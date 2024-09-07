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    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    7 сентября 2024, 13:27 • Новости дня

    Эксперт рассказал, зачем Зеленскому нужна третья мировая война

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна третья мировая война ради сохранения своей власти на Украине, выразил мнение почетный доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, российский политолог Олег Кузнецов.

    По его словам, украинские и западные информационные ресурсы давно говорят о том, что условием сохранения Украины хоть в каком-то виде является третья мировая война, передает РИА «Новости».

    «В частности, этот взгляд на ситуацию объясняет вторжение украинских войск в Курскую область. Украинское руководство приказало атаковать российские территории преимущественно на натовской бронетехнике в надежде на то, что Кремль публично обратит на это внимание, предъявит претензии к НАТО и пойдет по пути военно-политической эскалации», – подчеркнул Кузнецов.

    Эксперт отметил, что Зеленскому нужна третья мировая война ради сохранения своей власти на Украине.

    «Зеленский не остановится ни перед чем ради сохранения себя и своей власти в российско-украинском конфликте, вне которого для него места нет», – подчеркнул он.

    По мнению Кузнецова, в этом вопросе Зеленский рассчитывает на старческую немощь Байдена, который, не имея сил пойти на переизбрание на второй срок, может войти в историю, предоставив Зеленскому карт-бланш развязать третью мировую войну.

    «При этом всегда надо помнить, что для Зеленского и его окружения нет места в послевоенной Украине, в каком бы формате она не сохранялась. А раз это так, то они готовы применить западное оружие без оглядки на гуманитарные последствия, чего Россия позволить себе не может», – отметил он.

    6 сентября 2024, 21:17 • Новости дня
    Названо число погибших военных ВСУ и наемников при ударах по Полтаве и Кривому Рогу

    Высокопоставленный военный источник рассказал о последствиях высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников, сообщил высокопоставленный военный источник.

    Он отметил, что 3 сентября российские военные нанесли удар ракетами «Искандер-М» по учебному центру войск связи ВСУ в Полтаве. «В результате удара погибло и ранено около 500 специалистов», – приводит слова источника ТАСС. Среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    4 сентября был нанесен комбинированный ракетный удар по трем пунктам временной дислокации наемников в Кривом Роге. «Противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА», – сообщил источник.

    Ракетным ударом комплекса «Искандер-М» 2 сентября была уничтожена гостиница в Запорожье, где размещались иностранные наемники. «В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков получили ранения», – сообщил источник.

    Он также добавил, что 28 августа в результате удара «Искандера-М» по сухогрузу в Одесской области, с которого осуществлялась разгрузка оружия для ВСУ, были уничтожены 20 наемников, 12 беспилотных катеров и часть боеприпасов. Еще 38 беспилотников получили повреждения.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в военном институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ.

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    7 сентября 2024, 07:00 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Вера Басилая

    Взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных, следует из видео с допросом.

    Украинский военный рассказал, что ему приказали расстрелять трех военнопленных в Курской области.

    «Я отказался. Мне сказали, выбирай, либо ты, либо они». Я их расстрелял», – признался десантник на видео RT.

    По его словам, командование ВСУ при атаке на Курскую область приказало расстрелять пассажирский поезд, чтобы подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

    Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.

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    6 сентября 2024, 18:40 • Видео
    Зеленский предложил с помощью оружия закончить войну этой осенью

    На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    7 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Сальдо заявил о превращении Херсона в пустыню

    Сальдо: Население Херсона сократилось почти в семь раз, город превращается в пустыню

    Tекст: Вера Басилая

    Подконтрольный украинским войскам Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в семь раз: из 340 тыс. населения, осталось только 50 тыс. человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо назвал ситуацию в Херсоне плачевной, в городе есть иностранные наемники, центры обучения и очень много украинских военных. Он отметил сложное положение населения, которое лишено элементарных бытовых услуг: не во всех районах есть электроэнергия и вода, передает РИА «Новости».

    Губернатор рассказал, что мужчин насильно мобилизуют и отлавливают на улицах Херсона.

    «В Херсоне остается все больше людей пожилого возраста, которые физически не могут выехать, поэтому мы все больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», – почеркнул Сальдо.

    Ранее Сальдо заявил о риске вспышки инфекции в Херсоне из-за трупов солдат ВСУ.

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    7 сентября 2024, 00:02 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожен склад безэкипажных катеров под Одессой

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар «Искандером» по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе Одессы, уничтожены 20 БЭК, сообщил военный источник.

    Ракетный удар был нанесен 4 сентября ОТРК «Искандер-М» по складу безэкипажных катеров противника в районе города Одесса, передает РИА «Новости».

    До этого, 28 августа, ВС России нанесли удар по сухогрузу в Бурлачьей Балке в Одесской области, где разгружалось вооружение для ВСУ. В результате «Искандером» были уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК повреждены, передает ТАСС.

    Всего в период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, из них в море – 16 БЭК, в портах – 32 катера, а еще 38 БЭК повреждены на складах.

    Ранее высокопоставленный военный источник сообщил, что в результате высокоточных ударов ВС России по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    Кроме того, в Кривом Роге уничтожены более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

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    7 сентября 2024, 06:04 • Новости дня
    Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Ким Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком увидел в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных американских ракет для ударов ВСУ вглубь России начало «отступления» США.

    «США отступают. Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине», – цитирует РИА «Новости» Доткома.

    По его словам, шаг вниз по лестнице эскалации может означать хорошие новости для человечества.

    Ранее Остин заявил: Киеву не следует надеяться на то, что какие-то виды поставляемого Западом оружия смогут сыграть решающую роль на поле боя.

    Между тем, агентство Reuters сообщило, что США близки к соглашению, чтобы передать Киеву крылатые ракеты большой дальности JASSM в ближайшие месяцы.

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    6 сентября 2024, 14:04 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении потеряли до 300 военных за сутки
    ВСУ на Курском направлении потеряли до 300 военных за сутки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе боевых действий на Курском направлении потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, сообщило Минобороны.

    ВСУ потеряли два БТР, 10 боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 14 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в сторону Матвеевки и Ольговки, сорвала попытки атак в сторону Борок, Комаровки и Марьевки.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек, БТР, две бронемашины и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гордеевки, Кругленького, Казачьей Локни, Косицы, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Новой Сорочины и Снагостя.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области резервы 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Боромли, Брусков, Гриценково, Глухова, Глыбного, Линово, Мирополья, Орловки, Ободы, Писаревки, Сумов, Хотеня, Юнаковки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли порядка 10,4 тыс. человек, 81 танк, 41 БМП, 74 БТР, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

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    6 сентября 2024, 21:50 • Новости дня
    Франция потратит 300 млн евро доходов от российских активов на оружие для ВСУ

    Евросоюз направит Франции средства из замороженных активов РФ на закупку оружия для Киева

    Франция потратит 300 млн евро доходов от российских активов на оружие для ВСУ
    @ Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выделит Франции 300 млн евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружений Украине. Об этом сообщает Минобороны Франции.

    «Еврокомиссия договорилась с генеральной дирекцией по вооружению об использовании этих средств для быстрой закупки у французской промышленности приоритетных для Украины материалов в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны на сумму 300 миллионов евро в течение 2024 года», – говорится в заявлении французского военного ведомства, которое передает РИА «Новости»

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине.

    Помимо этого США выделили новый пакет помощи Украине на 250 млн долларов. По данным Пентагона, в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

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    7 сентября 2024, 03:44 • Новости дня
    В Раде назвали сумму взятки для покупки отсрочки от мобилизации

    Депутат Верховной рады Юрченко заявил, что отсрочку от мобилизации на Украине можно купить за 37 тыс. долларов

    Tекст: Вера Басилая

    «Белые билеты» (военные билеты, освобождающие от службы в армии по состоянию здоровья) покупают на Украине для отсрочки от мобилизации за 37 тыс. долларов, заявил депутат Рады Александр Юрченко.

    Украинский депутат напрямую связал покупки домов в Испании военкомами со взятками. По его словам, сейчас платят 37 тыс. долларов за отсрочку от мобилизации, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ отмечали, что до ужесточения мобилизационного законодательства стоимость отсрочки от мобилизации составляла порядка 10 тыс. долларов.

    Ранее национальный банк Украины сообщил, что количество граждан, выехавших из страны в этом году, составило 400 тыс. человек.

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    6 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    ВС России в ДНР за неделю освободили семь населенных пунктов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки «Центр» и «Восток» освободили в Донецкой народной республике за последние семь дней семь поселков, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка «Центр» освободила Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, Заветное и Журавку, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она поразила пять механизированных, пехотную, егерскую, десантно-штурмовую бригады ВСУ, бригаду нацгвардии и бригаду теробороны и отразила 53 контратаки.

