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    Европа готовит Украину к следующей войне
    Рар объяснил слова Шольца о мирных переговорах по Украине
    ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово
    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис
    Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ под Харьковом
    Временного поверенного России вызвали в МИД Латвии из-за падения БПЛА
    Аналитики назвали имя первого в мире возможного триллионера
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    FPV-дроны «Ключ» начали применять на Курском направлении СВО
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Второе освобождение Донбасса

    Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У оспы обезьян есть одна неприятная для биотеха особенность

    Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Американские выборы решат, быть ли мировой войне

    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

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    8 сентября 2024, 19:45 • Новости дня

    Временного поверенного России вызвали в МИД Латвии из-за падения БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России в Латвии Дмитрия Касаткина после заявления властей республики о падении якобы российского беспилотника на востоке страны.

    Об этом в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) сообщила глава МИД Латвии Байба Браже, передает ТАСС.

    «Латвийские вооруженные силы расследуют падение российского БПЛА. Наши союзники, лидеры НАТО и ЕС проинформированы о случившемся», – добавила она.

    Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о падении российского дрона на востоке страны.

    8 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Памфилова рассказала о малом числе жалоб в ходе голосования

    Памфилова: Жалоб на нарушения в ходе голосования мало

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) мало, несмотря на то, что выборы проходят в «экстраординарной ситуации», заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

    Памфилова заявила, что в Единый день голосования, который проходит в «экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях» зафиксировано минимальное количество нарушений, обращений по жалобам так же поступает мало.

    Однако, по словам главы ЦИК, в настоящее время уже отмечены попытки отдельных представителей партий вмешаться в избирательный процесс. Речь идет о 60 инцидентах в различных регионах. «Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», – приводит ее слова ТАСС.

    Она также отметила, что уровень атак на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает 5 тыс. Порядка 150 тыс. потенциально опасных воздействий на интернет-ресурсы ЦИК России было заблокировано с начала голосования на выборах.

    «Сегодня главный день, основной день, Единый день голосования, 8 сентября», – подчеркнула она.

    Памфилова добавила, что на выборах глав регионов наивысшая явка в Кузбассе – почти 60%, и в Башкирии – 55%.

    Ранее политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов сообщил, что выборы в этом году проходят спокойно и собранно.

    В воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки открыты в 83 регионах.

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    8 сентября 2024, 01:23 • Новости дня
    Украинские СМИ: Группа ВСУ попала в окружение на Покровском направлении

    На Украине сообщили о попавшей в окружение на Покровском направлении группе ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения вооруженных сил Украины могли оказаться в окружении между населенными пунктами Лысовка и Желанное на Покровском (Красноармейском) направлении, сообщили украинские СМИ.

    Медиа со ссылкой на сообщения военных ВСУ пишут о «крайне сложной» для украинских подразделений ситуации. Поясняется, что речь может идти о войсках, которые отступали со стороны Невельского.

    Напомним, в силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ, пытаясь выйти из окружения, покидают позиции между Красногоровкой и Невельским.

    Минобороны России сообщило об освобождении Заветного в Красноармейском (Покровском) районе. Кроме того, в понедельник подразделениям группировки «Центр» удалось освободить село Скучное.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Красноармейское направление является самым проблематичным для ВСУ.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    8 сентября 2024, 00:58 • Новости дня
    Военкор Сладков рассказал об уголовном деле против него

    Военкор Сладков заявил, что на него заводили дело о дискредитации Вооруженных сил России

    Военкор Сладков рассказал об уголовном деле против него
    @ Сладков+/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Главная военная прокуратура открывала против него уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России.

    «Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил», – заявил Сладков в Telegram.

    По его словам, поддержку ему оказали «команда ВГТРК», генеральный директор компании Олег Добродеев и администрация президента. Без них, отметил военкор, ему «было бы тяжело».

    Кроме того, Сладков отметил, что при команде нынешнего министра обороны военные блогеры и военкоры «вздохнули свободно», а их «возможности серьезно возросли».

    В июне Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции.

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    8 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово
    ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск в Селидово в ДНР оказалась в клещах, сообщили ТАСС в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, Селидово находится в клещах.

    Ранее ВСУ бежали с позиций у больницы на юге Селидова.

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    8 сентября 2024, 01:57 • Новости дня
    Массовая драка произошла на Кубани из-за девушки

    Массовая драка у Дома Культуры произошла в краснодарском поселке Афипский из-за девушки

    Tекст: Антон Антонов

    У Дома Культуры в поселке Афипский из-за девушки произошел конфликт, который перерос в массовую драку, сообщила администрация Северского района Краснодарского края.

