Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.2 комментария
Грузовой поезд сошел с рельс на станции Сортировочная-Московская в Петербурге
Грузовой поезд сошел с рельс на станции Сортировочная-Московская в Петербурге, организована проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Как говорится в сообщении, Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагона грузового поезда на станции Сортировочная-Московская в Санкт-Петербурге 6 сентября, передает РИА «Новости».
Там добавили, что пострадавших и задержки движения поездов нет, причины инцидента уточняются.
Ранее в Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем.