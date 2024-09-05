Песков заявил, что все должны «влюбиться» в смех Харрис после слов Путина

Tекст: Алексей Дегтярев

Путин в ходе выступления на ВЭФ отметил харизматичность Харрис. «[Она] так выразительно и заразительно смеется, это говорит о том, что у нее все хорошо», – цитирует президента ТАСС.

Песков отметил, что после слов Путина ему начал нравиться смех этого американского политика.

«Теперь уже да. Каждый из нас теперь должен влюбиться в смех Камалы Харрис», – сказал он.

Представитель Кремля со смехом пояснил, что до слов Путина он «наблюдал и ждал сигналов».

Ранее президент России указал, что действующий глава американского государства Джо Байден посоветовал всем поддерживать Харрис в президентской гонке, и в шутку пояснил, что будет ее поддерживать.

При этом Путин отметил, что американский народ, а не россияне, должен определять фаворитов на выборах президента США.