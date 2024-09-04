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    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

    6 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев У ЕГЭ должна быть альтернатива

    Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем Россия участвует в Паралимпиаде

    Никакой единой позиции у нас нет, как и в случае с Олимпиадой. Но общий посыл состоит в том, что МОК и иже с ними – подонки, но паралимпийцы и так натерпелись, поэтому нельзя лишать их возможности побороться за медали, несмотря на все «но».

    5 комментариев
    4 сентября 2024, 17:04 • Новости дня

    Названо конкурентное преимущество российского просвещения в мире

    Сенатор Глебова рассказала о работе над законом о просветительской деятельности

    Названо конкурентное преимущество российского просвещения в мире
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия становится законодателем мод в просветительской деятельности. Наше образование и просвещение отходят от догматики, вдохновляют, мотивируют, что является конкурентным преимуществом перед другими системами образования, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Просветительская деятельность России XXI века».

    «Перед Россией стоит задача формирования системы гражданского просвещения. Просветительская деятельность – это вопрос о едином содержательном стандарте образовательных центров», – пояснила Антонина Селезнева, доцент факультета политологии МГУ, директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ.

    По ее словам, единая целостная система гражданского просвещения будет направлена на достижение одной из важнейших национальных целей развития – воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, которая разделяет традиционные российские духовные и нравственные ценности.

    По своей природе просветительская деятельность шире образовательной, так как помимо получения знаний в нее заложены «формирование гражданской, политической позиции, воспитание личности», напомнила Любовь Глебова, первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

    Сейчас, по ее словам, в России есть законодательные основания для просветительской деятельности, но нормативно-правового регулирования недостаточно. «Поэтому, мы будем думать о законе о просветительской деятельности, такая инициатива может поступить», – допустила сенатор.

    Отдельного внимания заслуживает и работа над нацпроектом «Молодежь и дети». Он нацелен на самореализацию и развитие подрастающего поколения, что предполагает комплексную поддержку молодежи по вопросам образования, просвещения, воспитания и профессиональной ориентации.

    «На это направлен нацпроект «Молодежь и дети». Эффективность этой поддержки определяет качество и структуру российского общества, поскольку именно люди являются ключевым фактором достижения результатов», – отметила Наталья Кравченко, председатель комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минпросвещения РФ.

    Важно и то, что сейчас образование и просвещение отходят от догматики, вдохновляют, мотивируют, отметил Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых». «У нас люди вовлекаются в осмысление, в выстраивание картины мира. Это наше суверенное и конкурентное преимущество перед другими системами. Именно поэтому Россия – «законодатель мод» в сфере просветительской деятельности», – констатировал он.

    4 сентября 2024, 10:03 • Новости дня
    Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ
    Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в ходе посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) обратил внимание на необходимость выполнения задачи обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, которые сейчас принимают участие в боевых действиях.

    «В зоне боевых действий несут службу и блестяще выполняют задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Вы знаете, я разговаривал с командиром 155-й бригады, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее, они, безусловно, есть. Это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего связанные с обеспечением жильем. Мне сейчас только докладывали о том, что это в повестке дня и все вопросы решаются», – передает ТАСС слова Путина.

    В свою очередь командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что сейчас к сдаче готовится один из домов в микрорайоне «Снеговая падь», который будет заселен уже в июне этого года. Там предусмотрены 190 квартир для военнослужащих 155-й бригады.

    «Также в «Снеговой пади» производится строительство еще четырех домов для военнослужащих Тихоокеанского флота и 155-й бригады. Два дома по плану сдаются до 31 декабря 2024 года и еще два дома сдается до первого июля 2025 года. Всего в интересах Тихоокеанского флота и 155-й бригады морской пехоты будет построено пять домов общим количеством квартир 1100», – сказал Лиина.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который также сопровождал президента, рассказал, что региональные власти начинают строительство школы на 1100 мест, достраивается физкультурно-оздоровительный комплекс. «Там имеются земельные участки Минобороны, которые при передаче Приморскому краю могут быть использованы для комплексной застройки социальной инфраструктурой и передаче необходимого количества для военнослужащих», – сказал Кожемяко. Путин отметил, что в крае уделяют повышенное внимание этим вопросам. «Пожалуйста, этого внимания не снижайте», – сказал Путин. Он передал «самые лучшие пожелания» бойцам Тихоокеанского флота, отметив, что у них сейчас «очень ответственные задачи». «Все задачи будут выполнены», – сказал в ответ командующий ТОФ.

