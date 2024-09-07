Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.0 комментариев
Эксперт рассказал, зачем Зеленскому нужна третья мировая война
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна третья мировая война ради сохранения своей власти на Украине, выразил мнение почетный доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, российский политолог Олег Кузнецов.
По его словам, украинские и западные информационные ресурсы давно говорят о том, что условием сохранения Украины хоть в каком-то виде является третья мировая война, передает РИА «Новости».
«В частности, этот взгляд на ситуацию объясняет вторжение украинских войск в Курскую область. Украинское руководство приказало атаковать российские территории преимущественно на натовской бронетехнике в надежде на то, что Кремль публично обратит на это внимание, предъявит претензии к НАТО и пойдет по пути военно-политической эскалации», – подчеркнул Кузнецов.
Эксперт отметил, что Зеленскому нужна третья мировая война ради сохранения своей власти на Украине.
«Зеленский не остановится ни перед чем ради сохранения себя и своей власти в российско-украинском конфликте, вне которого для него места нет», – подчеркнул он.
По мнению Кузнецова, в этом вопросе Зеленский рассчитывает на старческую немощь Байдена, который, не имея сил пойти на переизбрание на второй срок, может войти в историю, предоставив Зеленскому карт-бланш развязать третью мировую войну.
«При этом всегда надо помнить, что для Зеленского и его окружения нет места в послевоенной Украине, в каком бы формате она не сохранялась. А раз это так, то они готовы применить западное оружие без оглядки на гуманитарные последствия, чего Россия позволить себе не может», – отметил он.