Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.4 комментария
Песков заявил, что все должны «влюбиться» в смех Харрис после слов Путина
После слов президента Владимира Путина о кандидате в президенты США Камале Харрис все должны «влюбиться» в смех этого американского политика, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин в ходе выступления на ВЭФ отметил харизматичность Харрис. «[Она] так выразительно и заразительно смеется, это говорит о том, что у нее все хорошо», – цитирует президента ТАСС.
Песков отметил, что после слов Путина ему начал нравиться смех этого американского политика.
«Теперь уже да. Каждый из нас теперь должен влюбиться в смех Камалы Харрис», – сказал он.
Представитель Кремля со смехом пояснил, что до слов Путина он «наблюдал и ждал сигналов».
Ранее президент России указал, что действующий глава американского государства Джо Байден посоветовал всем поддерживать Харрис в президентской гонке, и в шутку пояснил, что будет ее поддерживать.
При этом Путин отметил, что американский народ, а не россияне, должен определять фаворитов на выборах президента США.