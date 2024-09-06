Премьер Грузии Кобахидзе отказался встречаться с немецкими депутатами

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Не считаю целесообразным встречаться с членами делегации бундестага, так как несколько месяцев назад член немецкого парламента участвовал в акции радикальной оппозиции в Тбилиси и был вовлечен в попытку устроить революцию», – сказал председатель правительства страны.

Весной в акциях протеста в Тбилиси против закона «О прозрачности иностранного влияния» участвовали председатель комитета по внешним связям бундестага Михаэль Рот, а также министры иностранных дел ряда стран ЕС.

По словам Кобахидзе, во время акций «член бундестага стоял на сцене и был вовлечен в революционные процессы». Он подтвердил, что немецкие парламентарии попросили его о встрече, однако «для нас такие акты (действия Рота) неприемлемы».

По его словам, с депутатами встретился глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. «Проявится, насколько результативной будет эта встреча», – заключил премьер-министр.