он подчеркнул, что сам подписал контракт с ВСУ, чтобы выйти из колонии, и это была его шестая судимость. Вольский добровольно сдался российским штурмовикам в окрестностях Великой Новоселки в конце декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 50% состава 225-го батальона ВСУ в Курской области составили бывшие заключенные, что было подтверждено пленными. Генштаб ВСУ выразил недовольство медленным пополнением армии.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    9 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer, 14 американских снарядов РСЗО HIMARS и 71 беспилотник.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 794 беспилотника, 590 ЗРК, 20 307 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 352 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 012 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников.

    Как отметил британский аналитик Александр Меркурис, первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ. Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

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    9 января 2025, 11:33 • Новости дня
    В Раде заявили, что Трамп дал Зеленскому полгода на завершение войны с Россией
    В Раде заявили, что Трамп дал Зеленскому полгода на завершение войны с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому шесть месяцев на завершение войны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По его словам, Трамп заявил ультиматум президенту Украины, требуя завершить конфликт в течение шести месяцев, передает РИА «Новости».

    Это требование, по словам Дубинского, не касается только прекращения боевых действий, а именно окончательного завершения конфликта. Данное заявление было подтверждено Китом Келлогом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times. Так, Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Как сообщал портал UnHerd, лесть Зеленского на интервью с Лексом Фридманом не изменила мнения Трампа об Украине.

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    9 января 2025, 08:52 • Новости дня
    Келлог: Трамп не планирует уступать Путину в украинском конфликте
    Келлог: Трамп не планирует уступать Путину в украинском конфликте
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп не собирается уступать президенту России Владимиру Путину в вопросе украинского конфликта, заявил спецпосланник по Украине в администрации Кит Келлог.

    В эфире телеканала Fox News он подчеркнул, что Трамп не планирует уступать президенту России в вопросах, касающихся украинского конфликта, передает ТАСС.

    «Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет», – отметил Келлог.

    Он также уточнил, что подход Трампа не подразумевает каких-либо уступок Москве. Он считает, что укрепление позиции Украины является ключевым элементом в стратегии новой администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство. Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

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    9 января 2025, 14:36 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
    ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух бригад теробороны ВСУ около Александрии, Викторовки, Дарьино, Зазулевки, Казачьей Локни, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино, Николаевки, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Веселовкой, Гончаровкой, Гуево, Кругленьким, Кубаткиным, Локней, Мартыновкой, Мирным, Никольским, Погребками, Русским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Богдановкой, Водолагами, Журавкой и Миропольем в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, две бронемашины, пять автомобилей, арторудие, четыре миномета, станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 бронемашин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг сообщалось, что в Курской области 26 украинских военных сдались в плен российским силовикам.

    Кроме того, пленный боец ВСУ заявил о брошенных в Сумской области солдатах.

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    9 января 2025, 18:09 • Новости дня
    В Польше допустили занятие Россией всей территории Украины

    Mysl Polska: Россия может занять всю территорию Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне экономических трудностей и поражений на фронте Украина может потерять всю свою территорию, пишет польское издание Mysl Polska.

    В статье польского издания Mysl Polska говорится, что Россия может занять всю Украину. «Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», – подчеркивается в материале, передает РИА «Новости».

    Автор также указал, что Россия не была инициатором конфликта – Москва защищала свою безопасность, отвечая на активизацию на Украине подразделений ЦРУ и натовских инструкторов.

    Кроме того, в статье отмечается экономическое банкротство Украины и ее поражения на фронте, что ведет к усталости западных партнеров от необходимости финансирования Киева. Также обсуждается возможность начала мирного процесса, несмотря на запрет Зеленского вести диалог с Россией и все реже звучащее требование о возвращении к границам 1991 года.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил необходимость обсуждать территориальные вопросы с Украиной в рамках текущего конфликта, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности.

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    9 января 2025, 09:55 • Новости дня
    Глава Пентагона признал преимущество России на Украине

    Глава Минобороны США Остин признал преимущество России в конфликте на Украине

    Глава Пентагона признал преимущество России на Украине
    @ Julien Becker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны США Ллойд Остин в интервью Bloomberg признал, что Россия обладает определенным преимуществом в конфликте на Украине.

    По его словам, Россия действительно имеет определенные преимущества, но «не полностью доминирует», передает ТАСС.

    Это заявление Остин сделал на фоне подготовки к 25-му заседанию группы западных стран, которое пройдет на авиабазе Рамштайн в Германии для координации поставок вооружений Украине.

    Ожидается, что в ходе заседания будет обсуждаться увеличение и ускорение поставок военной помощи Украине в ответ на текущие вызовы.

    Остин подчеркнул, что западные страны продолжают поддерживать Украину и планируют усилить свою помощь, несмотря на признание определенных преимуществ России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что первая неделя 2025 года оказалась катастрофической для ВСУ из-за значительных территориальных потерь и неудачных контратак на Украине.

    Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

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    9 января 2025, 08:49 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ заявил о брошенных в Сумской области солдатах

    Командование ВСУ бросило бойцов в Сумской области за отказ минировать территории

    Пленный боец ВСУ заявил о брошенных в Сумской области солдатах
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный боец ВСУ Михаил Костюк рассказал, что командование оставило их в Сумской области после отказа выполнять задание по минированию территории, и они сдались после сильного обстрела.

    Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) оставило своих солдат, отказавшихся устанавливать противотанковые мины в Сумской области, сообщает ТАСС. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Михаил Костюк. Он отмечает, что их отправили в заброшенный дом, где они провели день, а вечером получили приказ на установку мин. Однако после отказа выполнить задание солдаты оказались под обстрелом, и никто за ними не вернулся, что вынудило их сдаться.

    По словам Костюка, после мобилизации он не получил практически никакого обучения. «Было [дано] понятие, как автомат в руках держать и как им пользоваться. Ну и больше ничему не учили», – отметил пленный. Он добавил, что командование запугивало бойцов, угрожая арестом и отправкой на передовую без защитного снаряжения.

    Также Костюк рассказал о методах давления, используемых командованием. По его словам, солдатам угрожали тюрьмой или насильственной отправкой на передовую без бронежилетов и другой защиты, что усугубляло их положение на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области, а также сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список 630 пленных, которых Киев отказывается забирать.

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    9 января 2025, 01:22 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил британского наемника в Запорожской области

    Британский наемник Уоддингтон погиб в Запорожской области от удара БПЛА

    Российский дрон уничтожил британского наемника в Запорожской области
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший британский военнослужащий Джейк Уоддингтон, служивший наемником в составе ВСУ, погиб в Запорожской области после удара беспилотника.

    Газета The Daily Telegraph сообщила о ликвидации бывшего британского военнослужащего Джейка Уоддингтона в Запорожской области. Он погиб в результате атаки российского беспилотника, находясь в рядах наемников вооруженных сил Украины.

    Джейк Уоддингтон, которому было 34 года, более года служил на Украине в качестве иностранного наемника. Он приехал в Великобританию в ноябре для обновления паспорта, но вскоре вернулся на Украину, несмотря на возражения родных. Уоддингтон занимал должность командира одного из подразделений.

    Ранее он служил во втором батальоне Королевского английского полка британской армии, но вынужден был оставить службу после эпилептического припадка. Позже он пытался восстановиться в военной службе через Королевскую военную академию в Сандхерсте, но был уволен по состоянию здоровья после повторного приступа.

    После второго инцидента Уоддингтон оказался в Польше, где работал волонтером по помощи животным с Украины. Затем он вступил в ряды наемников ВСУ, желая участвовать в конфликте. Его бывший сослуживец Роберт Кларк отметил, что Уоддингтон сам изучил русский язык и понимал украинский еще до службы в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что ВСУ трансформировались в армию наемников, действующую за пределами Украины и выполняющую террористические задачи.

