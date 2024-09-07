Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Путин заявил, что Россия и Таджикистан продолжать укреплять связи
Путин заявил, что Россия и Таджикистан продолжать укреплять связи друг с другом
Российская и таджикистанская стороны продолжат наращивать связи в дальнейшем, заявил президент России в поздравлении президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 33-летием независимости республики.
«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов», – говорится в поздравлении Путина, передает ТАСС.
Укрепление связей двух сторон также проходит в русле упрочнения безопасности и стабильности Центральной Азии, подчеркнул Путин.
Напомним, политики встречались друг с другом в мае 2024 года, в день парада Победы в Москве.