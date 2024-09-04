Названо конкурентное преимущество российского просвещения в мире

Сенатор Глебова рассказала о работе над законом о просветительской деятельности

Tекст: Олег Исайченко

«Перед Россией стоит задача формирования системы гражданского просвещения. Просветительская деятельность – это вопрос о едином содержательном стандарте образовательных центров», – пояснила Антонина Селезнева, доцент факультета политологии МГУ, директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ.

По ее словам, единая целостная система гражданского просвещения будет направлена на достижение одной из важнейших национальных целей развития – воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, которая разделяет традиционные российские духовные и нравственные ценности.

По своей природе просветительская деятельность шире образовательной, так как помимо получения знаний в нее заложены «формирование гражданской, политической позиции, воспитание личности», напомнила Любовь Глебова, первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

Сейчас, по ее словам, в России есть законодательные основания для просветительской деятельности, но нормативно-правового регулирования недостаточно. «Поэтому, мы будем думать о законе о просветительской деятельности, такая инициатива может поступить», – допустила сенатор.

Отдельного внимания заслуживает и работа над нацпроектом «Молодежь и дети». Он нацелен на самореализацию и развитие подрастающего поколения, что предполагает комплексную поддержку молодежи по вопросам образования, просвещения, воспитания и профессиональной ориентации.

«На это направлен нацпроект «Молодежь и дети». Эффективность этой поддержки определяет качество и структуру российского общества, поскольку именно люди являются ключевым фактором достижения результатов», – отметила Наталья Кравченко, председатель комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минпросвещения РФ.

Важно и то, что сейчас образование и просвещение отходят от догматики, вдохновляют, мотивируют, отметил Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых». «У нас люди вовлекаются в осмысление, в выстраивание картины мира. Это наше суверенное и конкурентное преимущество перед другими системами. Именно поэтому Россия – «законодатель мод» в сфере просветительской деятельности», – констатировал он.