    Ранее Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии.

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    3 сентября 2024, 19:14 • Новости дня
    Названы потери ВСУ при ударе по полтавскому военному училищу
    Названы потери ВСУ при ударе по полтавскому военному училищу
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве потеряли убитыми и ранеными более 300 человек, сообщил источник в российских военных кругах во вторник вечером.

    В числе убитых и раненых украинских боевиков – иностранные инструкторы, сказал собеседник ТАСС.

    Источник в военных кругах уточнил, что удар наносился ракетами «Искандер-М», ракеты обрушили перекрытия трех этажей и крышу постройки.

    «Одна ракета ударила между третьим и четвертым этажами, взрывом были обрушены перекрытия четвертого и пятого этажей, не обрушив крышу здания. Вторая ракета ударила в крышу здания сверху, обрушив крышу и перекрытия пятого, четвертого и третьего этажей», – пояснил он.

    Ранее глава комиссии по суверенитету ОП Владимир Рогов заявлял, что украинская сторона при ударе по училищу потеряла сотни человек. Источник уточнял, что удар наносился «Искандером» в момент построения личного состава.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    3 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ

    WP: В Харькове за год удвоилось число могил солдат ВСУ

    Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польская журналистка Анна Гусарская показала масштабы потерь среди военных Вооруженных сил Украины на видеоролике с кладбища в Харькове, который опубликовала американская газета Washington Post.

    «Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем... ровно год назад», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    На кадрах видны десятки могил с украинскими флагами. Согласно описанию, ролик сняли в конце августа на муниципальном кладбище № 17 в Харькове.

    Ранее ВСУ при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве потеряли убитыми и ранеными более 300 человек.

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    3 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский удар по украинскому учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве стал «одним из самых страшных» за все время специальной военной операции, пишет британская газета The Times.

    В публикации The Times говорится, что в результате атаки погибли как минимум 47 человек, свыше 200 пострадали, передает «Московский комсомолец».

    При этом отмечается, что число погибших может увеличиться, поскольку неясно, сколько человек находится под завалами. Общее число пострадавших может составлять до 600 человек, пишет издание со ссылкой на украинских экспертов.

    Напомним, во вторник был нанесен ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи, которое готовит специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как России удалось нанести столь эффективный удар и стоит ли ожидать подобных атак на других направлениях.

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    4 сентября 2024, 13:31 • Новости дня
    Ушаков: Заявка Турции на участие в БРИКС принята

    Помощник президента Ушаков заявил о подготовке к рассмотрению заявки Турции на полноформатное членство в БРИКС

    Ушаков: Заявка Турции на участие в БРИКС принята
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Константин Сергеев

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что страны, входящие в объединение, рассмотрят заявку Турции на полноформатное участие в БРИКС.

    «Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

    Как сообщил в понедельник главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» политолог Федор Лукьянов, на пути Анкары к участию в БРИКС стоят два препятствия. Они заключаются в недавнем расширении организации и противоречиях между членством Турции в НАТО и участием в незападном объединении.

    В то же время, президент Турции Реджеп Эрдоган уже принял приглашение на октябрьский саммит БРИКС в Казани.

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    3 сентября 2024, 17:55 • Новости дня
    Боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу»

    Сбивший шесть тяжелых дронов казак Деев: Дробовиком «Бабу-ягу» не собьешь

    Боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дробовиком «Бабу-Ягу» не собьешь, ее только из автомата можно подбить, если попадаешь в аккумулятор, рассказал газете ВЗГЛЯД казак Юрий Деев. Ранее летом он сбил из автомата Калашникова шесть украинских тяжелых дронов типа «Баба-яга». Для ночной охоты на дроны боец кроме оружия использует только тепловизор.

    «Эффективнее всего сбивать тяжелые дроны стрельбой из автомата. Из дробовика можно сбить только легкий дрон-камикадзе или наблюдательный БПЛА. Я смог попасть из охотничьего ружья только в один дрон-камикадзе», – рассказал атаман станицы Терновской Юрий Деев с позывным «Иваныч», служащий в Херсонской области. По его словам, при выстреле из дробовика дробь рассеивается, что увеличивает зону поражения, но эффективность такого удара, по сравнению с автоматным выстрелом, намного меньше.

    Также для борьбы с дронами можно использовать советские зенитные установки ЗСУ-57-2 и ЗУ-23. «На той стороне у них все это есть. Вот наша «Герань» летит, они включают прожекторы и открывают огонь из более мощного оружия», – добавил Деев.

