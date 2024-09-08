Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Президент Латвии заявил о падении российского дрона на востоке страны
Президент Латвии Ринкевичс заявил о падении российского дрона на востоке страны
Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс выступил с утверждением, что в субботу на востоке страны упал российский беспилотник.
На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Ринкевичс заявил, что «вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник», передает ТАСС. При этом он не привел каких-либо деталей или доказательств того, что дрон принадлежит России.
По словам Ринкевичса, латвийские власти начали расследование инцидента.