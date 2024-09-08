Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.7 комментариев
Израиль ликвидировал замглавы службы безопасности ХАМАС на севере Газы
Замначальника службы внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа был убит в результате авиаудара ВВС Израиля, сообщила газета The Times of Israel.
По ее данным, полковник Мохаммед Мурси и три члена его семьи были убиты при ударе по его дому в Джабалии, передает ТАСС.
Ранее руководству палестинского движения ХАМАС предъявили обвинения в убийстве граждан США в ходе атаки на Израиль в октябре 2023 года.