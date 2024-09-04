Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.3 комментария
Участвующий в СВО потомок Николая I выступил перед студентами казачьего вуза
Ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Гавриил Дорошин, являющийся потомком Николая I, поделился своим опытом со студентами Московского государственного университета технологии и управления (МГУТУ) – единственного вуза, который готовит казаков.
Встреча с ветераном прошла в рамках проекта «Диалог с героем» и собрала студентов экономического, юридического факультетов и казачьего бакалавриата МГУТУ, передает «Комсомольская правда».
Дорошин, родившийся во Франции, рассказал студентам о решении участвовать в защите Донбасса. По его словам, осознанное решение о защите исторической родины он принял еще до совершеннолетия, а в 18 лет окончательно переехал в Россию.
«Я понял: слишком легко находиться за границей и гордо называть себя русским, не присоединяясь к общей беде и общим страданиям, которые люди терпели тогда в Донбассе. Это было бы неправильно. Я чувствовал, что судьба моя там», – рассказал он.
В течение двух лет Дорошин участвовал в боевых действиях в составе донецкого ополчения и еще два года в СВО. Служил в разведке, был пулеметчиком, а затем командовал подразделением БПЛА.
Одним из вопросов, которые обсуждались на встрече, стала террористическая сущность нынешнего украинского государства и западных спецслужб. Дорошин заявил, что «встать на сторону терроризма человека может сподвигнуть только потеря веры и ценностных ориентиров».