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    Отражена новая попытка вторжения ВСУ в Курской области
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    6 комментариев
    30 сентября 2024, 19:40 • Новости дня

    Узбекистан опроверг сообщения об избиении русскоязычных школьников в Джизаке

    Власти Джизака опровергли сообщение об избиении русскоязычных учеников в школе

    Узбекистан опроверг сообщения об избиении русскоязычных школьников в Джизаке
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В Узбекистане опровергли информацию об избиении русскоязычных школьников в Джизаке, объяснив инцидент личным конфликтом между учащимися.

    Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана опровергло сообщения о регулярном избиении русскоязычных учеников в школе №1 Джизака, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ сообщили, что учащиеся седьмого класса избивают русскоязычных школьников, а также ребенка с инвалидностью, приехавшего из России. Это сообщение было удалено.

    В управлении заявили, что инцидент между учениками действительно имел место, но он произошел на личной почве и не связан с языковой принадлежностью. Управление также сообщило, что сотрудники правоохранительных органов и учителя провели с участниками конфликта профилактическую беседу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учительница школы в Ташкенте Озода Равшанова была оштрафована на 6,8 млн сумов за избиение шестиклассника, который просил вести урок на русском языке.

    30 сентября 2024, 14:47 • Новости дня
    Осудившая СВО телеведущая Агалакова пожаловалась на трудности с поиском работы в Европе
    Осудившая СВО телеведущая Агалакова пожаловалась на трудности с поиском работы в Европе
    @ AP Photo/Francois Mori/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущая Жанна Агалакова, покинувшая Россию после осуждения СВО, призналась в трудностях с поиском работы в Европе, несмотря на удачное обустройство своей семьи в Париже.

    «Я живу в Париже, у меня все хорошо, у меня прекрасная семья. Мне бы еще работу хорошую – и вообще было бы классно…», – сказала Агалакова в разговоре с единомышленниками, ее слова приводит «Царьград».

    На протяжении почти двух десятилетий Агалакова работала на отечественных телеканалах. Сначала как ведущая новостных выпусков, а позже как корреспондент Первого канала в Нью-Йорке и Париже. Когда началась специальная военная операция, журналистка уволилась с российского телевидения и публично осудила действия России.

    В сентябре 2022 года она объявила, что отказывается от государственных наград, включая орден Дружбы и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Ранее актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине и осудившая политику властей, переехала в Испанию, откуда пожаловалась на отсутствие рабочих предложений.

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    30 сентября 2024, 00:07 • Новости дня
    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек из рабства у цыган

    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек, которых держали в рабстве цыгане

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Ровно Тульской области волонтеры движения «Альтернатива» вместе с полицией освободили десять человек, включая ветерана СВО, которых цыгане держали в рабстве, отбирая документы и заставляя работать в садах.

    Как передает АиФ, в поселке Ровно Тульской области был обнаружен лагерь, где цыгане удерживали десятерых человек в условиях рабства.

    У людей отбирали паспорта и заставляли их работать в садах, собирая яблоки. Один из освобожденных, ветеран СВО, связался с женой, которая и сообщила о происшествии волонтерам.

    По словам волонтера Артема Трофимова, в полицию регулярно поступают сигналы о подобных случаях в этой местности. Несмотря на заявления цыган, что работники находятся на месте добровольно, некоторые из удерживаемых подтвердили, что их похитили в Москве, предложив ложное предложение о заработке, после чего отвезли в Ровно.

    Цыганка, ответственная за «хозяйство», предъявила расписки, якобы подтверждающие согласие на работу. Однако освобожденные утверждают, что такие документы вынуждали писать, а любые попытки сбежать жестоко пресекали. Александр, ветеран, смог связаться с близкими благодаря спрятанному телефону, который не отобрали.

    Среди освобожденных также были рабочие из Перми, которым не удалось вернуться домой после прекращения работ. Волонтер Артем утверждает, что сигналы о рабстве в этом году поступают не только из Тульской области, но и из других регионов, где активно идет сбор урожая, и проблема требует более тщательного расследования.

    Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали 42-летнюю местную жительницу, которая держала в рабстве шестерых мигрантов

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    29 сентября 2024, 21:39 • Новости дня
    Грузия поддержала помощь России в отношениях с Абхазией и Южной Осетией

    Грузия положительно оценила заявление Лаврова о налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Грузии выразили положительное отношение к предложению России содействовать улучшению отношений с Абхазией и Южной Осетией, что было подчеркнуто в заявлении генерального секретаря партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

    Каладзе заявил журналистам, что заявление главы МИД России Сергея Лаврова получило положительную оценку в Тбилиси. Власти приветствуют готовность Москвы участвовать в процессе примирения с Абхазией и Южной Осетией, передает ТАСС.

    Каладзе отметил, что инициативы Лаврова могут стать важным шагом к разрешению конфликтов с этими регионами. «То, что Россия приветствует и будет способствовать примирению [Грузии с Абхазией и Южной Осетией], конечно же, позитивно», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Абхазии предложил Грузии подписать соглашение о неприменении силы в качестве ответа на заявление премьер-министра Грузии об объединении Абхазии и Южной Осетии с Грузией.

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    30 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области

    ВС России сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области, уничтожив более 350 украинских военных

    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российские войска успешно отразили попытку вторжения украинских сил в Курской области, уничтожив более 350 военнослужащих ВСУ и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и ракетные комплексы.

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск в Курской области, сообщает Минобороны. В ходе наступательных операций группировкой войск «Север» были нанесены поражения формированиям 21-й, 22-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино и других.

    За последние сутки российские войска отразили две контратаки противника и сорвали попытки атак в направлениях Ольговки и Камышевки. Потери украинской стороны составили до 60 человек убитыми и ранеными, включая уничтожение боевых бронированных машин и автомобильной техники.

    При поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские силы также отбили пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. В результате этих операций потери ВСУ составили более 30 человек личного состава, а также несколько единиц бронетехники, включая американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88.

    В дополнение к наземным операциям, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских резервов в Сумской области. В результате этих действий украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, включая зенитный комплекс «Тунгуска» и израильскую радиолокационную станцию «Рада», а также несколько артиллерийских орудий.

    Отметим, что российские войска ежедневно отражают попытки ВСУ прорваться через границу. Так, они отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в районе населенного пункта Новый Путь, нанеся противнику значительные потери. До этого ВС России в течение суток успешно отразили пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, также нанеся серьезные потери врагу в живой силе и технике.

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    29 сентября 2024, 23:14 • Новости дня
    Стало известно имя нового генсека «Хезболлы»

    Совет шуры «Хезболлы» избрал Хашема Сафиеддина новым генсеком партии

    Стало известно имя нового генсека «Хезболлы»
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Хашем Сафиеддин, ранее занимавший пост руководителя исполнительного комитета, был избран новым генеральным секретарем ливанской партии «Хезболла» после гибели Хасана Насруллы.

    Телеканал Al Arabiya сообщил, что Совет шуры, главный руководящий орган партии «Хезболла», выбрал новым генеральным секретарем Хашема Сафиеддина. Сафиеддин ранее возглавлял исполнительный комитет партии и курировал политические вопросы и внутренние дела.

    Хашем Сафиеддин является двоюродным братом погибшего лидера партии Хасана Насруллы, который был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара в Бейруте. Сафиеддин считался вторым лицом в «Хезболле» и также входил в орган, ответственный за военные операции.

    Израиль начал операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы» 23 сентября, нанося массированные авиаудары по военным объектам организации в Ливане. Операция направлена на создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля.

    В результате одного из ударов был убит Насрулла. Партия подтвердила его гибель и заявила о намерении продолжать противостоять Израилю.

    Официально об избрании Сафиеддина генеральным секретарем «Хезболлы» пока не сообщалось, однако такие сведения переданы через источники Al Arabiya.

    Ранее сообщалось, что в результате израильских авиаударов по южным пригородам Бейрута погибли члены центрального совета «Хезболлы» Набиль Каук и Али Караки

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    30 сентября 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области

    Российские войска уничтожили «Искандером» 12 вагонов ВСУ с боеприпасами в Николаевской области

    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона в Казанке в Николаевской области, уничтожив 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, сообщили в Министерстве обороны.