    Информация о массовой драке появилась в соцсетях, передает РИА «Новости».

    По разным оценкам, в драке участвовали от 40 до 60 человек, передает РБК.

    В администрации со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что «конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки». «После поступления сигнала о происшествии на место прибыли наряды полиции, драка остановлена. В настоящий момент все разошлись», – сообщила администрация в соцсети «ВКонтакте».

    За медицинской помощью никто не обращался, передает РЕН ТВ.

    Заявлений в полицию также не подавали. Установлены активные участники конфликта, в воскресенье их опросят, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в администрации.

    Прокуратура Краснодарского края сообщила, что проконтролирует расследование уголовного дела о хулиганстве, которое возбуждено по факту драки.

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    7 сентября 2024, 22:59 • Новости дня
    Иран захотел перенести столицу на побережье Персидского залива

    Президент Ирана Пезешкиан заявил о необходимости перенести столицу страны на побережье Персидского залива

    Иран захотел перенести столицу на побережье Персидского залива
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо перенести столицу Ирана из Тегерана на побережье Персидского залива, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    «У нас нет другого варианта, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью», – приводит слова Пезешкиана ТАСС со ссылкой на Fars.

    Пезешкиан заявил, что проблемы, с которыми приходится иметь дело Тегерану, иначе решить нельзя. По словам президента, на конкурентоспособности Ирана негативно отражается необходимость везти «сырье с юга и с побережья в центр» для «создания готового продукта», а затем отправлять его «обратно на юг для экспорта».

    Президент Ирана заявил, что руководству страны необходимо осуществить первый шаг.

    Как заявил Пезешкиан, нельзя «развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию».

    Он сказал, что после выбора нового столичного центра туда переведут все государственные ведомства, после чего тегеранцам будет предоставлена возможность переехать в новую столицу, передает РИА «Новости».

    Напомним, Иран уже давно рассматривает возможность перенести столицу из Тегерана в другой город страны.

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    8 сентября 2024, 05:54 • Новости дня
    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис

    Трамп «обиделся» на шутку Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США

    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал ироничное заявление президента России Владимира Путина о «поддержке» соперницы Трампа на выборах Камалы Харрис.

    Трамп заявил, что «хорошо знал Путина», который «недавно поддержал Камалу». «Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист», – приводит его слова ТАСС.

    Он не исключил, что Путин говорил «с улыбкой». Трамп заявил: «Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?» – передает РИА «Новости».

    Кроме того, Трамп снова заявил, что, будь он президентом США, обострения украинского конфликта удалось бы избежать.

    Напомним, Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис. Шутка Путина ввела в замешательство Трампа. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу», – заявлял он.


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    8 сентября 2024, 03:25 • Новости дня
    У властей Турции появились претензии к борьбе ЕС с «российской пропагандой»

    Представитель правящей партии Турции Челик раскритиковал борьбу ЕС с «российской пропагандой» за двойные стандарты

    У властей Турции появились претензии к борьбе ЕС с «российской пропагандой»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС принимает меры против «российских трансляций», но трансляции с антитурецким содержанием препятствий не встречают, заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

    Челик обвинил ЕС в «двойных стандартах». «Трансляции с антитурецким содержанием, с любой ложью, идут беспрепятственно, а вот для препятствования «российской пропаганде» предпринят ряд мер», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Haberturk.

    Как отметил Челик, в ЕС заверяют, что принимают меры «в рамках свободы выражения». Однако, подчеркнул он, в Европе «большое число антитурецких трансляций».

    Напомним, Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Анкара имеет право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, но все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз, поэтому должна соблюдать ценности ЕС.

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    8 сентября 2024, 16:11 • Новости дня
    Аналитики назвали имя первого в мире возможного триллионера

    The Guardian: Илон Маск может стать первым в мире триллионером

    Аналитики назвали имя первого в мире возможного триллионера
    @ Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году, пишет The Guardian.

    По данным экспертов Informa Connect Academy, средний ежегодный прирост состояния Маска составляет около 110%, поэтому вполне вероятно, что уже через несколько лет он преодолеет отметку в триллион долларов, пишет The Guardian, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что Маск уже сейчас занимает первое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg, его состояние оценивается в более чем 251 млрд долларов.

    Вторым триллионером в 2028 году может стать основатель и председатель индийского конгломерата Adani Group Гуатам Адани, считают аналитики. Его состояние растет еще быстрее, чем у Маска – примерно на 123% в год.

