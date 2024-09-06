Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.2 комментария
Дополнительные комплексы разведки доставлены в группировку войск в Курской области
В группировку войск в Курской области направлены дополнительные комплексы разведки
Дополнительные комплексы разведки поставлены по запросу в группировку войск в Курской области, сообщили в Минобороны России.
«От оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов, 42 вопроса решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки. Направили еще 10 тонн гуманитарного груза для жителей Курской области», – сообщили в Минобороны.
Россияне собрали самое необходимое: продукты, детские товары, средства гигиены, бытовая химия. Сбор продолжается, помогают депутаты, предприниматели.
Ранее обозреватель рассказала, как война стала не политикой, а средством выживания.