    Удар был направлен на место разгрузки эшелона, который находился в 45 км западнее Кривого Рога, в результате данной операции было уничтожено 12 вагонов, в которых находились боеприпасы, в том числе производства западных стран, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что из-за ударов ВС России в Николаевской области движение поездов на перегоне Долинская – Николаев было приостановлено.

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    29 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    СК начал проверку калининградской школы из-за детей мигрантов

    СК начал проверку школы в Калининграде из-за мигрантов, не знающих русский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России начал проверку в связи с приемом в школу Калининграда детей мигрантов, не владеющих русским языком, что вызвало обеспокоенность среди родителей.

    Следственный комитет России инициировал проверку в одной из школ Калининграда, сообщает РИА «Новости».

    Причиной стало появление информации в соцсетях о приеме в учебное заведение детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Это, по мнению родителей, нарушает права остальных учеников и мешает образовательному процессу.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Калининградской области Евгению Козырецкому провести проверку и доложить об установленных обстоятельствах.

    Ведомство подчеркивает, что руководство школы не приняло необходимых мер для исправления ситуации, несмотря на обеспокоенность родителей.

    По данным соцсетей, родители учеников выражают недовольство тем, что из-за большого количества детей мигрантов, не говорящих по-русски, страдает качество обучения.

    В связи с этим, центральный аппарат СК России ожидает доклад по результатам проверки и предполагает дальнейшие действия по решению проблемы.

    Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы.

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    30 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Соцсеть Discord оштрафовали на 3,5 млн рублей

    Таганский суд Москвы оштрафовал соцсеть Discord на 3,5 млн рублей за неудаление информации

    Соцсеть Discord оштрафовали на 3,5 млн рублей
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Таганский суд Москвы постановил наложить на социальную сеть Discord штраф в 3,5 млн рублей за нарушение части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, связанное с неудалением запрещенной информации.

    Суд Таганского района Москвы вынес решение о наложении штрафа на социальную сеть Discord в размере 3,5 миллиона рублей, передает РИА «Новости». Это решение было принято в связи с обвинением компании в неудалении запрещенной информации согласно части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях России.

    Согласно материалам дела, Discord был признан виновным в совершении правонарушения, что повлекло за собой административное наказание в виде штрафа. Максимальная сумма штрафа, предусмотренная санкцией данной статьи, составляет 4 миллиона рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мессенджер Discord, популярный среди геймеров и администраторов криптопроектов, может быть заблокирован на территории России из-за нескольких нарушений законодательства, выявленных Роскомнадзором.

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    30 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лига безопасного интернета готовит обращение в Генпрокуратуру после инцидента в Одинцовской школе №3, где учительница не отпустила ученика в туалет, сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, учительница не пустила четвероклассника в туалет, из-за чего мальчик обмочился в классе, передает РИА «Новости».

    Сейчас ребенок болеет, у него подскочила температура на фоне переживаний и унижений, сообщила глава Лиги безопасного интернета. Мама мальчика уже обратилась в прокуратуру с жалобой. Мизулина отметила, что подобные инциденты происходят не только в Одинцове, но и по всей стране.

    «Многие подростки пишут мне об этом», – сообщила она в Telegram-канале.

    В январе прокуратура начала проверку информации об избиении физруком ученика в одной из школ под Воронежем.

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    30 сентября 2024, 09:21 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией

    Путин поблагодарил россиян за восстановление Донбасса и Новороссии

    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в видеопоздравлении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Президент Путин поздравил граждан с этим событием, подчеркнув его судьбоносный характер. Он отметил, что путь к этому дню был долгим и непростым, особенно для жителей регионов, подвергавшихся обстрелам и блокаде, отмечается на сайте Кремля.

    Путин отметил, что жители Донбасса и Новороссии сопротивлялись вооруженному перевороту в Киеве и неонацистской диктатуре, которая стремилась оторвать их от исторической Родины. По его словам, Россия не оставила своих соотечественников, несмотря на давление со стороны западных элит, которые, по его мнению, превратили Украину в колонию и военный плацдарм. Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость специальной военной операции, имеющей освободительный характер.

