Заслуженный учитель призвал ввести спецпрограммы для не знающих русский язык детей мигрантов

Tекст: Татьяна Косолапова

Следственный комитет России начал проверку в одной из школ Калининграда, поскольку в Сети появилась информация, что в учебное заведение зачислено ряд детей мигрантов, не владеющих русским языком. Отмечается, что родители учеников выразили обеспокоенность, что совместное обучение их детей и иностранцев может помешать образовательному процессу.



«Честно говоря, не понимаю, что проверяет Следственный комитет. Дело в том, что прием в школу регламентируется Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования. В нем не предусмотрены никакие вступительные испытания в обычные (без углубленного изучения предметов) классы, тем более в первые, в том числе на знание русского языка», – говорит Пратусевич.

Педагог подчеркивает, что в Порядке приема на обучение в качестве причин, по которым государственное или муниципальное образовательное организация может отказаться брать ребенка, указаны отсутствие в школе свободных мест. Поэтому в действительности образовательное учреждение не вольно отказать ребенку в приеме, если он находится на территории Российской Федерации законно, даже если он не знает русского языка.

«Другой вопрос, что для этих детей нужны адаптированные программы, дополнительные занятия русским языком, например, в рамках внеурочной деятельности. Но для этого у школы должны быть средства и соответствующая квалификация учителей как преподавателей русского языка как иностранного, чего, конечно, в большинстве случаев не наблюдается», – объясняет специалист.

Он также добавил, что в случае со школой в Калининграде абсолютно непонятно, что именно проверяет Следственный комитет. «В данном случае школы сделали крайними за то, в чем они не виноваты, что бывает, к сожалению, весьма часто», – заключил Пратусевич.

Ранее в Госдуме предложили принимать в класс не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком, в школы были направлены соответствующие рекомендации. Данную инициативу поддержали в Минпросвещения.