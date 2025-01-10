Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.8 комментариев
Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом
Мелони на встрече в Риме пообещала Зеленскому продолжить поддержку Украины со стороны Италии
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме подтвердила поддержку Украины, пообещав создание лучших условий для достижения мира, сообщил правительственный Дворец Киджи.
Мелони в четверг встретилась в Риме с Зеленским. В ходе встречи, которая продолжалась около часа, Мелони подчеркнула, что Италия продолжит всестороннюю поддержку Украины. Она заявила, что Италия будет оказывать помощь, создавая «для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира».
Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом. В пятницу его примет президент страны Серджо Маттарелла, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о готовности страны участвовать в миссии миротворцев на Украине. Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни считает такое обсуждение преждевременным. Таяни также заявил, что если российские войска продолжат наступать, Зеленскому «придется пойти на уступки», чтобы ситуация не ухудшилась.