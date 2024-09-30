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Узбекистан опроверг сообщения об избиении русскоязычных школьников в Джизаке
Власти Джизака опровергли сообщение об избиении русскоязычных учеников в школе
В Узбекистане опровергли информацию об избиении русскоязычных школьников в Джизаке, объяснив инцидент личным конфликтом между учащимися.
Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана опровергло сообщения о регулярном избиении русскоязычных учеников в школе №1 Джизака, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что учащиеся седьмого класса избивают русскоязычных школьников, а также ребенка с инвалидностью, приехавшего из России. Это сообщение было удалено.
В управлении заявили, что инцидент между учениками действительно имел место, но он произошел на личной почве и не связан с языковой принадлежностью. Управление также сообщило, что сотрудники правоохранительных органов и учителя провели с участниками конфликта профилактическую беседу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, учительница школы в Ташкенте Озода Равшанова была оштрафована на 6,8 млн сумов за избиение шестиклассника, который просил вести урок на русском языке.