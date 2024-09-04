Участвующий в СВО потомок Николая I выступил перед студентами казачьего вуза

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча с ветераном прошла в рамках проекта «Диалог с героем» и собрала студентов экономического, юридического факультетов и казачьего бакалавриата МГУТУ, передает «Комсомольская правда».

Дорошин, родившийся во Франции, рассказал студентам о решении участвовать в защите Донбасса. По его словам, осознанное решение о защите исторической родины он принял еще до совершеннолетия, а в 18 лет окончательно переехал в Россию.

«Я понял: слишком легко находиться за границей и гордо называть себя русским, не присоединяясь к общей беде и общим страданиям, которые люди терпели тогда в Донбассе. Это было бы неправильно. Я чувствовал, что судьба моя там», – рассказал он.

В течение двух лет Дорошин участвовал в боевых действиях в составе донецкого ополчения и еще два года в СВО. Служил в разведке, был пулеметчиком, а затем командовал подразделением БПЛА.

Одним из вопросов, которые обсуждались на встрече, стала террористическая сущность нынешнего украинского государства и западных спецслужб. Дорошин заявил, что «встать на сторону терроризма человека может сподвигнуть только потеря веры и ценностных ориентиров».