    В Венесуэле власти задержали семерых иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

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    9 января 2025, 19:52 • Новости дня
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями, пишет Financial Times (FT).

    Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.

    Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.

    Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.

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    9 января 2025, 08:57 • Новости дня
    Politico: Смена главы Пентагона повлияет на поставки оружия Украине

    Politico: Смена главы Пентагона может нарушить координацию поставок оружия Украине

    Tекст: Вера БасилаяК

    Смена министра обороны США Ллойда Остина может повлиять на координацию поставок вооружений для Украины, что вызывает обеспокоенность среди западных союзников, сообщила газета Politico.

    Согласно информации, опубликованной в газете Politico, смена главы Пентагона в этом месяце может существенно повлиять на деятельность группы западных стран, занимающейся координацией поставок вооружений Украине. Это связано с тем, что нынешний министр обороны Ллойд Остин, находящийся в Германии на своей последней встрече с союзниками, покинет пост в ближайшее время, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что Остин был ключевой фигурой и основателем группы, и ни одна страна пока не выразила желания взять на себя его роль. Это вызывает обеспокоенность на Западе на фоне скептицизма новой администрации избранного президента США Дональда Трампа и новых ультраправых европейских правительств в отношении оказания помощи Украине.

    Между тем представители НАТО, чьи слова передает издание, полагают, что группа сможет продолжать свою работу в иной форме, даже без Остина. Британия и Германия рассматриваются как потенциальные лидеры в новой структуре. Однако европейские страны пока намерены дождаться, какое место займет новый министр обороны США в этой координации.

    На 9 января запланировано 25-е заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии.

    Ранее Пентагон воздержался от заявлений о новых поставках военной помощи Украине, несмотря на ожидания.

    Также сообщалось, что до своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины.

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    9 января 2025, 09:50 • Новости дня
    Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Курахово

    ВСУ потеряли опорный пункт к западу от Курахово после артиллерийских ударов

    Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Курахово
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская артиллерия нанесла массированные удары по опорному пункту ВСУ, расположенному в районе Андреевки, разрушив его полностью.

    Российская артиллерия успешно уничтожила укрепленный опорный пункт вооруженных сил Украины в треугольнике Андреевка – Константинополь – Улаклы к западу от Курахово. Остатки украинских войск, ранее бежавших из Курахово, пытались оборудовать здесь новые позиции, сообщает ТАСС.

    Согласно данным силовых структур, удар был нанесен по опорному пункту в районе Андреевки.

    Там подчеркнули, что ВСУ продолжают усиливать оборонительные позиции в регионах к западу от Курахово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около Курахово были взяты в плен 18 военнослужащих вооруженных сил Украины. Штурмовик вывез 12 раненых из Курахово на мотоцикле. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении не упомянул о том, что украинские войска потеряли контроль над Курахово.

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    9 января 2025, 07:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь

    Минобороны: Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь

    Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 15 украинских дронов, перехваченных над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что пять дронов были сбиты в Белгородской области, один был уничтожен над Брянской областью, а девять – над Краснодарским краем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом. До этого российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

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    9 января 2025, 10:35 • Новости дня
    Додик рассказал о миллиардных потерях Европы на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью радио и телевидению республики рассказал о многомиллиардных потерях Европы в конфликте на Украине, указывая, что она проигрывает России.

    По его словам, Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине и проигрывает России, передает РИА «Новости».

    Додик отметил, что президент России Владимир Путин «с самого начала был прав», и напомнил о предупреждении российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

    Лидер боснийских сербов также упомянул, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее рассказал, как вооружали Киев в условиях Минских соглашений. Это признала и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Додик задался вопросом, почему обвиняют Путина, указывая, что российский президент всего лишь защищает свою страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том что Россия даже не была приглашена.

    Готовность жителей Западной Европы поддерживать Украину «до победы» в конфликте с Россией за год снизилась, а число сторонников мирных переговоров выросло, свидетельствуют данные опроса YouGov.

    Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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