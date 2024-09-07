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    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    7 сентября 2024, 20:11 • Новости дня

    Путин заявил, что Россия и Таджикистан продолжать укреплять связи

    Путин заявил, что Россия и Таджикистан продолжать укреплять связи друг с другом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и таджикистанская стороны продолжат наращивать связи в дальнейшем, заявил президент России в поздравлении президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 33-летием независимости республики.

    «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов», – говорится в поздравлении Путина, передает ТАСС.

    Укрепление связей двух сторон также проходит в русле упрочнения безопасности и стабильности Центральной Азии, подчеркнул Путин.

    Напомним, политики встречались друг с другом в мае 2024 года, в день парада Победы в Москве.

    7 сентября 2024, 12:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе празднования Дня города назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

    «Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России… Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», – передает ТАСС его слова.

    Путин подчеркнул, что российская столица стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, а также крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов.

    «Полным ходом идет строительство передовых предприятий в строительстве микроэлектроники и фотоники, в других высокотехнологичных областях», – отметил глава государства.

    По мнению президента, Москва является одним из лучших мегаполисов мира.

    «Москва, бесспорно, – один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», – заявил он, уточнив, что лидерство российской столицы объясняется и «качеством жизни, и возможностями для самореализации ее жителей».

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

    Коментарии (7)
    5 сентября 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Дальний Восток стал флагманом в новой глобальной экономической реальности, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.

    «Дальний Восток стал нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.

    Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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    7 сентября 2024, 14:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп оказался в замешательстве из-за шутки Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ироничный комментарий президента России Владимира Путина о «поддержке» кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в Америке ввел в замешательство экс-президента США и претендента на пост американского лидера Дональда Трампа.

    В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Путина, передает ТАСС.

    «Он поддержал Камалу. <…> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – сказал политик.

    В Белом доме также прокомментировали высказывание российского лидера. Там порекомендовали «перестать вмешиваться в выборы» в США. При этом Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.

    Ранее Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

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    6 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дистанционно принял участие в едином дне голосования, отдав свой голос на выборах депутатов восьмого созыва Московской городской думы.

    На опубликованных кадрах пресс-службы Кремля видно, как российский лидер, находясь в своем рабочем кабинете, совершил несколько кликов мышью, тем самым отдав свой голос на выборах депутатов Московской городской думы, передает ТАСС.

    «8 сентября в России – единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня», – сказал Путин после своего участия в выборах. «Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно», – отметил российский лидер.

    Напомним, в марте этого года глава государства уже голосовал онлайн на президентских выборах, а в предыдущие годы также принимал участие в осенних выборах дистанционно, в том числе на выборах мэра Москвы.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен принять участие в едином дне голосования на выборах в Московскую городскую думу.

    В пятницу сообщалось, что более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов.

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    6 сентября 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»
    Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании организационного комитета национального центра «Россия», его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Комитет создан в целях «демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов РФ, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия», передает РИА «Новости».

    Кириенко должен в течение месяца утвердить состав оргкомитета.

    Международная выставка-форум «Россия» проходила в Москве с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года.

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    7 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Маск оценил высказывание Путина о Камале Харрис

    Маск счел интересным высказывание Путина о Камале Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск назвал интересным высказывание президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США.

    «Интересно», – написал Маск в социальной сети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает RT.

    Шутка Владимира Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх.

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    5 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Путин назвал фаворита России на выборах президента США

    Путин пошутил о поддержке Харрис на выборах президента США

    Путин назвал фаворита России на выборах президента США
    @ Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что американский народ, а не россияне, должен определять фаворитов на выборах президента США.

    «Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа», – указал глава государства.

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    5 сентября 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Противник несет очень большие потери... Это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    5 сентября 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин сравнил экономики США и Китая

    Путин: Экономика США мощная, но объем экономики Китая больше, и разрыв увеличивается

    Путин сравнил экономики США и Китая
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская экономика мощная, но объем китайской экономики еще больше, а разрыв между ними постоянно увеличивается, отметил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

    «Сегодня китайская экономика, мы это знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Американская экономика мощная, хорошая, ее структура выгодно отличается от других. Но объем экономики КНР еще больше, США на втором месте. Разрыв между двумя экономиками постоянно, из года в год увеличивается, с этим и связано использование юаня в международных расчетах», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что экономика будущего строится вокруг человека, поэтому нельзя возводить промышленные объекты без социальной инфраструктуры.

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    5 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, заявил президент России Владимир Путин.

    По его мнению, Украиной в данный момент руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

    «При этом украинские элиты не думают о своих гражданах», – добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет – и нет их», подчеркнул глава государства.

    Ранее в Кремле заявили, что на Украине законность власти прервалась в 2014 году.

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    6 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом контроль воздушного пространства страны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности России в пятницу обсудил вопрос контроля воздушного пространства над страной.

    Встреча проходила в подмосковной резиденции главы государства Ново-Огареве в формате видео-конференц-связи, передает ТАСС.

    «В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства над территорией Российской Федерации», – сказал президент. Он пояснил, что по этой теме значится один докладчик, но добавил, что по ней должны высказаться главы всех заинтересованных ведомств.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом.

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    5 сентября 2024, 09:50 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал»
    Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработка пассажирской версии самолета «Байкал» должна быть ускорена, в ближайшее время надо запустить его серийное производство, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Нужно уже в ближайшее время запустить его серийное производство», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.

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    5 сентября 2024, 12:18 • Новости дня
    Путин назвал отказ Германии от использования «Северного потока» шизофренией
    Путин назвал отказ Германии от использования «Северного потока» шизофренией
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления немецкой стороны о нежелании использовать рабочую нитку газопровода «Северный поток» граничат с шизофренией, заявил президент России Владимир Путин на заседании ВЭФ.

    «Получать через территорию Украины (газ) могут, получать через «Турецкий поток» могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря – не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, какая-то чушь просто», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, через рабочую нитку «Северного потока» можно переводить в Германию 27,5 млрд кубометров газа в случае договоренности с Россией.

    Ранее турецкая пресса сообщала, что взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли при сотрудничестве американской, украинской, польской и немецкой сторон.

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    5 сентября 2024, 10:53 • Новости дня
    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области
    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Разговаривал с командиром 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Есть потребность в строительстве жилья для военнослужащих, которые тоже выполняют свои задачи в приграничной зоне сегодня и действуют очень успешно. Просто героические ребята – сражаются героически», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что Минобороны и Генштаб несколько раз в сутки докладывают ему о ходе СВО.

    «То, что происходит каждый день, мне Генштаб, Минобороны в ежедневном режиме – несколько раз в сутки – докладывают», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2024, 17:56 • Новости дня
    Филиппо прокомментировал слова Путина о Харрис

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал шутку Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис.

    Флориан Филиппо иронично отреагировал на слова президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

    «Владимир Путин только что заявил, что он «поддерживает Камалу Харрис на ноябрьских президентских выборах». Ей придется объясниться!» – написал Филиппо в своем микроблоге.

    Напомним, выступая на Восточном экономическом форуме, Путин пошутил, что раз Джо Байден посоветовал своим сторонникам поддержать Харрис, то «мы тоже так сделаем».

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