    Шансы стать триллионерами в ближайшие годы есть и у главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга, индонезийского магната Праджого Пангесту, президента и CEO группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно и основателя Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга. Для последних двух, по оценкам аналитиков, на это может уйти чуть больше времени – около шести лет.

    Ранее основательница и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз подряд возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes.

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    8 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Умер телеведущий Александр Масляков
    Умер телеведущий Александр Масляков
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер на 83-м году жизни.

    О смерти Маслякова сообщается в официальном канале «Клуба веселых и находчивых» (КВН) в Telegram.

    «С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», – говорится в сообщении.

    За годы своей Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.

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    8 сентября 2024, 15:52 • Новости дня
    Названы имена погибших при ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве офицеров
    Названы имена погибших при ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве офицеров
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате российского удара по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве погиб ряд украинских офицеров, пишут украинские СМИ.

    Среди погибших значатся подполковники Андрей Назаренко и Сергей Дюдюк, майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271. Ранее британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ.

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    8 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    FPV-дроны «Ключ» начали применять на Курском направлении СВО
    FPV-дроны «Ключ» начали применять на Курском направлении СВО
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские FPV-дроны линейки «Ключ» запущены в серийное производство и применяются на пяти направлениях спецоперации, включая курское, сообщил официальный представитель учебного центра «Пустельга».

    По его словам, центр «Пустельга» с июля запустил производство FPV-дронов линейки «Ключ», работающих на нестандартных частотах на пяти направлениях СВО, включая Курское, передает ТАСС. Он добавил, что поставляется до 2 тыс. дронов ежемесячно. В организации отметили, что аппараты могут оснащаться различной полезной нагрузкой в зависимости от боевых задач. В линейку входят 7 и 10-дюймовые аппараты.

    Ранее в зоне СВО решили апробировать технологию дистанционного управления FPV-дронами через интернет.

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    8 сентября 2024, 17:35 • Новости дня
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как достичь мира, такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

    «На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», – сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.

    Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, считает канцлер ФРГ.

    При этом он заявил, что намерен продолжить усилия по поддержке Украины, но признал, что «ряд граждан не согласен с поддержкой Украины», о чем свидетельствует успех выступающих против военной помощи Киеву партий на региональных выборах в Германии.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область.

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    7 сентября 2024, 21:23 • Новости дня
    Белый дом решил отправить Байдена в турне в последние месяцы президентства

    The Hill: Белый дом решил отправить Байдена в турне в последние месяцы президентства

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский 81-летний президент Джозеф Байден в последние месяцы своего президентского срока намерен ездить по США с рассказами о своих достижениях, сообщил источник в Белом доме.

    Байден начнет путешествие по Соединенным Штатам, в ходе выступлений он будет рассказывать о достигнутом прогрессе при его администрации, а также о том, что нужно сделать, сообщил собеседник The Hill, передает РИА «Новости».

    Неназванные советники администрации президента сообщили, что глава Белого дома будет напоминать избирателям о том, что он смог сделать на своем посту, а также поддерживать кандидата на пост главы государства от демократов Камалу Харрис.

    Байден намерен рассказывать о снижении стоимости жилья, сокращении студенческих долгов и т.д.

    Ранее действующий госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не станет продолжать работу на этом посту в случае победы Харрис на выборах.

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    8 сентября 2024, 07:50 • Новости дня
    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия

    Глава ЦРУ Бернс заявил, что в 2022 году США считали возможным применение Россией ядерного оружия в связи с СВО

    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия
    @ Federal government of the United States/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению США, в 2022 году якобы существовал подлинный риск потенциального применения Россией тактического ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    На мероприятии, организованном Financial Times, у Бернса поинтересовались, может ли он раскрыть информацию о «российской эскалации», которую его ведомство не сообщало британской разведке МИ-6. Впорос вызвал смех в зале, передает РБК.

    «Был момент в конце 2022 года, когда мы думали, что был неподдельный риск применения тактического ядерного оружия», – приводит его слова «Регнум».

    Бернс отметил, что в конце 2022 года провел переговоры с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Как заявил глава ЦРУ, США использовали беседу, чтобы «четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации». «И мы продолжаем говорить об этом очень прямо», – сказал Бернс.

    Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Бернс заявил, что отношение со стороны Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года было «дерзким».

    Президент России Владимир Путин указывал, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Он призвал не доводить до угрозы применения такого вооружения.

    Коментарии (28)
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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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