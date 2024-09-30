В Самарской области после взрыва моста возбудили дело о диверсии

Уголовное дело о диверсии возбуждено после взрыва на мосту в Самарской области

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту диверсии после взрыва на железнодорожном мосту в районе города Кинель, передает ТАСС. О происшествии сообщил Сергей Решетов, секретарь антитеррористической комиссии региона. Он отметил, что проведенные мероприятия правоохранительными органами позволяют считать инцидент актом незаконного вмешательства.

Взрыв произошел в субботу, и в связи с этим начались оперативно-разыскные и следственные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статье 281 УК РФ, предусматривающей ответственность за диверсию. Детали происшествия, а также возможные мотивы и личности причастных к инциденту лиц пока не разглашаются.

Власти не исключают, что инцидент может быть связан с попытками подорвать транспортную инфраструктуру региона. Правоохранительные органы продолжают работу над установлением причин и обстоятельств случившегося, а также выявлением лиц, причастных к взрыву.

Напомним, в субботу в районе города Кинель Самарской области на железнодорожном мосту произошел сильный хлопок, в результате которого были повреждены островки безопасности, а движение поездов временно приостановлено.

Ранее на месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области нашли еще одно неразорвавшееся взрывное устройство, которое удалось обезвредить.