Сальдо рассказал о базах наемников ВСУ в Очаково и под Николаевом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, больше всего попавших в плен наемников из Польши, но есть и из США, Норвегии и Британии, при этом центры наемников действуют в Очаково и возле города Николаев, передает ТАСС.

«Где они движутся, известно, поэтому наша армия наблюдает за всем. И те точки, которые являются приоритетными для нанесения удара, тоже есть», – добавил Сальдо.

Он добавил, что все меньше жителей Украины хотят воевать в ВСУ, и их заменяют наемники.

Ранее ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье.