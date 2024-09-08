Президент Латвии заявил о падении российского дрона на востоке страны

Памфилова рассказала о малом числе жалоб в ходе голосования

Памфилова: Жалоб на нарушения в ходе голосования мало

Tекст: Дарья Григоренко

Памфилова заявила, что в Единый день голосования, который проходит в «экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях» зафиксировано минимальное количество нарушений, обращений по жалобам так же поступает мало.



Однако, по словам главы ЦИК, в настоящее время уже отмечены попытки отдельных представителей партий вмешаться в избирательный процесс. Речь идет о 60 инцидентах в различных регионах. «Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», – приводит ее слова ТАСС.

Она также отметила, что уровень атак на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает 5 тыс. Порядка 150 тыс. потенциально опасных воздействий на интернет-ресурсы ЦИК России было заблокировано с начала голосования на выборах.



«Сегодня главный день, основной день, Единый день голосования, 8 сентября», – подчеркнула она.

Памфилова добавила, что на выборах глав регионов наивысшая явка в Кузбассе – почти 60%, и в Башкирии – 55%.

Ранее политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов сообщил, что выборы в этом году проходят спокойно и собранно.



В воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки открыты в 83 регионах.