    Президент обратился к жителям присоединившихся регионов, поблагодарив их за стойкость и решительность. «Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру», – сказал Путин. Он отметил, что совместными усилиями они защищают будущее своих детей и внуков, а также память о предках.

    На освобожденных территориях ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры, строительству жилых домов, больниц и школ. В этой работе участвуют все российские регионы, бизнес-сообщество, волонтеры и общественные организации. Президент выразил благодарность всем за сплоченность и патриотический настрой, заявив, что все цели будут достигнуты.

    30 сентября – день воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Два года тому назад в этот день в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин подписал указ о вхождении новых регионов в состав страны.

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    30 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    В Угледаре обнаружили километры подземных ходов противника

    Пушилин: В Угледаре ВСУ создали укрепрайоны с подземными переходами на километры

    В Угледаре обнаружены километры подземных переходов, организованных противником для укрепления позиций, что осложняет бои за город, находящийся на возвышенности.

    Бои за Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) столкнулись с серьезными трудностями из-за географического положения города, сообщает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Угледар расположен на возвышенности, что делает его защиту более сложной. Кроме того, противник создал укрепрайоны с подземными переходами, длина которых достигает нескольких километров.

    По словам Пушилина, начиная с 2014 года противник активно выстраивал укрепления в городе. Эти укрепления включают пулеметные гнезда в многоэтажных зданиях, что увеличивает сложность боев за Угледар. Такие меры защиты создают дополнительные преграды для продвижения российских войск в этом районе.

    Несмотря на эти вызовы, российские вооруженные силы продолжают улучшать свои позиции в Угледаре. Пушилин подчеркнул, что ежедневно фиксируются улучшения позиций и серьезный охват города российскими войсками. Это свидетельствует о непрерывной работе и адаптации российских военных в условиях обороны противника.

    В конце прошлой недели сообщалось, что в Угледаре украинские войска оказались в окружении, так как контроль над единственной дорогой был перехвачен ДНР.

    Пушилин сообщал, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.

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    30 сентября 2024, 12:42 • Новости дня
    Курскую школу обязали выплатить пострадавшему ученику 100 тыс. рублей за драку на перемене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Курская школа №41 обязана выплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба шестикласснику, пострадавшему в драке на перемене, после того как его здоровье ухудшилось и начались проблемы со зрением.

    Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила, что школа №41 в Курске обязана выплатить 100 тыс. рублей компенсации морального вреда ученику, пострадавшему в драке, передает издание «Секунда».

    Конфликт произошел на перемене между двумя шестиклассниками. Один из мальчиков толкнул другого и ударил в глаз, после чего повалил на пол и несколько раз ударил по ребрам.

    В результате драки у пострадавшего ученика начались проблемы со зрением на поврежденном глазу, и он был вынужден наблюдаться у офтальмолога. Мать ребенка подала иск в суд на 400 тыс. рублей против семьи обидчика. Однако суд постановил, что ответственность за инцидент должна нести школа, так как вред был причинен на ее территории во время учебного процесса.

    Таким образом, требования о компенсации морального вреда, заявленные к матери обидчика, судом удовлетворены не были. Вместо этого школа была обязана выплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба пострадавшему ученику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать братьев, которые избили девочку-сироту и мальчика возле школы в Нижнем Тагиле, рассказала, что ее вызывали в полицию.

    Полиция в Новосибирске устанавливает причастных к жестокому избиению девочки в школе.

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    30 сентября 2024, 08:10 • Новости дня
    ВСУ сожгли улицы в курском селе Кульбаки

    Жительница рассказала, как ВСУ сожгли целые улицы в селе Кульбаки

    Tекст: Вера Басилая

    В курском селе Кульбаки дроны ВСУ сбрасывают зажигательную смесь на дома, что приводит к массовым пожарам, выжигаются целые улицы, рассказала местная жительница Елена Павленко.

    По ее словам, после этого дома улицами выгорают, так как в селе нет пожарных и некому тушить пожары. Павленко добавила, что прилеты дронов начались давно, но недавно огонь уничтожил сразу несколько домов подряд, передает РИА «Новости».

    Павленко и ее семья переехали в Курск седьмого августа, продав земельные паи в Кульбаках, чтобы купить квартиру в областном центре. Она отметила, что у нее было предчувствие, что что-то случится. В селе остался только ее дом, который две недели назад еще был цел, по словам знакомого.

    Женщина решила вернуться домой, добавив, что «даже если ничего не останется, стены и крыша – все восстановим». Она также упомянула, что не смогла забрать своего питомца – собаку, которую сначала кормила соседка, но и она вскоре покинула село.

    Представитель силовых структур рассказал, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением. Впоследствии против них завели дело после подрыва гражданской машины в Курской области.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие преступления совершили ВСУ в Курской области.

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    30 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин обновил состав Совбеза России

    Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин включил в состав Совбеза РФ помощника президента Алексея Дюмина, первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В тексте говорится, что необходимо включить в состав в качестве членов Совета Безопасности РФ Дюмина А. Г. – помощника президента РФ, Линца А. Л. – начальника ГУСПа, Мантурова Д. В. – первого заместителя председателя правительства РФ, Скворцову В. И. – руководителя ФМБА России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер исключил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева из состава Совбеза.

    Ранее Путин включил главу Минобороны Андрея Белоусова и главу Минпромторга Антона Алиханова в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России.

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    30 сентября 2024, 12:27 • Новости дня
    Эстония начала разработку дальнобойных ракет

    Эстонские предприятия разработали ракеты с дальностью до 500 км и скоростью 800 км/ч

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о разработке местными компаниями ракет с дальностью до 500 км, которые способны развивать скорость до 800 км/ч, что является значительным достижением для страны.

    Певкур отметил, что две или три компании в стране работают над созданием ракет, способных поражать цели на расстоянии от 300 до 500 км. Эти ракеты смогут развивать скорость до 800 км/ч, передает ТАСС.

    Ханно Певкур подчеркнул, что министерство обороны Эстонии активно ищет поставщиков дальнобойного оружия. В этом контексте он отметил возможность приобретения части необходимого вооружения у Украины. В ближайшее время эстонская делегация отправится на Украину для изучения имеющихся у нее запасов ракет, что может повлиять на дальнейшее укрепление оборонного потенциала Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев прокомментировал заявление начальника генштаба Сил обороны Эстонии Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по России словами «чем смешнее государство, тем выше гонор». Ранее сообщалось, что Эстония призвала к усилению санкций против России. В дополнение к этому Эстония неоднократно вводила ограничения для российских граждан, включая визовые ограничения.

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    Главное
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    Балтийские порты поднимут сельскохозяйственный экспорт России

    Традиционно российское зерно экспортировалось через черноморские порты. Однако в России начался настоящий бум строительства зерновых терминалов на Балтике. И не последнюю роль в этом сыграл разрыв отношений с Европой. Зачем российские компании строят мощности для экспорта зерновых на севере, а не на юге страны? И как это поможет в том числе развитию Северного морского пути? Подробности

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    Элита со знаком качества. Герой СВО как символ современной России

    В середине сентября Владимир Путин издал указ о назначении ветерана СВО, Героя России Артура Орлова новым председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Обычная кадровая новость, каких много? С одной стороны, да. Россия – огромная страна, в политической сфере которой постоянно происходит кадровая ротация. Но в данном случае гораздо более важной является «другая сторона» вопроса. Подробности

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    Как дерзкая операция водолазов подарила ВМФ СССР ценнейший трофей

    Ровно 80 лет назад, 30 сентября 1944 года, вышел приказ командующего Краснознаменным Балтийским флотом адмирала Трибуца о награждении водолазов, поднявших вражескую подводную лодку. Это была поистине уникальная и героическая операция, проведенная на дне моря под непрерывным обстрелом противника. Как она была организована и почему привела к важнейшим для всего ВМФ СССР результатам? Подробности

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    Австрия открыла счет поражений либералов в Европе

    Правая Австрийская партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, победила на парламентских выборах в стране. Теперь, по мнению экспертов, ей предстоит вступить в коалицию с другими политическими силами. Что значит поражение австрийских либералов и как оно отразится на европейской политике? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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