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Систему управления огнем бронетехники модернизировали в России
Систему управления огнем бронетанковой техники модернизировали в России с целью повышения точности ударов по движущимся целям и облегчения работы оператора, говорится в патенте.
Как говорится в документе, современные объекты бронетехники оснащаются системами управления огнем, которые позволяют использовать вооружение с максимальной эффективностью днем и ночью, на месте и в движении, передает ТАСС. В патенте указано, что техническое решение дает снижение нагрузки на оператора за счет исключения необходимости сопровождать цель вручную, повышение точности сопровождения относительно цели и повышение точности определения исходных данных для расчета баллистических задач.
Там уточняется, что способ модернизации позволяет избежать ошибки оператора, связанной с неточным сопровождением цели вручную, и повысит эффективность боевого применения бронетехники независимо от этих навыков оператора.
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