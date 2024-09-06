Грузовой поезд сошел с рельс на станции Сортировочная-Московская в Петербурге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагона грузового поезда на станции Сортировочная-Московская в Санкт-Петербурге 6 сентября, передает РИА «Новости».

Там добавили, что пострадавших и задержки движения поездов нет, причины инцидента уточняются.

Ранее в Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем.