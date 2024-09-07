Tекст: Александра Юдина

По его словам, украинские и западные информационные ресурсы давно говорят о том, что условием сохранения Украины хоть в каком-то виде является третья мировая война, передает РИА «Новости».

«В частности, этот взгляд на ситуацию объясняет вторжение украинских войск в Курскую область. Украинское руководство приказало атаковать российские территории преимущественно на натовской бронетехнике в надежде на то, что Кремль публично обратит на это внимание, предъявит претензии к НАТО и пойдет по пути военно-политической эскалации», – подчеркнул Кузнецов.

Эксперт отметил, что Зеленскому нужна третья мировая война ради сохранения своей власти на Украине.

«Зеленский не остановится ни перед чем ради сохранения себя и своей власти в российско-украинском конфликте, вне которого для него места нет», – подчеркнул он.

По мнению Кузнецова, в этом вопросе Зеленский рассчитывает на старческую немощь Байдена, который, не имея сил пойти на переизбрание на второй срок, может войти в историю, предоставив Зеленскому карт-бланш развязать третью мировую войну.

«При этом всегда надо помнить, что для Зеленского и его окружения нет места в послевоенной Украине, в каком бы формате она не сохранялась. А раз это так, то они готовы применить западное оружие без оглядки на гуманитарные последствия, чего Россия позволить себе не может», – отметил он.