Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Временного поверенного России вызвали в МИД Латвии из-за падения БПЛА
Латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России в Латвии Дмитрия Касаткина после заявления властей республики о падении якобы российского беспилотника на востоке страны.
Об этом в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) сообщила глава МИД Латвии Байба Браже, передает ТАСС.
«Латвийские вооруженные силы расследуют падение российского БПЛА. Наши союзники, лидеры НАТО и ЕС проинформированы о случившемся», – добавила она.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о падении российского дрона на востоке страны.