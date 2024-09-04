Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».6 комментариев
Черноморский флот за ночь уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
Минобороны: Черноморский флот за ночь уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
Силами Черноморского флота за ночь были уничтожены четырех украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что в северо-западной части Черного моря были обнаружены и уничтожены четыре украинских беспилотных катера.
Ранее силы Черноморского флота и противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника и три безэкипажных катера в море на подходах к Севастополю.