    Группировка «Восток» освободила Пречистовку в ДНР и поразила живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны, а также отразила десять контратак.

    Ранее в Минобороны назвали количество сбитых самолетов ВСУ за все время СВО.

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    7 сентября 2024, 00:31 • Новости дня
    Зеленский пожалел, что не может ударить по Кремлю

    Зеленский выразил сожаление, что не может ударить ракетами по Кремлю

    Tекст: Вера Басилая

    Радиус действия переданных Украине дальнобойных ракет не позволяет ударить по Кремлю, что вызывает сожаление, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время выступления на 50-м международном форуме «Амброзетти».

    По словам Зеленского, дальнобойное оружие, которое могут передать союзники Украине, способно  бить на расстояние около 200 км, что не позволяет атаковать Кремль.

    «Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать»,  – заявил Зеленский, передает RT.

    Ранее в Пентагоне заявили, что разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против российской авиации.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал шантажом и «игрой с огнем» обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

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    6 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии выступил против ударов Киева по России

    Петер Сийярто назвал идею применения западного оружия для атак вглубь РФ опасной эскалацией

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил идею использования западного оружия для ударов Украины вглубь России. Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

    «Министр Сийярто осудил идею применения поставленных Западом вооружений для ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией», – приводит слова Ковача РИА «Новости».

    Сийярто также подчеркнул, что Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шантажом и «игрой с огнем» обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов по территории России.

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    7 сентября 2024, 11:46 • Новости дня
    Американский журналист рассказал, сможет ли Трамп развязать войну с Россией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, в отличие от демократов, может получить поддержку простых американцев для ведения крупной войны с Россией, если не сможет решить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    «Я сомневаюсь, что демократы смогут сделать то же самое, но у Трампа это вполне реально. Большая война с Россией или Китаем – да», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Хинкла, экс-президент имеет серьезное желание добиться мира на Украине. Однако, если Трамп вернется в Белый дом, есть вероятность, что США выберут путь дальнейшей эскалации конфликта.

    Ранее Трамп заявлял, что, если победит на выборах, сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов.

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    6 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    Стало известно количество украинских беженцев с начала года

    С начала 2024 года Украину покинули еще 400 тысяч человек, несмотря на сокращение льгот в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальный банк Украины сообщил, что количество граждан, выехавших из страны в этом году, составило 400 тысяч человек.

    Большинство украинских беженцев находятся в Германии, Польше и Чехии. В то же время на самой Украине работодатели столкнулись с острой нехваткой кадров - 60% компаний заявили о дефиците сотрудников, сообщает ТАСС

    По данным разных источников, население Украины с начала конфликта сократилось на треть. С февраля 2022 года из страны выехали почти 10 миллионов человек.

    Украинские власти ужесточили правила мобилизации, чтобы компенсировать потери на фронте. Военнообязанные мужчины пытаются разными способами избежать призыва, в том числе нелегально пересекая границу.

    Ранее премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке заявил, что выплаты украинским беженцам в Германии «больше не соответствуют духу времени».

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    6 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Минобороны назвало число уничтоженных самолетов ВСУ за время СВО

    Минобороны: Свыше 640 самолетов ВСУ уничтожено за время спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За все время специальной военной операции российские военные уничтожили свыше 640 украинских боевых самолетов, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    С начала проведения СВО уничтожено 642 самолета, 283 вертолета, 31 тыс. 68 дронов, 578 ЗРК, 17947 танков и других боевых бронированных машин, 1446 машин РСЗО, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за этот период уничтожено 14 тыс. 158 орудий полевой артиллерии и минометов и 25 тыс. 735 единиц специальной военной автомобильной техники.

    В военном ведомстве также привели данные недельных потерь авиатехники и вооружений ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, перехвачены 7 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 20 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 54 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 367 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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    7 сентября 2024, 03:52 • Новости дня
    ПВО и средствами РЭБ уничтожен украинский беспилотник в Воронежской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Воронежской области в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет, но возник пожар, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Гусев также сообщил, что пришлось эвакуировать жителей оного села из-за возникшего пожара с детонацией в Воронежской области.

    Ранее в Курской области сбили украинский дрон и авиабомбы

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