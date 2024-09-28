Инцидент на ж/д мосту в Самарской области приостановил движение поездов

На перегоне в Самарской области приостановили движение грузовых поездов из-за хлопка на мосту

Сильный хлопок произошел на железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области, передает РИА «Новости». В результате инцидента повреждены островки безопасности, однако пострадавших нет. Движение поездов временно приостановлено, но железнодорожные пути остались невредимыми. На месте происшествия работают сотрудники безопасности, которые занимаются устранением последствий инцидента.

Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию. Причины хлопка пока не установлены, однако принимаются все меры для обеспечения безопасности. Власти подчеркивают, что ситуация находится под контролем, и опасности для населения нет.

Как сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги, инцидент повлиял только на движение грузовых поездов, которое временно приостановлено на участке 94-103 километры. Пассажирские поезда и электрички продолжают курсировать в обычном режиме.

Причиной приостановки груза стало незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Напомним, в марте у железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области после первого взрыва нашли и обезвредили неразорвавшееся взрывное устройство. Руководство Самарской области обещало помочь с ремонтом моста, пострадавшего в результате взрыва рядом с Чапаевском.