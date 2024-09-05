Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.17 комментариев
Американский аналитик: Киев не знает, как победить Москву
Американский аналитик Рафаэль Коэн: В Киеве не могут сформулировать путь к победе над Россией
Украинские власти не могут определиться, как добиться победы в конфликте с Россией. Об этом пишет американский аналитик Рафаэль Коэн.
«Лишь немногие смогли внятно сформулировать, каким образом Украина смогла бы победить», - отмечает Коэн в статье для журнала Foreign Policy, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин ранее выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта. Москва готова незамедлительно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территории новых регионов России.
Кроме того, Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО, провести денацификацию и демилитаризацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что предложения Путина по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны.