На оборону в 2025 году выделили 13,5 трлн рублей из бюджета России

Национальная оборона получит 13,5 трлн рублей в 2025 году из бюджета России

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, в 2025 году из бюджета России будет выделено около 13,5 трлн рублей на национальную оборону. В последующие годы также предусмотрены значительные ассигнования: в 2026 году – 12,8 трлн рублей, а в 2027 году – 13 трлн рублей. Эти цифры обозначены в материалах к проекту бюджета, представленного на обсуждение.

Кроме того, проект бюджета предусматривает ежегодное финансирование в размере более 14 млрд рублей на создание мобилизационного резерва Вооруженных сил Российской Федерации в период с 2025 по 2027 годы. В пояснительной записке к проекту также указано, что на эти цели ежегодно будет выделяться 14 030,4 млн рублей.

Материалы к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы включают выделение около 40 млрд рублей на поддержку фонда «Защитники Отечества». Этот фонд был создан 1 июня 2023 года по указу президента Владимира Путина и действует во всех 89 субъектах страны.

Фонд «Защитники Отечества» направлен на адресное сопровождение и оказание помощи ветеранам специальной военной операции, а также семьям погибших военнослужащих. Это включает в себя как материальную, так и психологическую поддержку, что является важной частью его деятельности.

Ранее Кабмин представил в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы, в котором предусмотрены значительные средства на социальные обязательства, включая адресную помощь беременным и семьям с детьми, сообщило правительство России.