    В зоне СВО остается актуальной проблема поиска эффективных средств ликвидации украинских тяжелых дронов, поскольку они управляются через спутник и на них не действуют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Свой первый дрон-камикадзе Деев сбил в июне этого года, а затем устроил охоту с АК-12 на один из самых мощных украинских дронов «Баба-яга», переделанный из сельскохозяйственного беспилотника для военных целей. ВСУ запускают эти беспилотники по ночам. Сейчас Деевым уничтожено шесть вражеских беспилотников. Деев предпочитает использовать для своей охоты на «Бабу-ягу» безотказный и проверенный десятилетиями АК-74.

    «Как я их сбивал? Они падают, если попадаешь в аккумулятор. А так попадал намного больше раз, но у «Бабы-яги» шесть вентиляторов, поэтому даже если разрушить один из них, дрон не падает, а улетает, хотя и медленнее», – рассказал казак.

    Что касается средств РЭБ, сочетающих относительно высокую мощность с компактностью и небольшим весом, то они выдают местоположение бойца, поэтому подобной техникой Деев не пользуется.

    В 2015 году в системе подготовки российских снайперов ввели упражнение «Уничтожение беспилотников», однако Деев считает, что подбить дрон в воздухе по силам любому бойцу, который «обучается по ходу СВО». «Меня никто не учил, я сам пошел. Сначала сказал о моем желании начальству, которое было не против. После этого я стал ходить на охоту на беспилотники каждую ночь», – добавил собеседник.

    При этом Деев ведет охоту на беспилотники без дрон-детектора, улавливающего характерное для БПЛА излучение и предупреждающего о приближении опасности. «Мне друг купил тепловизор. А других средств у меня нет. Но такие дрон-детекторы, конечно, нужны. В нашем подразделении они имеются только у двоих бойцов. С его помощью видно на километр-полтора, с какой стороны и сколько дронов летит. Предупреждение об опасности позволяет успеть спрятаться», – пояснил казак.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как формируются казачьи добровольческие формирования для участии в СВО.

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    3 сентября 2024, 21:06 • Новости дня
    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой

    Группировка ВСУ к северу от Красногоровки в ДНР пытается выйти из окружения

    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска, которые удерживали позиции к северу от Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР), пытаются выйти из окружения. Об этом сообщили в силовых структурах республики.

    «Оперативная обстановка заставила украинских военнослужащих между Красногоровкой и Невельским покидать позиции. Противник пытается выходить, ибо фактически оказался в окружении», – передает слова представителя ДНР ТАСС.

    Он добавил, что Вооруженные силы Украины пытаются выходить из окружения малыми группами и при этом несут серьезные потери.

    Ранее сообщалось, что скопления живой силы и техники украинской армии в Курской области поразили фугасными авиабомбами ФАБ-500. Удар бомбами выполнил самолет Су-34 ВКС России

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    3 сентября 2024, 20:21 • Новости дня
    ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье
    ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье
    @ REUTERS/Stringer

    Российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников Вооруженных сил Украины в отеле «Гранд Палас» в городе Запорожье.

    Удар российская армия нанесла ночью, противник потерял более 50 боевиков, передает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.

    «В результате удара были ликвидированы свыше 50 иностранных наемников», – сказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области.

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    4 сентября 2024, 10:38 • Новости дня
    Захарова предупредила страны НАТО о «болезненном ответе за наглость»

    Представитель МИД Захарова: Мы предупредили страны НАТО о болезненном ответе в случае новых терактов Киева

    Захарова предупредила страны НАТО о «болезненном ответе за наглость»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Запад вовлечен в конфликт на Украине и продолжает это демонстрировать. Москва предупреждает страны НАТО о крайне болезненном ответе в случае террористических шагов Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях ВЭФ.

    «Коллективный Запад буквально является главным заказчиком, подстрекателем военной агрессии киевского режима. И все более откровенно, нагло демонстрирует прямое участие в качестве заинтересованной стороны. Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном, что в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно. И ответы будут крайне болезненными», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что страна имеет возможность предъявить обвинения западным производителям вооружений, поставляемых ВСУ, в связи с участием в планировании и согласовании ударов по мирным целям.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Соединенные Штаты дали Украины карт-бланш на проведение агрессии на территории России.

