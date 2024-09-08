СПЧ заявил, что выборы в России прошли без нарушений

СПЧ не выявил серьезных нарушений при голосовании

Tекст: Антон Антонов

«Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования», – сообщил СПЧ в Telegram.

Подчеркивается, что «избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии» с законом.

Свои выводы МРГ сделала как «на основании личного контроля членов Совета», так и пользуясь «информацией от наблюдательских общественных организаций».

Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов. Депутат Дмитрий Гусев заявил, что ЕДГ-2024 показал устойчивость системы выборов в России к любым нападкам.