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    4 сентября 2024, 08:31 • Новости дня
    ВС России ударили по полигону во Львовской области Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по полигону во Львовской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, несколько ударов, в том числе по полигону, пришлись на Львов и Львовскую область, а по Сумам было нанесено более десяти ударов, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли во Львове, Ровно, Кривом Роге, а также в Луцком районе Волынской области Украины.

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    4 сентября 2024, 08:56 • Новости дня
    Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
    Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

    В своем Facebook (запрещен в России) он указал, что в Раду поступило заявление от Кулебы об отставке, передает ТАСС.

    «Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний», – отметил Стефанчук.

    В конце августа Кулеба спровоцировал очередной скандал словами об «украинских территориях» в Польше и сравнением операции «Висла» с Волынской резней, что вызвало гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое.

    Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго».

    Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.

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    4 сентября 2024, 11:37 • Новости дня
    Джонсон в беседе с Вованом и Лексусом призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост
    Джонсон в беседе с Вованом и Лексусом призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые связались с ним от имени французского политика Жака Аттали, призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост.

    «Теперь нам следует передать им (ВСУ) ракеты ATACMS», – передает ТАСС слова Джонсона в диалоге с пранкерами.

    Также экс-премьер Британии заявил, что Киеву нужно помочь «снести Керченский мост» и предоставить ВСУ средства, чтобы поставить «под угрозу Крым».

    Кроме того, Джонсон поделился мнением, что Украине нужна массовая мобилизация.

    «Они еще не призвали многих молодых людей», – заявил он.

    Ранее с российскими пранкерами пообщался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в разговоре с ним они представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В ходе разговора глава внешнеполитического ведомства Британии заявил, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите, поскольку США выступают против.

    Коментарии (18)
    4 сентября 2024, 08:16 • Новости дня
    Ракетным ударом по Полтаве ликвидированы более 300 украинских военных
    Ракетным ударом по Полтаве ликвидированы более 300 украинских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В результате высокоточного ракетного удара по одному из крупнейших учебно-тренировочных центров ВСУ в Полтаве ликвидировано более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов, сообщил источник в военной сфере.

    По его данным, в результате прямого попадания были полностью разрушены три этажа здания и крыша, под завалами оказались сотни украинских военнослужащих, проходивших подготовку к наступательным операциям, передает ТАСС.

    Источник заверил, что ликвидировано более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, которые обучали украинских военных современным методам ведения боевых действий. Точное число иностранных инструкторов, погибших при ударе, пока не уточняется.

    Ранее британская газета Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как России удалось нанести столь эффективный удар и стоит ли ожидать подобных атак на других направлениях.

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    3 сентября 2024, 18:51 • Новости дня
    На Украине несколько министров решили уйти в отставку

    Главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины заявили об уходе в отставку

    Три украинских министра подали заявления об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

    На странице в социальной сети он опубликованы данные о том, что прошения об отставке подали министр юстиции Денис Малюська, министр промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, передает ТАСС.

    Ранее на Украине уволили с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Также пост командующего ВВС Украины покинул Николай Олещук.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2024, 12:37 • Новости дня
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    @ Russian Defense Ministry/Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы нанесли удар по территории международного аэропорта им. Данилы Галицкого во Львове, в результате уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины, повреждения получил один Су-24М, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Кроме того, местные власти перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.

    «Исходя из открытых источников информации можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником – заметны перемещения летной техники и транспортных средств», – написал Рожин в своем Telegram-канале.

    Также не обошлось без последствий работы украинских систем ПВО.

    «Но я хотел бы обратить внимание на видео с моментом прилета якобы крылатой ракеты – сразу после прилета виден разлет искр, что характерно для воспламенения топлива, которое используются в ракетах зенитно-ракетных комплексов. Также взрывная волна и характер разрушения указывают на значительно меньший заряд боевой части, а тем более в условиях плотной застройки», – написал Рожин.

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    Удар по Институту связи в Полтаве выбил у ВСУ ценный ресурс

    В результате удара по Институту связи в Полтаве противник одновременно лишился большого числа специалистов по связи и РЭБ. Как отмечают в экспертной среде, именно эти кадры сейчас ценятся особо, и от них во многом зависит ход современных боевых действий. Как России удалось нанести столь эффективный удар? Подробности

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    Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости

    Сотни миллионов евро вложили обычные российские граждане в финскую экономику, покупая в этой стране квартиры и дачи. Они поверили в звучавшие долгие годы заверения о финской «безопасности и гостеприимстве». Новый закон, который вскоре будет внесен в финский парламент, показывает истинную цену таким обещаниям. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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